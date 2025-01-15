الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة سنابل للاستثمار، شركة الاستثمار المالي المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة ريديزاين هيلث، الشركة الرائدة بمجال بناء المشاريع في قطاع الرعاية الصحية، اليوم عن إبرام شراكة استراتيجية لتسريع عجلة الابتكار في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

وبموجب هذه الشراكة، تؤسس شركة ريديزاين هيلث مشروع "سنابل فينتشر استوديو"، المُصمّم لتمكين المؤسسين من إطلاق شركات بمجال الرعاية الصحية في السعودية وتوسيع نطاقها، وذلك عبر توفير منظومة من القدرات التي تدعم تأسيس الأعمال بدءاً بمرحلة توليد الأفكار، ومروراً بضمان جاذبيتها التجارية، ووصولاً إلى تنفيذها. حيث يتماشى هذا المشروع مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى خلق اقتصاد مزدهر في جميع القطاعات.

وبهذه المناسبة، قال متحدث باسم شركة سنابل للاستثمار: " متحمسون لهذه الشراكة مع ريديزاين هيلث التي تأتي في وقت نشرع فيه برحلةٍ لتحويل الابتكار في قطاع الرعاية الصحية في السعودية، حيث نهدف إلى إحداث تأثير إيجابي في حياة المجتمع مع توفير الآلاف من فرص العمل وريادة الأعمال الجديدة. وستساعد هذه الشراكة على ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي رائد للابتكار في مجال الرعاية الصحية، ذو خدمات صحية عالية الجودة متوفرة للمجتمع محلياً وعالمياً".

وأضاف المتحدث باسم شركة سنابل للاستثمار: "يمهد مشروع ’سنابل فينتشر استوديو‘ لمستقبل الابتكار، ولا سيما في القطاعات المعقدة مثل الرعاية الصحية. ونحن نثق بقدرات شركة ريديزاين هيلث التي تعد من أهم الشركات عالمياً في بناء مشاريع الرعاية الصحية. ونتبنّى، من خلال تعاوننا معهم، نموذجاً من شأنه تسريع عجلة الابتكار في مجال الرعاية الصحية وتحسين النتائج لجميع أصحاب المصلحة في القطاع. وسيدعم ’فينتشر استوديو‘ إطلاق شركات جديدة واعدة، مما يعكس نهجاً ابتكارياً قابلاً للتطوير يحفز النمو المستدام ويرسّخ مكانة المملكة كلاعب رئيسي في مشهد الرعاية الصحية دولياً".

وسيجمع هذا التعاون، الذي يمثّل أول توسع لشركة ريديزاين هيلث إلى السوق الدولية، بين نموذج الأخيرة في بناء المشاريع وشبكة سنابل واسعة النطاق في المملكة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية لسكان السعودية. وستستفيد سنابل من خبرة ريديزاين هيلث، التي ساعدت عديد من المؤسسين على إطلاق أكثر من 60 شركةً في السنوات الست الماضية، حيث ستزودها برؤىً عميقة حول التحديات التي تواجه جهود الابتكار في قطاع الرعاية الصحية والتعقيدات التي تعيق تأسيس الأعمال.

ومن جانبه، قال بريت شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة ريديزاين هيلث: "متحمسون للتعاون مع شركة عريقة مثل سنابل تتمتع بخبرة عميقة في السوق السعودي، مما يجعلها الشريك الأمثل لمساعدتنا في تسريع مسار التحول بقطاع الرعاية الصحية في المملكة. ومن خلال الجمع بين خبرة ريديزاين هيلث في بناء المشاريع وتركيز المملكة الطموح على التحول في مجال الرعاية الصحية، نثق بأننا أمام فرصة هامة لإرساء معيار جديد للابتكار في قطاع الرعاية الصحية العالمي، مع تحسين النتائج الصحية في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف آدم جونز، المدير الإداري لشركة ريديزاين هيلث: "يمثّل مشهد الرعاية الصحية والأعمال في المملكة بما يشهده من تطور متسارع فرصةً استثنائية لبناء شركات رعاية صحية من المستوى العالمي. ونحن نتطلع إلى التعاون مع سنابل وشركاء بارزين آخرين من قطاع الرعاية الصحية لتمكين الراغبين بتأسيس أعمال في هذا القطاع الحيوي من المساهمة في إحداث تحول جذري يرتقي بخدمات الرعاية الصحية للمرضى".

لمزيد من المعلومات حول هذه الشراكة والمشاريع القادمة، يرجى زيارة [إضافة الموقع الإلكتروني].

حول سنابل للاستثمار

سنابل هي شركة استثمار مالي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. تقوم سنابل بتخصيص رأس مال يزيد عن 3 مليارات دولار أمريكي سنوياً في الاستثمارات الخاصة العالمية، بما في ذلك رأس المال الجريء واستراتيجيات النمو. تمتلك سنابل للاستثمار فريقاً متنوعاً من أصحاب الخبرة الواسعة في عالم الاستثمار. وتوفر سنابل للشركاء رأس المال اللازم والقدرة على الاستثمار عبر جولات تمويل متعددة. تستثمر سنابل في الأفكار العظيمة والعقول النيّرة والشركات الكبرى.

حول ريديزاين هيلث

ريديزاين هيلث هي شركة عالمية متخصصة ببناء مشاريع تمكّن المؤسسين من إطلاق شركات تحويلية بمجال الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها. وتساعد الشركة المؤسسين على مواجهة التحديات الفريدة في رحلتهم الابتكارية بمجال الرعاية الصحية من خلال منظومة من القدرات التي تدعم تأسيس الأعمال بدءاً بمرحلة توليد الأفكار، ومروراً بضمان جاذبيتها التجارية، ووصولاً إلى تنفيذها. ومنذ عام 2018، دعمت الشركة مؤسسين لإطلاق أكثر من 60 شركةً أثرت بشكل إيجابي على حياة أكثر من 15 مليون مريض وحققت إيرادات تزيد عن 1 مليار دولار.

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