في إطار دعم منظومة منتجات الحلال السعودية وربطها بالأسواق الواعدة عالمياً

الرياض: في خطوةٍ هي الأولى من نوعها، أعلنت شركة تطوير منتجات الحلال، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تُعنى بتمكين وتوطين صناعة منتجات الحلال محلياً، ودعم وتطوير منظومة منتجات الحلال عالمياً، عن تأسيس شراكةٍ استراتيجيةٍ بين إدارة استشارات منتجات الحلال بالشركة، وشركة التنمية الغذائية، إحدى الشركات السعودية الرائدة في إنتاج وصناعة المنتجات الغذائية، وذلك بهدف للاستفادة من خدمات الادارة في استشارات التأهيل لشهادات الحلال وخدمات دعم التصدير.

وقع اتفاقية الشراكة كلٌ من الأستاذ فهد النحيط، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات الحلال، والأستاذ أحمد شرف عسيلان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب بشركة التنمية الغذائية. وأوضح الأستاذ النحيط أن الشراكة تأتي في إطار سعي إدارة استشارات منتجات الحلال بالشركة لدعم منظومة منتجات الحلال السعودية عبر ربطها بالأسواق ذات الإمكانات العالية، وذلك من خلال التعاون مع الحكومات، وقطاعات الأعمال حول العالم، وصولاً إلى تأسيس تجارة الحلال العابرة للحدود التي ستعزز الاستثمارات وفرص العمل في هذا القطاع على المستوى الدولي.

ونوه الأستاذ النحيط إلى أن إدارة استشارات منتجات الحلال بشركة تطوير منتجات الحلال يعد وجهةً مركزيةً لتزويد الشركات السعودية بالخبرات، والتسهيلات، ومساعدتها في الاستفادة من الفرص التي توفرها سوق منتجات الحلال محلياً وعالمياً.

من جهته، أكد الأستاذ أحمد عسيلان على أهمية هذه الشراكة مع شركة تطوير منتجات الحلال، وعبّر عن تطلعه لاستفادة شركة التنمية الغذائية من الخدمات المقدمة من قبل شركة تطوير المنتجات الحلال باعتبارها ممكناً رئيسياً لتنافسية منظومة الحلال السعودية وريادتها على مستوى العالم، مؤكداً على أن هذه الخطوة ستعزز مساعي شركة التنمية الغذائية في الاستمرار بتحقيق أعلى المعايير في الممارسات الحلال والحوكمة البيئية والاجتماعية. مبيناً أن هذه الخطوة ستسهم في تطلعات شركة التنمية الغذائية وطموح شركة تطوير منتجات الحلال للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للمملكة وفقاً لرؤية 2030. كما ستسهم في تسارع نمو أعمال شركة التنمية الغذائية في الوصول لأسواق الحلال العالمية.

وتأتي هذه الشراكة الأولى لإدارة استشارات منتجات الحلال بشركة تطوير منتجات الحلال مع شركة التنمية الغذائية، استناداً لأفضل الحلول الاستشارية والفنية لتطبيق أفضل الممارسات العلمية، وذلك ضمن سعيها لترسيخ مكانة المملكة كوجهةٍ رائدة في قطاع منتجات الحلال على مستوى العالم.

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