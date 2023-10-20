تساهم في نقل أحدث التقنيات وعلوم الخدمات الطبية والأمراض السريرية إلى المجتمع الطبي والمرضى في المملكة العربية السعودية

تجسد رؤية المملكة 2030 لتوظيف إمكانيات القطاع الخاص في رفع جودة خدمات الرعاية الصحية للمرضى وتطوير القدرات المحلية

تجمع الشراكة بين الفهم المعمق للقطاع الصحي محليًا وتقديم أحدث الخبرات في التشخيص والابتكار الطبي

الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة سيربا للرعاية الصحية Cerba HealthCare - وهي شركة عالمية رائدة في مجال التشخيص الطبي – و شركة نيكسوس الخليج الطبية – وهي شركة استثمارية بارزة في مجال الرعاية الصحية تهتم بتطوير القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية من خلال ذراعها الاستثماري السعودي شركة الجهاز للرعاية الصحية –اليوم عن تأسيس شراكة إستراتيجية جديدة تهدف لتقديم أفضل حلول التشخيص الطبي في علم الأمراض السريرية، بالاتساق مع رؤية المملكة في التحول وتطوير القطاع الصحي للمرضى، ستتخذ الشراكة الجديدة من مدينة الرياض مقرًا رئيسيًا تحت مسمى شركة سيربا للرعاية الصحية السعودية.

وكجزء من مسيرة المملكة العربية السعودية في تحقيق رؤيتها 2030 وتحول القطاع الصحي ، والتي تسعى إلى تنويع اقتصادها وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وتنمية القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية لسكان المملكة العربية السعودي، فإن شركة سيربا للرعاية الصحية السعودية تسعى لتعزيز الشراكات مع أبرز مشغلي الرعاية الصحية في القطاع الخاص العالمي، وتلبية احتياج المملكة بتوفير حلول طبية متكاملة وبأفضل الممارسات الدولية، وتعزز من نقل وتوطين المعرفة، والاستفادة من السجل الحافل بالابتكارات الطبية والعلمية الذي تقدمه مشروع الشراكة المشترك.

تلتزم شركة نيكسوس الخليج الطبية وذراعها الاستثماري شركة الجهاز للرعاية الصحية بتسريع نموها المستدام من خلال تقديم استثمارات نوعية ومسؤولة مجتمعيًا وبيئيًا، وتعمل على المساهمة في تطوير نظام رعاية صحي معترف به عالميًا في المملكة العربية السعودية، وساعدت خبرات الشركة في منطقة الخليج عامة، وفي مجال الرعاية الصحية خاصة على تطوير العديد من قصص النجاح المماثلة والشراكات المميزة، بما في ذلك تحالف شركة التخصصي آلاينس ميديكال الذي فاز مؤخرًا بمشروع التصوير التشخيصي التجريبي من قبل وزارة الصحة في المملكة، ضمن الجهود والمبادرات التحولية التي تقوم بها الوزارة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها للوصول لمجتمع حيوي ينعم أفراده بحياة عامرة وصحية.

تتميز سيربا للرعاية الصحية بتقديم خدمات شاملة في مجالات التشخيص الطبي تشمل علوم الأمراض السريرية المتخصصة والروتينية، وعلم الوراثة، وعلم التشريح المرضي، وعلم الأمراض السريري للدراسات السريرية، مدعومًا بسجل مميز في الابتكارات الطبية التي تخدم التشخيص والوقاية. وتمكن هذه الخبرات التكميلية متخصصي الرعاية الصحية من إجراء التشخيص، كما أنها تساهم أيضًا في رفع كفاءة إجراءات وسياسات الصحة العامة من خلال تقديم تقييم أفضل لخطر الإصابة بالأمراض، والكشف المبكر عن الأمراض، وتخصيص العلاجات وتحسين فعاليتها، ومراقبة هذه العلاجات لضمان الفعالية مع مرور الوقت، وتتواجد سيربا للرعاية الصحية بكافة خدماتها المميزة متعددة التخصصات في كل من قارات أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

قال جيروم ثيل، الرئيس التنفيذي لشركة سيربا للرعاية الصحية: "تأتي هذه الاتفاقية في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية تحولًا عميقًا في كثير من المجالات، ونحن واثقون من أن رؤية 2030 ستساعد البلاد على المضي قدمًا في تزويد المواطنين بأعلى جودة من خدمات الرعاية الصحية، مع منحهم الفرصة للاختيار من بين شبكة أكبر من مقدمي الخدمات الطبية، ومن وجهة نظرنا في سيربا، وباعتبارها لاعبًا عالميًا رائدًا في مجال التشخيص الطبي، تمثل هذه فرصة عظيمة لتقديم خبراتنا، على وجه التحديد في علم الأمراض السريرية المتخصصة وعلم الوراثة والقدرة على التعامل مع برامج الوقاية الوطنية. وكما هو الحال في القطاع الصحي في مختلف دول العالم، غالبًا ما يتطلب الوصول إلى الحلول الأكثر أهمية وجود الشركاء المناسبين، وأنا على ثقة من أن شركة نيكسوس الخليج ستكون الحليف المثالي لنا، حيث تتمتع بسجل حافل من الشراكات المميزة مع القطاعين العام والخاص، ودعم تطوير ونمو شركات الرعاية الصحية في منطقة الخليج.

وأضاف يوسف حيدر، المدير التنفيذي لشركة نيكسوس الخليج الطبية: "نحن متحمسون جدًا لهذا المشروع المشترك وندرك المستوى الرائع من المهنية والخبرات التي ستقدمها كل من نيكسوس الخليج وسيربا للرعاية الصحية، نهدف من خلالها تقديم خدمات صحية متكاملة لمجتمع المملكة العربية السعودية. وكما تعد رؤية المملكة 2030 وتحول القطاع الصحي خطوة استراتيجية حقيقية للبلاد، كما أنها فرصة عظيمة للشركات المتمرسة في مجال الرعاية الصحية لتحقيق قيمة مضافة وتقديم خبراتها لمجتمع المملكة العربية السعودية الحيوي.

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حول سيربا للرعاية الصحية

تهدف شركة سيربا للرعاية الصحية – وهي شركة عالمية رائدة في مجال التشخيص الطبي – إلى دعم وتطوير الأنظمة الصحية نحو مزيد من الوقاية، معتمدة على أكثر من 50 عامًا من الخبرة في علم الأمراض السريرية وتقييم مخاطر تطور الأمراض، واكتشاف الأمراض وتشخيصها مبكرًا، وتحسين فعالية الطب الشخصي. كل يوم، وفي القارات الخمس، يدعم موظفو المجموعة البالغ عددهم 15.000 موظف التحول الطبي، مدفوعين بقناعة واحدة عميقة: إن تطور التشخيص يعني تحسين الصحة.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع: www.cerbahealthcare.com

حول نيكسوس الخليج

نيكسوس الخليج الطبية هي شركة استثمارية تعمل على تطوير أعمال القطاع الصحي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مع التركيز على المملكة العربية السعودية، وتتعاون نيكسوس مع شركات صحية عالمية رائدة لجلب أبرز الخبرات والقدرات والحلول إلى المنطقة. تعتبر نيكسوس نتاج الشراكة بين شركة الجهاز القابضة – وهي شركة سعودية ذات أنشطة متنوعة – وشركة ستون باين كابيتال بارتنرز StonePine Capital Partners – وهي شركة استثمار إقليمية تقدم منتجات وحلول فريدة للمستثمرين.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع: www.nexusgulf.com