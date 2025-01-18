تقديم أول برنامج تدريبي من نوعه للنساء في الأدوار الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على عمليات الفحص الأمني ومهارات الاتصال والتعرف على التهديدات والاستجابة للطوارئ

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة كوربولجيا Corpolgia ، الرائدة في مجال حوكمة الشركات والتميز التجاري والذراع الاستشاري لمجموعة لا ستيلا، عن مشروع استراتيجي مشترك مع مجموعة فورتي سيكيور Forte Secur Group ، الشركة الرائدة التي تقدم تدريبًا أمنيًا متخصصًا، وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم برامج تدريبية شاملة وعالية الجودة مصممة لتلبية المتطلبات الفريدة لسوق دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مهارات وكفاءات المتخصصين الأمنيين في جميع أنحاء المنطقة.

ونظرًا لأن دولة الإمارات تشهد تطورًا حضريًا سريعًا وتضع تركيزًا متزايدًا على السلامة والأمن، فإن الحاجة إلى حلول تدريب أمنية متقدمة لم تكن أكثر أهمية من أي وقت مضى، ومن المقرر أن يعالج المشروع المشترك بين الشركتين تلك التحديات؛ وذلك من خلال إنشاء منهج دراسي يتناول المخاوف الأمنية الحالية والناشئة. ويشمل ذلك موضوعات مثل: تقييم المخاطر وإدارة الأزمات والأمن السيبراني وبروتوكولات الأمن المادي، المصممة لمساعدة أفراد الأمن على الاستجابة بفعالية لعددٍ من التهديدات المحتملة.

برامج تدريبية مخصصة

وسيركز التعاون على تطوير برامج تدريبية مخصصة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، بما في ذلك الشركات والحكومة وقطاع الضيافة، وسوف يغطي كل برنامج مجموعة واسعة من المواضيع لضمان اكتساب المشاركين المهارات ذات الصلة والقابلة للتنفيذ للتنقل في المشهد الأمني، وتصميم برامج تلائم الاحتياجات المحددة لكل قطاع، بالإضافة إلى توفير المعرفة العملية العميقة التي يمكن تطبيقها عملياً بشكل فعال.

وبموجب مذكرة التفاهم، يتطلع الطرفان إلى تقديم برنامج تدريبي هو الأول من نوعه للنساء في الأدوار الأمنية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتركز هذه الدورة التدريبية المخصصة على مجالات رئيسية؛ أبرزها: عمليات الفحص الأمني في مختلف المرافق، ومهارات الاتصال الفعالة، والتعرف على التهديدات، وإجراءات الاستجابة للطوارئ، وتم تصميم البرنامج لتمكين النساء في مجال الأمن، وتزويدهن بالأدوات التي يحتجن إليها؛ للتفوق في الأدوار التي يهيمن عليها الرجال تقليديًا.

من جهته، قال المهندس راشد الحبسي، الشريك المؤسس لمؤسسة كوربولجيا: "نحن فخورون بالشراكة مع مجموعة فورتي سيكيور في هذه المبادرة الرائدة، ومع استمرار نمو دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للأعمال والسلامة والأمن، تتيح لنا هذه الشراكة تقديم تدريب عملي رفيع المستوى من شأنه أن يعود بالنفع المباشر على المهنيين والمؤسسات في مختلف القطاعات الرئيسية. هدفنا هو رفع معايير الأمن والمساهمة في بيئة أكثر مرونة وأمانًا للجميع."

بدورها، أضافت أليشيا فورتي، رئيسة مجموعة فورتي سيكيور، "يمثل هذا التعاون مع كوربولجيا حقبة جديدة في التدريب الأمني المهني في دولة الإمارات العربية المتحدة. مع المشهد المتطور باستمرار للتحديات الأمنية، ستضمن شراكتنا تزويد المتخصصين في مجال الأمن بالمهارات والمعرفة والشهادات اللازمة لمواجهة هذه التحديات بشكل مباشر. نحن متحمسون للعب دور رئيسي في بناء مستقبل آمن في المنطقة."

الاستفادة من خبرة الصناعة

ويجمع هذا التعاون بين الخبرة الواسعة لمؤسسة "كوربولجيا" في الاستشارات الأمنية، والتميز التعليمي لمجموعة " فورتي سيكيور" مما يتيح تقديم رؤى للمشاركين من كبار المتخصصين في الصناعة ودراسات الحالة في العالم الحقيقي، كما يمنحهم المعرفة والخبرة اللازمة للنجاح في مجال الأمن، وستوفر الشراكة أيضًا إمكانية الاطلاع على أحدث اتجاهات الأمن وأفضل الممارسات، في إطار الالتزام بتحقيق أفضل المعايير العالمية للصناعة.

كما سيتم تقديم مجموعة من البرامج التدريبية المتنوعة تشمل؛ ورش العمل الشخصية والدورات التدريبية عبر الإنترنت والنماذج الهجينة، مما يوفر للمشاركين المرونة في اختيار طريقة التعلم التي تناسب احتياجاتهم، سواء كانت وجهاً لوجه أو التعلم عبر الإنترنت، مما يساهم في توفير أفضل الخيارات للمشاركة الفعالة في التدريب وبالسرعة التي تناسبهم.

الشهادات والتطوير المهني

سيحصل المشاركون على شهادات معتمدة عند الانتهاء من برامج التدريب، تعزز من مؤهلاتهم المهنية، كما أنها ستساهم في تطوير حياتهم المهنية في مجال الأمن، وتتضمن تلك الشهادات المعتمدة لحاملها التقدم في حياتهم المهنية واكتساب ميزة تنافسية في الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز التدريب النمو المهني، ويوفر الأدوات والمعرفة اللازمة للنجاح المستمر.

ويأتي المشروع المشترك تأكيداً على الالتزام بإحداث تأثير مستدام تماشياً مع سلامة وأمن دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تزويد المتخصصين في مجال الأمن بالمهارات اللازمة لإدارة المخاطر الأمنية بشكل فعال والاستجابة السريعة للطوارئ، والمساهمة في حماية الأشخاص والأصول والبنية الأساسية في جميع أنحاء المنطقة. ومن خلال هذه المبادرة، تعمل "كوربولجيا" و"مجموعة فورتي سيكور" معًا لبناء بيئة أكثر أمانًا للشركات والحكومات والمجتمعات.

نبذة عن كوربولجيا:

تُعد كوربولجيا؛ الذراع الاستشاري لمجموعة لا ستيلا، وتساعد الشركة مؤسستك على تحسين المرونة واستمرارية الأعمال والاستدامة باستمرار من خلال تبني أحدث المعايير والحوكمة والسياسات، كما تعزز كوربولجيا من تحسينات الكفاءة مع تطبيق أفضل المعايير والممارسات، كما تساعد المنظمات المختلفة في مختلف الصناعات باستخدام تراكم المعرفة بين الصناعات.

نبذة عن مجموعة Forte Secur Group:

تنبع مجموعة ForteSecurGroup من نتاج الخبرات التي تم ترسيخها خلال ما يقرب من ٤٠ سنوات ضمن مشروع طموح بدأه مؤسسها؛ سلفاتوري فورتي، عقيد متقاعد في كارابينييري (قوات الدرك الإيطالية). بعد توليه مناصب قيادية مهمة: مثل قطاع المظليين وطياري المروحيات، غادر العقيد فورتي فيلق كارابينييري في عام 2000 لتولي منصب مدير الأمن في مطار ماركو بولو في البندقية، والذي صمم فيه أيضاً نظام الأمان الجديد بالكامل، إلى جانب حصوله على العديد من الشهادات الصادرة عن المنظمات الوطنية والأوروبية وغيرها من المنظمات الدولية.

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