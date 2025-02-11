الهواري: تجمع هذه الشراكة بين خبرتنا في توزيع الغاز الطبيعي المضغوط وشبكة سائقي دي دي مصر؛ مما يساهم في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة في قطاع النقل بمصر

القاهرة مصر: أعلنت شركة دي دي مصر، الشركة الرائدة عالميًا في مجال النقل الذكي، عن تعاون استراتيجي مع شركة ماستر جاس (إحدى الشركات التابعة لمجموعة طاقة عربية)، الرائدة في مجال توزيع الغاز الطبيعي المضغوط، بهدف تعزيز استخدام الغاز الطبيعي المضغوط بين السائقين في مصر. وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون من خلال اتفاقية شاملة تتضمن إتاحة مزايا مالية وبرامج ولاء مصممة لتحفيز سائقي دي دي مصر على اعتماد تكنولوجيا الغاز الطبيعي المضغوط. ويُعتبر هذا التحالف خطوة هامة نحو تحقيق مبادئ الاستدامة في قطاع النقل المتطور في مصر.

في إطار هذه الاتفاقية، سيستفيد سائقو دي دي مصر من خدمات تحويل الغاز الطبيعي بأسعار مخفضة، والمتاحة حصريًا من خلال مراكز تحويل ماستر جاس. كما تقدم المبادرة خيارات دفع مرنة، تشمل خطط تقسيط مناسبة، مما يسهل على السائقين التحول لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط حيث يبلغ متوسط ​​توفير التكلفة عند استخدامه حوالي 20%. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الاتفاقية برنامج ولاء مبتكر يمنح حوافز لدعم السائقين في أنشطتهم اليومية، مما يضمن حصولهم على مزايا إضافية عند التزود بالوقود.

وفي هذا الإطار، قال ليدا شو، المدير العام لشركة دي دي في مصر واستراليا ونيوزيلندا: "تعكس شراكتنا مع ماستر جاس التزام دي دي مصر بحلول النقل المستدام. فمن خلال تمكين سائقينا من الحصول على تقنية الغاز الطبيعي المضغوط بأسعار معقولة، نساعدهم على تقليل التكاليف التشغيلية بشكل كبير، كما نخطو خطوة ملموسة نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة للبلاد. إننا فخورون بكوننا جزءًا من هذه المبادرة المتميزة، التي تجسد التزامنا بالابتكار والرعاية البيئية في قطاع النقل".

تشمل الاتفاقية مجموعة من العناصر الرئيسية التي تهدف إلى دعم سائقي دي دي مصر، وتسريع اعتماد تكنولوجيا الغاز الطبيعي المضغوط. حيث توفر الشراكة خيارات دفع مرنة وميسرة؛ مما يتيح للسائقين خيارات تتناسب مع احتياجاتهم المالية والاستفادة من المزايا على المدى الطويل. كما تأتي هذه الخدمات مع ضمان شامل لمدة 12 شهرًا، مما يضمن للسائقين راحة بال.

علاوة على ذلك، توفر هذة الشراكة خيارات دفع مرنة وسهلة للتحويل إلى الغاز الطبيعي، مما يتيح للسائقين اختيار الخطة التي تناسب احتياجاتهم المالية بشكل أفضل مع امتيازات أخرى على المدى الطويل. وقد تم تصميم هذه الخيارات لجعل التحول إلى الغاز الطبيعي أكثر فعالية من حيث التكلفة وملائمًا للبيئة.

وفي تعليقه على التعاون، صرّح المهندس طارق الهواري، العضو المنتدب لشركة طاقة غاز: "يسعدنا التعاون مع دي دي مصر، الشركة الرائدة عالميًا في مجال النقل الذكي، لتعزيز استخدام الغاز الطبيعي المضغوط بين السائقين. توفر هذه الشراكة فوائد متبادلة، حيث تستفيد ماستر جاس من خبرتها الواسعة وبنيتها التحتية لدعم دي دي مصر، بينما تستفيد دي دي مصر من علاقتها القوية مع السائقين. لذلك، سعداء بالعمل معاً لتحقيق مستقبل أكثر خضرة واستدامة، بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية. ونؤكد في ماستر جاس على التزامنا بقيادة هذا التحول باعتبارنا الشركة الوحيدة في القطاع الخاص في مصر المخصصة بالكامل لهذه المهمة."

تُعتبر هذة الشراكة بين دي دي مصر وماستر جاس علامة بارزة في مسيرة مصر نحو النقل المستدام. ومن خلال تسهيل الوصول إلى تقنية الغاز الطبيعي المضغوط وجعلها أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية للسائقين، فإن هذه المبادرة تهدف بشكل كبير إلى تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز حلول النقل الصديقة للبيئة في البلاد.

عن شركة دي دي

.DiDi Global Inc هي منصة تكنولوجيا التنقل الرائدة. تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات عبر التطبيقات الرقمية وذلك في عدة أسواق حول العالم مثل آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. تشمل خدمات النقل الذكي وسيارات الأجرة، والتوصيل وغيرها من أنماط التنقل المشترك بالإضافة إلى بعض حلول الطاقة والمركبات، وتوصيل الطعام، وخدمات الشحن والخدمات المالية داخل المدن.

توفر شركة دي دي لأصحاب السيارات والسائقين وشركاء التوصيل فرص عمل والحصول على دخل وفقا لساعات عمل مرنة. وهي ملتزمة بالتعاون مع صانعي السياسات، والهيئات المعنية بخدمات سيارات الأجرة وصناعة السيارات لطرح حلول لتحديات النقل والبيئة والتوظيف في العالم من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وابتكار وسائل نقل ذكية محلية. تسعى شركة دي دي جاهدة لخلق تجارب حياة أفضل وقيمة اجتماعية أكبر من خلال بناء منظومة نقل شاملة وخدمات محلية آمنة ومستدامة لمدن المستقبل.

عن شركة ماستر جاس:

شركة ماستر جاس (ش.م.م)، (إحدى شركات مجموعة طاقة)، للغاز الطبيعي الرائدة في مجال توزيع الغاز الطبيعي، رائدة في القطاع الخاص بمصر في مجال توزيع الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات ومراكز تحويلها للعمل بهذا النوع من الوقود.

منذ تأسيسها، لعبت ماستر جاس دورًا بارزًا في تعزيز استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل للسيارات من خلال شبكة متكاملة من محطات الوقود ومراكز التحويل. كما تميزت ماستر جاس بتوسيع عملياتها لتزويد المنشآت الصناعية والتجارية في المناطق النائية، التي تفتقر إلى الاتصال بشبكة الغاز الوطنية، بالغاز الطبيعي المضغوط عبر نظام أنابيب متنقل أو افتراضي، وهو الحل الفريد الذي تقدمه ماستر جاس في مصر. وجدير بالذكر ان ماستر حاس لديها 80 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى ، بالاضافة الى 18 مركزا لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

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