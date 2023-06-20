مركز الإصلاح والصيانة الأول التابع لشركة الإلكترونيات المتقدمة يحتل مكانة رائدة في مجال الإصلاح والصيانة لحاويات التهديف (سنايبر) على مستوى الشرق الأوسط

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة، التابعة لشركة SAMI احدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن تأسيس شراكةٍ استراتيجيةٍ مع شركة لوكهيد مارتن، يتم بموجبها تدشين أول مركز اصلاح وصيانة حاويات التهديف (سنايبر) داخل منطقة الشرق الأوسط، وتقديم خدمات صيانة وإصلاح متطورة للعملاء.

وجاء قرار لوكهيد مارتن باختيار المركز التابع لشركة الإلكترونيات المتقدمة ليكون وحدتها الرئيسية لخدمات الإصلاح والصيانة المتخصصة ليعزز الكفاءات والخبرات غير المسبوقة التي تملكها شركة الإلكترونيات المتقدمة في مجال تطوير الإلكترونيات المتقدمة وتصنيعها، كما أن هذا الاختيار على مستوى الشرق الأوسط يعد إنجازاً فريداً ومصدر فخرٍ لشركة الإلكترونيات المتقدمة خاصةً، وللمملكة العربية السعودية بشكلٍ عام، في مجال تعزيز القدرات الدفاعية استناداً للتقنيات والابتكارات الأكثر تطوراً.

وستواصل "شركة الإلكترونيات المتقدمة" عبر الشراكة الجديدة التزامها بدعم جهود توطين 50% من الإنفاق العسكري للمملكة، وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030. ومن جهة أخرى، لا يقتصر تعاون الشركة مع شركة لوكهيد مارتن على رفع القدرات الدفاعية المحلية، وإنما يمتد ليشمل تطوير القطاعات الصناعية والتجارية في المملكة.

وبهذه المناسبة، رحب المهندس زيـاد بن حمود المسلّم، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، بالشراكة الجديدة قائلاً، "نتطلع في هذه الشراكة مع شركة لوكهيد مارتن في تقديم خدمات متميزةٍ في مجال الإصلاح والصيانة لحاويات التهديف. وبحكم أن شركة الإلكترونيات المتقدمة تحتضن مركز الإصلاح الوحيد في الشرق الأوسط المختص، نحن على أتم الاستعداد لتزويد عملائنا بحلولٍ فعالةٍ وعالية الكفاءة، خاصةً فيما يتعلق بعامليّ الزمن والتكلفة، ونظل في ذات الوقت ملتزمين للاستمرار في تعزيز قطاع الدفاع السعودي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 الطموحة."

من جهته، أعرب جوزيف رانك، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في السعودية وأفريقيا، عن سعادته بالشراكة الجديدة قائلاً، "شراكتنا مع شركة الإلكترونيات المتقدمة ستمكننا من الاستفادة من قدراتهم في مجال الإصلاح والصيانة التي تضاهي أعلى المستويات العالمية، لضمان توفير خدمات الصيانة والإصلاح لحاويات التهديف. ومن خلال العمل المشترك، سنعمل على توفير قدراتٍ دفاعيةٍ متقدمةٍ تتفوق بشكل مسبق على أية تهديداتٍ محتملة. ويتماشى هذا التعاون مع مساعينا لتقديم حلول مبتكرة تساعد عملائنا."

الجدير بالذكر أن التعاون الرائد الجديد بدأ يؤتي ثماره بالفعل، حيث تمكنت شركة الإلكترونيات المتقدمة من رفع قدرات إصلاح وصيانة حاويات التهديف ( سنايبر ) بنسبة 53% الجدير بالذكر ان شركة الإلكترونيات المُتقدّمة تأسست في العام 1988 في مدينة الرياض، وهي شركة رائدة في مجالات الإلكترونيات والتقنيات والصناعات، إذ تقوم بتصميم وتطوير وتصنيع وصيانة وإصلاح الأنظمة والمنتجات المتقدّمة في قطاعات الدفاع والفضاء والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والأمن. ويعمل في الشركة أكثر من 2800 موظف، 85% منهم سعوديون، من بينهم أكثر من 800 مهندس ومهندسة، من ذوي المهارات العالية والمعتمدين للعمل في مختلف المجالات.

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