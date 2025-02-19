على هامش LEAP 2025، وقع الطرفان مذكرة تفاهم تهدف إلى تسريع التحول الرقمي في المنطقة والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة أمانة، الشركة الرائدة على مستوى المنطقة في مجال الإنشاءات والتصميم، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS)، المزود الرائد لحلول تقنية المعلومات، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية خلال فعاليات LEAP 2025، بهدف تسريع وتيرة تحول المملكة العربية السعودية إلى وجهة رقمية عالمية، وتعزيز رؤية السعودية 2030 من خلال تطوير مراكز بيانات مستدامة وعالية الأداء.

مع توسع المملكة السريع في التحول الرقمي، القائم على تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، ورقمنة أعمال المؤسسات، ازدادت الحاجة إلى مراكز بيانات قابلة للتطوير وتتسم بكفاءة ترشيد الطاقة. من هنا كانت أهمية هذه الشراكة التي تجمع بين خبرة "أمانة" في مشاريع البناء المتطورة والمتخصصة، وريادة "المعمر" في حلول تقنية المعلومات، لإقامة مراكز بيانات متوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ودعم قطاع التقنية سريع النمو في السعودية والمنطقة.

عن هذه الخطوة، قال ريتشارد عبود، الرئيس التنفيذي في مجموعة أمانة: "يشهد الاقتصاد الرقمي في السعودية تطورًا غير مسبوق، وهو ما يدفع زيادة الطلب على بنية تحتية قوية من مراكز البيانات. وبفضل سجلنا الحافل في تنفيذ المشاريع الصناعية والمخصصة، ومن خلال خبراتنا بتقديم حلول مرنة وموفرة للطاقة باستخدام تقنيات بناء مبتكرة. ومن خلال الشراكة مع "المعمر"، نضمن تنفيذ مراكز بيانات متقدمة التقنية بسرعة وكفاءة، مع دعم أجندة الاستدامة الوطنية وفق رؤية السعودية 2030".

بدوره، علق عبدالله الغامدي، الرئيس التنفيذي في شركة المعمر لأنظمة المعلومات، على توقيع الشراكة، قائلاً: "مراكز البيانات التي تتسم بمرونة هيكلية وفعالية الأداء هي عنصر أساسي في نجاح الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، ورقمنة أعمال المؤسسات. وتحتاج الشركات والجهات الحكومية إلى بنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير ومجهزة للتعامل مع تحديات المستقبل. ومن خلال هذه الشراكة مع "أمانة"، نقدم مراكز بيانات متطورة عبر دمج حلول تقنية المعلومات المتقدمة مع منهجيات بناء دقيقة، مما يضمن أن تكون المنظومة الرقمية في السعودية مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى".

سوف توظف "أمانة" إمكانات شركاتها التابعة، لبناء أفضل مراكز البيانات المتوافقة مع معايير الكفاءة والاستدامة في المملكة.

مع النمو السريع لقطاع مراكز البيانات في الشرق الأوسط، تتمتع "أمانة" و"المعمر" بمزايا استراتيجية تمكنها من تلبية الطلب المتزايد على تنفيذ بنية تحتية متطورة ومجهزة للذكاء الاصطناعي. وتمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية السعودية، وضمان تقديم حلول قابلة للتوسع والتطوير للمؤسسات الكبرى والجهات الحكومية، في سبيل تمكين تحول المنطقة إلى اقتصاد قائم على البيانات والتقنية المتقدمة.

عن مجموعة أمانة

"أمانة" شركة رائدة في تصميم وبناء المرافق الصناعية والتجارية في المنطقة، بمحفظة أعمال تضم أكثر من 1500 مشروع شيدته على امتداد العقود الثلاثة الماضية. وبفضل سجلّها الزاخر بالمشاريع المكتملة، تمضي "أمانة" بخطى واثقة نحو المستقبل، مرتكزةً على حلول هندسية متكاملة، تعتمد منهجيات ابتكارية وأحدث التقنيات الرقمية، لتعيد تعريف معايير البناء في المنطقة. وتعد أمانة (www.amanabuildings.com) أكبر مقاول عام لمرافق الخدمات اللوجستية وسلاسل التبريد في الشرق الأوسط، مستندةً إلى خبرات متراكمة وحلول متقدمة تُواكب الاحتياجات المتجددة للقطاع. ومن بين أذرعها الرائدة، تبرز شركة DuBox (www.dubox.me)، المملوكة بالكامل لـ"أمانة"، التي تُعد أول وأكبر شركة بناء خارج الموقع في المنطقة. وتتخصص "DuBox" في تصميم وبناء وحدات مسبقة التجهيز، مكتفية ذاتيًا، قابلة للتنفيذ السريع والنقل، مما يختصر الزمن اللازم لإنجاز المشاريع، ويتيح تسريع تقديم الخدمات المحلية بكفاءة. وبإجمالي مبيعات سنوية يتجاوز 750 مليون دولار أمريكي، وقوة عمل تزيد عن 8000 فرد عبر 8 دول، تكرس "أمانة" مكانتها وسجلها الحافل في تسريع بناء المنشآت الصناعية، خصوصًا في قطاعات تصنيع الأغذية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

عن شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS)

تأسست شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS) في عام 1979، وهي مزود رائد لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية. نحن نمكن الأعمال من خلال الحلول المبتكرة، مما يعزز التقدم في عالم مترابط.

تتيح لنا خبرتنا المتنوعة في الأجهزة والبرمجيات والأمن وغيرها تلبية احتياجات أي صناعة بشكل فريد. نقدم مجموعة شاملة من الخدمات، بدءًا من إعداد البنية التحتية إلى إدارة المشاريع والتدريب، مما يضمن التكامل السلس.

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