إنشاء مركز التميز السحابي في سلطنة عمان لإنشاء قدرات سحابية سيادية للسلطنة.

وقعت عمانتل، المزود الرائد لخدمات الاتصالات المتكاملة في سلطنة عمان، عقد شراكة استراتيجية مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS) ، لتوفير خدمات سحابية لسلطنة عمان. يأتي توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة عمانتل في المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة الذي اختتم الأسبوع الماضي ببرشلونة.

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تلبية متطلبات إنشاء مراكز للبيانات وضمان أمنها، خاصة بالنسبة للجهات الحكومية والجهات التنظيمية في سلطنة عمان. وستتعاون أمازون ويب سيرفيسز مع عمانتل لبناء مركز التميز السحابي (CCoE) الذي سيوفر التدريب والتمكين والدعم للمؤسسات العمانية على الانتقال بنجاح إلى السحابة.

وستمكّن الشراكة الاستراتيجية عمانتل من تطبيق القدرات السحابية السيادية مثل إجراءات التحكم في الدخول إلى الشبكة ونظم الحماية ضد الفيروسات والتشفير . وستستفيد عمانتل من قدرات أمازون ويب سيرفيسز السحابية الشاملة التي أثبتت نجاحها فيما يتعلق بحفظ البيانات في السحابة وإدارة الإجراءات المتعلقة بالوصول إلى الشبكة بأمان وتنفيذ أفضل الممارسات الأمنية، وهو الأمر الذي يمكن أن يساهم في تسريع عمليات التحول الرقمي في سلطنة عمان.

وبموجب هذه الشراكة، سيكون هناك تعاون بين الجانبين لبناء سوق عمانتل الرقمي و Super App وتطوير حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات تؤدي إلى تحسين تجربة المشتركين.

تعليقا على ذلك قال طلال بن سعيد المعمري، الرئيس التنفيذي لعمانتل: "لدينا التزام في عمانتل بقيادة رحلة التحول الرقمي في سلطنة عمان وتمكين المؤسسات من الابتكار. حيث تعد هذه الشراكة مع أمازون ويب سرفسز خطوة نحو تحقيق الريادة الرقمية من خلال تنفيذ حلول سحابية مصممة خصيصا لمتطلبات محددة في سلطنة عمان . ونحن نتطلع إلى الاستفادة من خبرة أمازون ويب سرفسز العالمية الكبيرة والناجحة في مجال السحابة، لتقديم الخدمات الأكثر ابتكارا وأمانا لعملائنا".

أما برنارد نجم ، نائب الرئيس في شركة أمازون ويب سرفسز في تلكو إم إي إيه، فقال : " هذه الشراكة ستكون بلا شك إضافه قيمة للجهود التي تقوم بها عمانتل في الأنشطة القائمة على الحوسبة السحابية وتزويد المؤسسات العمانية بالتقنيات السحابية المتقدمة وأدوات الأمن، مما يسمح لها بالابتكار بشكل أسرع. كما ستساعد هذه الشراكة على تلبية أمن البيانات والخصوصية والمتطلبات التنظيمية".

من المتوقع أن يؤدي إنشاء مركز التميز السحابي والقدرات السحابية السيادية إالى تسريع تنفيذ رؤية عمان الاستراتيجية للتحول الرقمي ، وتمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص من الابتكار بشكل أسرع وخدمة المشتركين بشكل أكثر فعالية.

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