مسقط: أعلنت عمانتل - المزود الرائد لخدمات الاتصالات المتكاملة وتقنية المعلومات في سلطنة عمان - عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة سي سي إنيرجي دي ديفالوبمنت - الشركة الرائدة في مجال النفط والغاز في سلطنة عمان - وذلك بهدف تنفيذ مشروع شامل لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) الذي سيسرع من عملية التحول الرقمي في قطاع صناعة الطاقة في سلطنة عمان.

بموجب العقد، ستوفر عمانتل حلولاً متطورة قائمة على الحوسبة السحابية في الإدارات المالية وسلسلة التوريد وإدارة الموارد البشرية في شركة سي سي إينرجي ديفالوبمنت. وسيعزز المشروع بخبرات عمانتل في مجال التقنية الرقمية والاتصالات وخبرة شركة سي سي إينرجي في قطاع النفط والغاز، حيث سيوفّر المشروع مستويات غير مسبوقة من الكفاءة والابتكار وتعزيز القدرة التنافسية في قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان.

تعليقا على هذه الشراكة الاستراتيجية، ذكر طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لعمانتل "يسعدنا الانطلاق في هذه الشراكة مع سي سي إينرجي ديفالوبمنت لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يؤكد التزامنا بريادة الابتكار الرقمي في مختلف القطاعات بسلطنة عمان بما فيها قطاع الطاقة، وذلك بتسخير الإمكانيات التقنية السحابية لتعزيز مستويات الكفاءة والديناميكية والأداء السلس والتميز التشغيلي لشركة سي سي إينرجي ديفالوبمنت".

وقال والتر سيمبسون، مدير عام شركة سي سي إينرجي ديفالوبمنت: "بصفتنا إحدى الشركات الرائدة في قطاع النفط والغاز بسلطنة عمان، فإننا ندرك أهمية تبني أحدث التقنيات المتقدمة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات حتى نحافظ على مكانتنا الريادية وتحسين الأداء والكفاءة والإنتاجية في السوق لمواكبة التطورات التقنية المتلاحقة والسريعة، ومن هذا المنطلق جاء هذا التعاون مع عمانتل".

ومن خلال تنفيذ حلول Oracle السحابية، تهدف سي سي إينرجي ديفالوبمنت إلى تعزيز المرونة التشغيلية وتطويرها، وتقليل التكلفة، وتخصيص الموارد. وتمتثل سي سي إينرجي ديفالوبمنت باللوائح الصادرة من وزارة الطاقة والمعادن بشأن حفظ البيانات في مراكز بيانات واقعية في سلطنة عمان. ويهدف المشروع إلى تبسيط العمليات الدقيقة وتحسين قدرات صنع القرار وتمكين شركة سي سي إينرجي ديفالوبمنت من التعامل مع العمليات المعقدة في مجال الطاقة بمنتهى المرونة والسلاسة.

وتعكس الشراكة بين عمانتل وشركة سي سي إينرجي ديفالوبمنت آفاق التطوير التي يمكن تحقيقها بالتعاون والشراكة بين قطاعي الاتصالات والمعلومات والطاقة فضلا عن تبادل الخبرات والبحث عن فرص جديدة للتعاون وإعادة تعريف معايير الصناعة والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عمان.

عن عمانتل

تمكنت عمانتل من خلال تكامل أعمالها وعملياتها وخبرتها الواسعة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية من ترسيخ مكانتها كشركة الاتصالات الرائدة في سلطنة عمان وخارجها، وقد أسهمت الأساليب المبتكرة التي تتبعها الشركة في تقديم أحدث الحلول لمختلف فئات المشتركين وقطاعات الأعمال، وتسعى الشركة إلى تقديم تجربة لا تضاهى لمشتركيها وتعمل على تجاوز توقعاتهم. تعمل عمانتل من أجل الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة وتقديم أحدث حلول التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات مثل الحلول السحابية وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والحلول الذكية والأمن السيبراني وغيرها من التقنيات، بالإضافة إلى توظيف إمكانياتها التقنية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في التكنولوجيا الجديدة والمتطورة.

عن سي سي إينرجي ديفالوبمنت

تعد شركة سي سي إينرجي ديفالوبمنت ش.م.ل. إحدى الشركات العالمية المستقلة التي تعمل في مجال استكشاف وإنتاج النفط وتستند إلى استراتيجية نمو ترتكز إلى أفكار وطموحات عالمية المستوى وسواعد محلية بناءة. وتتميز الشركة بالتنوع وتتحلى بالمسؤولية حيث تؤمن بأن الأفراد هم حجر الأساس في نجاحاتها، وتضع خدمة المجتمعات في مقدمة أولوياتها. كما تواصل الشركة تنفيذ خطتها المثمرة التي تركز على تطوير إمكاناتها وقدراتها وزيادة الإنتاج وتعزيز أنشطة الاستكشاف.

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