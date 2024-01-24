الرياض: أعلنت شركة كارتلو، الشركة الرائدة في مجال التجارة الدائرية والتابعة لمجموعة السليمان، وشركة "إعادة" التابعة للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع مذكرة تعاون استراتيجي لتقديم حلول نوعية لأول مرة في الشرق الأوسط لدعم الاقتصاد الدائري في المملكة والمنطقة.

ومن المقرر أن تكشف الشركتين عن الحل المقدم للاقتصاد الدائري المغلق في المنطقة خلال الأشهر القادمة، وهو الذي صمم للارتقاء بممارسات الاستدامة من خلال دمج التكنولوجيا المبتكرة بسلاسة لتمكين إعادة الاستخدام وإعادة التدوير وإعادة تصميم سلاسل التوريد العكسية.

ويأتي هذا التعاون بين كارتلو وإعادة في مهمة لتعزيز النظام البيئي المتكامل بشكل متوافق مع أهداف الاستدامة في رؤية المملكة 2030، عبر تعزيز الجهود والممارسات المستدامة عبر حلول إعادة التدوير وجمع ومعالجة المواد لإعادة استخدامها.

وبهذه المناسبة، أكد محمد سليمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كارتلو "بأن هذه الشراكة مع إعادة سيغير قواعد اللعبة! حيث يعمل الشريكين في قيادة التحول الإقليمي من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري. ومن خلال تقنياتنا المبتكرة، سنوجه المنطقة نحو المزيد من الاستدامة والفعالية لمستقبل مستدام. الأمر كله يتعلق بخلق عالم مرن وصديق للبيئة عبر استخدام نقاط القوة المشتركة لكارتلو وإعادة من أجل التغيير الإيجابي".

فيما أعرب زامل سلطان الشهراني، الرئيس التنفيذي لشركة إعادة عن سعادته بالشراكة مع "كارتلو" في قيادة مسؤولية الاقتصاد الدائري الإقليمي: "حيث يعكس هذا التحالف التزامنا برؤية السعودية 2030، ودمج أحدث التقنيات في عملياتنا من أجل إحداث تغيير في قواعد الممارسات المستدامة"

وتعتبر "كارتلو"، التابعة لمجموعة السليمان، شركة التجارة المتكاملة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث بدأت كمبادرة لإعادة التجارة وتطورت لتكون منصة تكنولوجية سحابية تقدم البرمجيات كخدمة لتمكين مختلف القطاعات في إدارة الاقتصاد العكسي.

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حول كارتلو:

كارتلو هي منصة التجارة المتكاملة الرائدة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. لقد بدأت كمبادرة لإعادة التجارة، والتي تطورت منذ ذلك الحين إلى منصة تكنولوجية سحابية من الدرجة الأولى، تقدم خدمات SaaS ( إحدى نماذج توفير البرمجيات القائمة على الحوسبة السحابية) للاعبين الرئيسيين. لقد أثرت كارتلو بشكل كبير على النظام البيئي من خلال تمكين السوق وهيكلته باستخدام العديد من مكونات سلسلة التوريد العكسية، بما في ذلك إدارة المرتجعات، والاسترداد، والمقايضات، وأدوات التشخيص، ومسح البيانات، والتوصية ببائعين متعددين. وهذا يضمن أسعارًا لا تقبل المنافسة على مجموعة من المنتجات العكسية مع ضمان أعلى معايير الجودة."

حول إعادة:

تأسست الشركة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ، شركة فرز وإعادة تدوير الخدمات البيئية "إعادة" بوصفها مصنعاً رائداً لإعادة تدوير الكهرباء والإلكترونيات والمواد الصلبة.

حيث تلتزم "إعادة" بتوفير مستوى عالٍ من التميز، وتقوم بتحويل النفايات الإلكترونية والمواد الصلبة إلى مواد خام صديقة للبيئة قابلة لإعادة الاستخدام، مع الالتزام بالمبادئ التوجيهية للسلطات المعترف بها محليًا ودوليًا. تخدم "إعادة" المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعمل وفق رؤية لتحقيق نتائج ثلاثية المنفعة للمجتمع والبيئة والاقتصاد من خلال تحويل النفايات إلى موارد قيّمة. بالإضافة إلى قدراتها في إعادة التدوير، تساهم "إعادة" بمجهوداتها في تقليل النفايات من خلال رفع مستوى الوعي بين مستخدمي النفايات الكهربائية والإلكترونية والمواد الصلبة حول أهمية إعادة التدوير. وباعتبارها شركة ثابتة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية، تلعب "إعادة" دورًا محوريًا في تعزيز الممارسات المستدامة والحفاظ على البيئة في المنطقة.