استضافت اليوم مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، الرائدة في قطاع الرعاية الصحية الخاص في مصر، فعاليات ملتقى شركاء الأعمال الاستراتيجيين بالتعاون مع سيمنز هيلثنيرز تحت عنوان "ألاميدا تقود مستقبل رعاية الأورام عبر العلاجات المخصصة والشراكات المستدامة." شهد الملتقى حضورًا بارزًا لنخبة من قادة الرعاية الصحية، وممثلي كبرى المؤسسات، والمستثمرين والأطراف المعنية بالقطاع، لمناقشة مستقبل علاج الأورام في مصر، وتأكيد دور الشراكات في النهوض بخدمات الرعاية الصحية.

وخلال الفعالية التي أقيمت في فندق جيزه بالاس، استعرضت المجموعة الحلول الطبية المتطورة التي تتبناها في مستشفيات دار الفؤاد في مجال رعاية الأورام وكذلك النماذج العلاجية المصممة لتلبية احتياجات المرضى. كما ركز الملتقى على الأهمية المتزايدة للشراكات الاستراتيجية، وفي مقدمتها التعاون المثمر مع شركة سيمنز هيلثنيرز، والذي يهدف إلى تحسين النتائج العلاجية للمرضى عبر العلاجات المخصصة والتقنيات المتقدمة. وقد جمع الملتقى بين قادة قطاعات الرعاية الصحية، والتأمين، والخدمات المصرفية، إلى جانب نخبة من أبرز الأطباء والخبراء الأكاديميين، مما يعكس أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لبناء منظومة رعاية صحية أكثر مرونةً وتكاملًا ومواكبةً لتطورات المستقبل في مصر.

وتجسيدًا لهذا الالتزام المشترك بالابتكار، تزامن الملتقى مع تدشين نظامTrueBeam® للعلاج الإشعاعي من شركة سيمنز هيلثنيرز في مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر. ويُعتبر إدخال هذه التقنية المتطورة علامة فارقة في مسيرة المستشفى المستمرة لتوسيع نطاق الحصول على أحدث خدمات رعاية مرضى السرطان. ويُعدّ TrueBeam معجلاً خطيًا متقدمًا صُمم خصيصًا لتقديم علاج إشعاعي عالي الدقة وموجّه بالصور لمجموعة واسعة من الأورام؛ حيث يجمع النظام بين دقة العلاج الاستثنائية وسرعة التنفيذ، بالإضافة إلى تقنية تتبع حركة الأورام المتقدمة، بما يُمكّن الأطباء من استهداف الأورام بإحكام مع تقليل تعرّض الأنسجة السليمة المحيطة للإشعاع. يسهم هذا النظام في تقديم علاجات أكثر كفاءة، ويعزز من راحة المرضى من خلال تقصير مدة الجلسات العلاجية، مما يحقق نتائج طبية أفضل.

باعتبارها إحدى أبرز المؤسسات الطبية في مصر، تواصل مستشفيات دار الفؤاد تطوير مجال الرعاية المتخصصة عبر تعزيز التميز الطبي، والاستثمار المستدام في الابتكار وتبني النماذج العلاجية المصممة لتلبية احتياجات المريض. جدير بالذكر أن المستشفى نجح في تقديم خدماته لأكثر من 5 ملايين مريض، من بينهم ما يزيد عن 100 ألف مريض أورام تم علاجهم خلال السنوات الخمس الماضية، مدعومًا بضخ استثمارات تجاوزت 350 مليون جنيه مصري في التقنيات الطبية الحديثة، وطاقة تشغيلية تربو على 200 سرير، فضلًا عن كونها أول مستشفى في مصر يحصل على شهادة الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية (JCI).

يأتي التعاون مع سيمنز هيلثنيرز ليعزز التزام مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية بتسريع وتيرة الابتكار في مجال رعاية الأورام، وذلك عبر توظيف التقنيات المتقدمة، والتحليلات القائمة على البيانات، ونماذج الرعاية المتكاملة، بهدف الارتقاء بالنتائج الطبية وتوسيع نطاق وصول المرضى إلى العلاجات المتخصصة.

وفي هذا السياق، صرّح نيراج ميشرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألاميدا للرعاية الصحية أنّ مستقبل الرعاية الصحية يرتكز على بناء مراكز تميز طبي متكاملة تجمع بين الخبرات الطبية العالمية والتقنيات المتطورة والابتكار القائم على البحوث. وأكد ميشرا أنّ علاج الأورام يأتي كأولوية استراتيجية ضمن رؤية المجموعة طويلة الأجل للنمو والتوسع، حيث تواصل الاستثمار في تعزيز قدراتها التخصصية لإعادة صياغة مفهوم رعاية مرضى السرطان في مصر والمنطقة، مشددًا على أهمية التعاون مع شركة سيمنز هيلثنيرز الذي يتجاوز توفير التقنيات المتطورة، ليعكس التزام المجموعة الراسخ ببناء منظومة متكاملة لعلاج الأورام؛ تجمع بين بروتوكولات العلاج المخصصة، والرعاية الطبية متعددة التخصصات، والابتكار الرقمي، بهدف تحسين النتائج العلاجية للمرضى. وأوضح ميشرا أنّه مع توسع المجموعة في مجال الأورام في مختلف مستشفياتها ومراكزها، يظل تركيزها منصبًا على تقديم خدمات رعاية صحية بمواصفات ومعايير عالمية، مع تسهيل وصول المجتمعات التي تخدمها إلى أحدث علاجات السرطان. واختتم ميشرا تصريحه مؤكدًا التزام الطرفين بتطوير مستقبل الرعاية الصحية وترسيخ ريادة مجموعة ألاميدا في مجالي التميز الطبي والابتكار.

ومن جانبه، أكّد نافين غويل، الرئيس التنفيذي لمستشفى دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر، أنّ مجال رعاية الأورام يشهد تطورًا سريعًا، مشيرًا إلى أن تحقيق أفضل النتائج يتطلب تكاملاً سلسًا بين التقنيات المتطورة، والخبرات الطبية متعددة التخصصات، والرعاية الشاملة للمرضى. كما أشاد غويل بالتزام مستشفى دار الفؤاد بمواصلة الارتقاء بقدراته لضمان حصول كل مريض على تجربة علاجية مخصصة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية مستفيدًا من خدمات الرعاية الدقيقة والقائمة على البراهين العلمية.

وأضاف عمرو قنديل، المدير التنفيذي لشركة سيمنز هيلثنيرز مصر أنه على مدار أكثر من عقدين، امتد التعاون المثمر بين بين شركة سيمنز هيلثنيرز ومجموعة ألاميدا للرعاية الصحية لتقديم خدمات طبية بمواصفات عالمية عبر مختلف التخصصات الطبية في مصر. وأكد قنديل أن إدخال نظام TrueBeam® للعلاج الإشعاعي —وهو معجل خطي متطور مصمم خصيصًا للعلاج الموجه بدقة— في مستشفى دار الفؤاد، يعد خطوة هامة في مسيرة هذه الشراكة، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون في توسيع نطاق الحصول على أحدث تقنيات علاج السرطان، وترسيخ التزام الطرفين بتقديم خدمات رعاية مبتكرة تلبي احتياجات المريض، وتحقق رؤيتهما المشتركة بتخفيف معاناة المرضى. واختتم قنديل تصريحه بالإشادة بهذا الإنجاز الجديد، مؤكدًا تطلع الطرفين إلى مواصلة هذه الشراكة وتحقيق المزيد من النجاحات معًا في السنوات القادمة.

يؤكد هذا الملتقى الدور الريادي الذي تلعبه مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية في صياغة مستقبل الرعاية الصحية في مصر، ويرسخ مكانة البلاد كمركز إقليمي رائد للخدمات الطبية. كما يقدم الملتقى نموذجًا يحتذى به لأهمية الشراكات بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية، ورواد التكنولوجيا، والأطراف المعنية بالقطاع، في تسهيل الحصول على العلاجات المتقدمة ودعم الاستدامة طويلة الأجل لمنظومة الرعاية الصحية.

عن مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»

تحظى مجموعة «ألاميدا» بمكانة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في السوق المصري، حيث يتبلور هدفها الاستراتيجي الأول في تزويد المواطنين بأفضل الخدمات الطبية والعلاجية فائقة الجودة، مستفيدة من شراكاتها المتشعبة مع كبرى المؤسسات الدولية وتبنيها لأحدث الأدوات والنظم التكنولوجية الطبية. وتضم مجموعة ألاميدا 1,023 سريرًا و128 عيادة موزعة على أربعة مستشفيات رائدة حاصلة على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية (JCI) وتحتل أفضل المواقع الاستراتيجية بنطاق القاهرة الكبرى، وهي مستشفى "السلام الدولي بالمعادي" و"السلام الدولي بالقاهرة الجديدة"، ومستشفى "دار الفؤاد بمدينة نصر" و" دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر". وتضم مجموعة «ألاميدا» أيضًا مركز "الإكسير" المتخصص في مناظير الجهاز الهضمي، ويقع فرعيه بأحياء المهندسين والمعادي. كما تمتلك ألاميدا المركز الألماني لإعادة التأهيل وشبكة عيادات "طبيبي" الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتنتشر فروعها في الداون تاون والتجمع الخامس والمعادي والسادس من أكتوبر.

عن سيمنز هيلثنيرز

تتمتع شركة سيمنز هيلثنيرز بمكانة رائدة في مجال الابتكارات الطبية، بهدف إتاحتها للجميع في كل مكان وبشكل مستدام.

تُعدّ الشركة موردًا عالميًا للمعدات والحلول والخدمات الطبية، وتمتد أنشطتها في أكثر من 180 دولة، ولها تمثيل مباشر في أكثر من 70 دولة. وتضم المجموعة شركة سيمنز هيلثنيرز إيه جي، المدرجة تحت الرمز (SHL) في بورصة فرانكفورت بألمانيا، بالإضافة إلى الشركات التابعة لها.

وبصفتها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، تلتزم سيمنز هيلثنيرز بتحسين فرص حصول المجتمعات الأكثر احتياجًا حول العالم على خدمات الرعاية الصحية، وتسعى جاهدة للتغلب على الأمراض الأكثر تهديدًا لحياة الإنسان. وتركز الشركة نشاطها بشكل أساسي في مجالات: التصوير الطبي، والتشخيص، وعلاج الأورام، والعلاجات ذات التدخل الجراحي المحدود، مدعومةً بالتقنيات الرقمية وحلول الذكاء الاصطناعي.

خلال العام المالي 2024، والمنتهي في 30 سبتمبر 2024، بلغ عدد موظفي سيمنز هيلثنيرز نحو 72,000 موظف حول العالم، وحققت إيرادات تقارب 22.4 مليار يورو.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.siemens-healthineers.com.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

إسلام إدريس

رئيس قطاع التسويق بمجموعة ألاميدا للرعاية الصحية

eslam.edris@alameda-hc.om

قطاع التسويق والعلاقات الإعلامية

hmarketing@alameda-hc.com

مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»

info@alameda-hc.com

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