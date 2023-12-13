تبلغ حصة مبادلة 50% والدار 30% وأريس 20%

الدار تعتزم كذلك استثمار 100 مليون دولار في منصة قائمة أنشأتها مبادلة وأريس في عام 2021

أبوظبي، الإمارات / نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية: أعلنت شركة الدار العقارية ("الدار")، وشركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة")، وشركة "أريس مانجمنت" ("أريس") اليوم عن إبرام شراكة جديدة بهدف تأسيس منصّة جديدة لاستثمار مليار دولار أمريكي في فرص الائتمان الخاص في السوق العقارية في المملكة المتحدة وأوروبا خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. وبموجب هذه الشراكة، ستمتلك مبادلة في المنصة الجديدة حصة قدرها 50%، في حين ستبلغ حصة الدار 30% وحصة أريس 20%.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الدار أيضاً استثمار 100 مليون دولار أمريكي في تعزيز استراتيجية الاستثمار في أسواق الائتمان العقاري الخاص في أوروبا، والتي صاغتها مبادلة وأريس لأول مرة في عام 2021 بهدف التركيز على الديون المضمونة الممتازة مع منح امتياز الأولوية للأصول العقارية المادية، بما في ذلك المكاتب، والوحدات السكنية العائلية، والمنشآت الصناعية، ومرافق التجزئة والضيافة.

ومن المتوقع أن ترتفع قيمة استراتيجية الاستثمار في أسواق الائتمان العقاري الخاصة بشركة أريس إلى نحو 2 مليار دولار من الالتزامات الرأسمالية المقدمة من الصناديق الاستثمارية التابعة لشركتي الدار وأريس، بما في ذلك الرافعة المالية. ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي رأس المال المتاح للاستراتيجية حاجز الـ 5 مليارات دولار.

وباستثمار إجمالي يبلغ 400 مليون دولار أمريكي، تسعى الدار إلى توسيع نطاق تركيزها إلى ما وراء استثمارات صفقات الاستحواذ التي تشتهر بها في المنطقة وتنويع محفظتها الاستثمارية عبر هيكل رأس المال من خلال دخول سوق الائتمان الخاص بالشراكة مع شركات بارزة وذات مكانة رائدة في القطاع، وخاصة في مجال التمويل وفئات الأصول. وهذا التوجّه سيعزز قدرتها على بناء حضور قوي في سوق عالية النمو، خصوصاً في ظل استمرار نضج وتطوّر هذه السوق إلى جانب النمو القوي الذي شهده سوق الإقراض غير المصرفي.

ومن جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: "يكتسب قطاع الائتمان الخاص أهمية متزايدة في صناعة التمويل العقاري داخل الأسواق الناضجة. وفي ضوء الإقبال المتنامي على الإقراض غير المصرفي في ظل فرض شروط أكثر صرامة على الائتمان ومتطلبات رأس المال، فنحن نلمس فرصة كبيرة للاستفادة من الفرص الاستثمارية العقارية. وتجمع هذه الشراكة بين القوة المالية لشركة مبادلة وخبرات الدار الطويلة في القطاع العقاري وفئات الأصول وسجل أريس المشهود له، مما يوفر فرصة مثالية من حيث التوقيت للاستثمار في فرص نوعية في واحدة من فئات الأصول الرئيسية وتأسيس حضور مؤثر في سوق يمكن التوسع فيه ويحقق عوائد جيدة ومعدلة حسب المخاطر خلال دورات السوق".

وتعليقاً على إطلاق المنصة الجديدة، قال عمر عريقات، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات غير التقليدية في مبادلة: "ترتبط مبادلة بعلاقات قوية واستراتيجية مع كل من أريس والدار. وانطلاقاً من إمكاناتنا القوية المشتركة، ستتمتع هذه المنصّة الجديدة بالمقومات اللازمة للاستثمار في سوق الائتمان العقاري الخاص في المملكة المتحدة والدول الأوروبية الأخرى. ويعكس هذا النهج التعاوني التزامنا المشترك برصد الفرص الاستثمارية الواعدة واقتناصها لتأمين عوائد مستدامة على الأجل الطويل".

ستقوم أريس، الشركة العالمية الرائدة في مجال إدارة الاستثمارات العالمية التي تنضوي تحت مظلة محفظتها أصول عقارية مُدارة بقيمة تبلغ 49 مليار دولار ويعمل لديها أكثر من 250 خبيراً متخصصاً في الاستثمار العقاري بجميع أنحاء العالم، بتشكيل فريق استثماري مكلّف بمهام إيجاد وإنشاء صفقات التمويل العقاري ومراقبة المحافظ وتنفيذ مراحل الصفقات. وانطلاقاً من النهج التعاوني عبر منصّة أريس، فقد انضم فريق فرص استثمارات التمويل العقاري الأوروبي بالكامل إلى فريق الاستثمارات العقارية الدولي التابع لشركة أريس، مستفيداً من المكانة العالمية الرائدة للشركة في المجال الائتمان العقاري. وقد نجح فريق التمويل العقاري الأوروبي الخاص بشركة أريس، منذ تأسيسه في عام يناير 2022، في تطوير وتنفيذ قروض عقارية بقيمة تزيد عن 1.2 مليار دولار في جميع أنحاء أوروبا، كما في 30 سبتمبر 2023.

وبدوره، قال فيليب مور، الشريك ورئيس قسم التمويلات العقارية الأوروبية لدى شركة أريس: "لا نزال نشهد نمواً مستمراً في آفاق الفرص الدولية الواعدة أمام شركات التمويل العقاري بالتزامن مع تراجع الإقبال على المصادر التقليدية للرؤوس الأموال. وستواصل أريس تركيزها على الاستفادة من خبرات فريقها المخضرم ورؤيتها الشاملة في السوق الدولية ونهجها الناجع لاغتنام أفضل الفرص عبر القطاعات الواعدة التي ننشط بها، بما في ذلك المساحات السكنية والمساحات متعددة الاستخدامات والمساحات المجاورة، والتي تظل جميعها تستفيد من ديناميات العرض والطلب الواعدة. ويعكس هذا الاستثمار الأخير قدرتنا على متابعة أعمالنا وسط التحديات المعقدة بمرونة عالية تتماشى مع مختلف مستويات المخاطر والعائد الاستثماري. ونحن نتطلع إلى مواصلة البحث عن الفرص التمويلية المجزية وتنفيذ استراتيجيتنا الاستثمارية في القطاع التمويلي في أوروبا، وذلك بالتعاون مع شركتي مبادلة والدار".

تأتي هذه الشراكة في أعقاب صفقة الاستحواذ على لندن سكوير التي أعلنت عنها الدار مؤخراً في المملكة المتحدة، وهي أول استثمار مباشر للشركة خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويُعد الاستثمار في سوق الائتمان الخاص في المملكة المتحدة وأوروبا امتداداً لاستراتيجية التوسع الدولي التي تنتهجها الشركة، والتي تركز على الاستثمار في الأسواق الناضجة خارج المنطقة الأساسية لعمليات الدار، وتهدف إلى تسريع نمو الشركة من خلال تنويع إيراداتها وتوسيع حضورها الجغرافي وزيادة محفظتها الاستثمارية والاستثمار في فئات الأصول العقارية البديلة ذات النمو العالي.

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نبذة عن الدار:

تعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 69 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وهي الذراع المتخصصة في تنفيذ المشاريع والمسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 35 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والفندقية والأصول اللوجستية. كما تتولّى "الدار للاستثمار" إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه".

وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية التي تتضمن ما يقارب 38 ألف طالب في 31 مدرسة تشغلها وتديرها "الدار للتعليم"، بالإضافة إلى شبكة متنامية من المُعلمين ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات مع عمليات البيع بالتجزئة لشركة الدار، كما ستشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بالإضافة إلى رأس الخيمة. وتضم محفظة الدار الفندقية 13 فندق، بإجمالي 4,200 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.

للمزيد من المعلومات عن الدار، تفضلوا بزيارة موقعنا www.aldar.com أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

حول شركة مبادلة للاستثمار

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزّع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1015 مليار درهم (276 مليار دولار أمريكي) على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com.

نبذة عن أريس مانجمنت كوربريشن

أريس مانجمنت كوربريشن شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمارات البديلة، تقدم لعملائها منظومة من حلول الاستثمار الرئيسية والثانوية في مجالات الائتمان، والأسهم الخاصة، والعقارات والبنى التحتية. توفر الشركة تمويلات مرنة لدعم الشركات وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين وللمجتمعات لتي تعمل في محيطها. ومن خلال تضافر الجهود بين مجموعاتها الاستثمارية تسعى الشركة لتحقيق عوائد استثمارية مستمرة وجذابة عبر كل دورات السوق. وقد بلغت قيمة أصول أريس مانجمنت كوربريشن كما في 30 سيبتمبر 2023 حوالي 395 مليار دولار، ويعمل لديها فريق يتألف من أكثر من 2,800 موظف موزعين على مكاتبها المنتشرة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا الباسيفيكية والشرق الأوسط. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقعwww.aresmgmt.com .