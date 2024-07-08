أبوظبي، الإمارات: يسُر قرنتافاي، المنصة الأكبر لاستكشاف المواهب في منطقة الشرق الأوسط، الإعلان عن تحالفها مع رابطة الدوري الإيطالي لتصبح شريكه الرسمي لاستكشاف المواهب في المنطقة. وذلك بعد توقيع شراكة استراتيجية بين الجهتين يمثلهما مجدي اللولو، المؤسس والرئيس التنفيذي لقرنتافاي، و ألفونسو دي ستيفانو، المدير العام لرابطة الدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط.

ستدخل الشراكة حيز التنفيذ ابتداءً من بداية الموسم القادم مع 4 تجارب أداء خلال العام، حيث تقام كل منها بالتزامن في 6 بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرة واحدة كل 3 شهور، بهدف جذب أكثر من 4 آلاف لاعب.

وتستهدف تجارب الأداء تحديد اللاعبين الذين يتمتعون بالإمكانيات اللازمة للمنافسة في أحد أكثر الدوريات ندية على مستوى العالم، حيث سيحصل اللاعبون المختارون على فرصة لا مثيل لها لإظهار مهاراتهم أمام كشافة الدوري الإيطالي والأجهزة الفنية للأندية الرئيسية في الدوري.

كما ستُمكن الشراكة الطواقم التدريبية والفنية لأندية الدوري الإيطالي لكرة القدم من الوصول الكامل لملفات اللاعبين والإحصائيات ومقاطع الفيديو المتوفرة على قرنتافاي وتضم أكثر من مليوني لاعب في منطقة الشرق الأوسط.

وبجانب ذلك، ستنظم قرنتافاي مسابقات و منافسات كروية تتضمن مجموعة من التحديات لمهارات ستنشر على المنصة وسيُطلب من المشاركين محاولة محاكاتها أو تنفيذها ورفع مقاطع الفيديو الخاصة بهم على التطبيق، ومن ثم ستخضع جميع المشاركات إلى تقييم فريق الكشافة للدوري الإيطالي ومنصة قرنتافاي، وبعدها سيحصل اللاعبون المختارون على دعوات لحضور تجارب الأداء التي ستقام في عدة بلدان.

وتعليقًا على الشراكة، قال مجدي اللولو، المؤسس والرئيس التنفيذي لقرنتافاي: "هذه الشراكة تؤكد على التزامنا بنمو كرة القدم في المنطقة، وتهدف أيضًا إلى ربط أكبر فرق كرة القدم الإيطالية بأفضل المواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن نسعى إلى جلب الفرص العالمية إلى المملكة والمنطقة مركزين على رؤية 2030". وأضاف: "يتمتع الدوري الإيطالي بتاريخ زاخر بتطوير المواهب ومنح الشباب فرصة للتألق، ما يتوافق تمامًا مع قيمنا ورؤيتنا الأساسية".



من جهته، قال ألفونسو دي ستيفانو، المدير العام لرابطة الدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا الشراكة مع قرنتافاي التي تعتبر من أسرع الشركات الناشئة نموًا في المنطقة، حيث نتقاسم رؤى مشابهة لتطوير كرة القدم واكتشاف المواهب في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأكمل بقوله: "سيمنح المشروع لأندية الدوري الإيطالي الوصول إلى قاعدة بيانات ضخمة لنحو 2 مليون لاعب متواجدين على منصة قرنتافاي، والتكيف مع منهجية مختلفة لتدريب واستكشاف اللاعبين المحليين في المنطقة، ونهدف لإبقائهم على إطلاع مستمر بأهم الأخبار والفعاليات عبر القنوات الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية". "وأردف دي ستيفانو: "نحن قريبون من قاعدة جماهيرنا الدولية ونسعى أن نقدم للاعبين والجماهير فرصًا لا حصر لها ليكونوا جزءًا من أحد أفضل دوريات كرة القدم في العالم، وستوفر الشراكة مع قرنتافاي قاعدة صلبة تجمع بين تلك الأهداف".

كانت منصة Chiliz قد لعبت دورًا محوريًا في إنجاح الشراكة لاسيما بعد أن أصبحت مؤخرًا مستثمرًا استراتيجيًا في قرنتافاي لدعمها في سعيها لتعزيز فرص التعاون بين منظمات كرة القدم في أوروبا والشرق الأوسط.

وبهذا الصدد، قال دانييل ماغليتا، المدير التجاري لكرة القدم في Chiliz: "يسعدنا في Chiliz أن ندعم الدوري الإيطالي بينما يعززون تواجدهم في الشرق الأوسط، فقد أصبحت المنطقة تدريجيًا مركزًا عالميًا لكرة القدم من خلال تطويرها لمواهب ممتازة وليس فقط جلبها لاعبين بجودة عالية وتطور بطولاتها المحلية. و توحيد الجهود في معاقل كرة القدم سريعة النمو يدعم اللعبة على المستوى البعيد، وهذا ما نسعى له".

عن قرنتافاي:

تأسست قرنتافاي في عام 2019، وتعد منصة استكشاف المواهب الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. وقد وصل عدد اللاعبين المسجلين فيها لما يقارب مليوني لاعب، حيث استخدموا التطبيق نحو نصف مليار مرة وقاموا بتنظيم ما يزيد عن 100 ألف مباراة وتجربة أداء، بجانب تحميلهم أكثر من 150 ألف ملف وسائط متعددة شوهدت أكثر من 200 مليون مرة، وتسجيلهم ما يزيد عن 600 ألف تقييم وطلبات مباريات تتجاوز نصف مليون، بالإضافة إلى تبادلهم أكثر من 6 ملايين رسالة.

تكرس قرنتافاي جهودها لاستكشاف المواهب الشابة ومنحهم الفرص وتمكينهم بالتقنية والترويج اللازم لإظهار مواهبهم وتحقيق أحلامهم، وقد عقدت شراكات مع أندية واتحادات محلية وعالمية لدعم جهودها؛ منها الاتحاد السعودي لكرة القدم، ونادي الاتحاد السعودي ، نادي الوحدة السعودي ، و وست هام الإنجليزي، وأندية أخرى في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

عن الدوري الإيطالي:

الدوري الإيطالي هو من أعلى الدوريات الأوروبية ذات احترافية عالية في كرة القدم ، و يضم 20 ناديًا يتنافسون على اللقب في كل موسم. ويشتهر بتاريخه الزاخر وجماهيره العاشقة و نجاعة فرقه التكتيكية. وقد أظهر الدوري الإيطالي عددًا من أفضل مواهب كرة القدم العالمية ومجموعة من أكثر الأندية عراقة ونجاحًا في كرة القدم العالمية. ولايزال الدوري الإيطالي يستقطب أنظار مشجعي كرة القدم حول العالم لما يوفره من لعب مهاري وروح تنافسية، وجمعه بين اللاعبين المخضرمين و النجوم الصاعدين.



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