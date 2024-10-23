دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "جيو هابتك"، الُمتخصصة في مجال تقديم الحلول والخدمات الاستشارية القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، عن توسيع نطاق أعمالها في الإمارات العربية المتحدة. وذلك من خلال توقيعها لشراكةٍ استراتيجية مع شركة "دو"، الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية. تقوم "جيو هابتك" بمقتضى هذه الشراكة، باستخدام منصة "دو" السحابيّة لتوفير خدماتها من أدوات المحادثة التفاعلية القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لجميع الشركات المحليّة العاملة في الإمارات.

وتُعد هذه الشراكة خطوةً مهمة في مسيرة الإمارات نحو تعزيز موقعها الريادي في مجال الابتكار الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة. فمن خلال هذا التعاون، ستستطيع الشركات تلبية احتياجات عملائها على نطاقٍ واسع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يُحسِّن من جودة المحادثات ويزيد من كفاءة العمليات ويدعم النمو المستدام لتلك الشركات. حيث ستستضيف المنصة السحابية المحلية التابعة لــ "دو" حلول "جيو هابتك" التكنولوجية القائمة على الذكاء الاصطناعي وأدوات واتساب، وهو ما يضمن مستوى أعلى من حماية البيانات ويوفر اتصالًا سريعًا وأداءً متميزًا بكفاءة عالية.

وفي هذا السياق، قال "آشاد جوساوالا"، الرئيس التنفيذي لشركة "جيو هابتك": "إن شراكتنا مع "دو" ستُمكّننا من توسيع نطاق خدماتنا المُعزّزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لأكبر عدد من الشركات العاملة في السوق الإماراتية، مدعومين في ذلك بأكثر من عقد من الخبرة في هذا المجال، مما سيرفع من كفاءة مراكز الاتصال لدى هذه الشركات ويعزز من تجربة عملائها بشكلٍ عام". وأضاف:" إن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعد بيئة مثالية لاعتماد مثل هذه التقنيات المتقدمة، خاصةً وأنّها تتماشى مع السياسات الحكومية الداعمة للابتكار واستخدام التكنولوجيا في كل المجالات، بالإضافة للثقافة التقنية التي يتمتع بها سكان منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه قال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في "دو": "تُوفر شراكتنا مع "جيو هابتيك" عدة مزايا للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة هنا في الإمارات، منها توفير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي مع ضمان الامتثال للقوانين التنظيمية، دون القلق من أي مخاوفٍ تتعلق بخصوصية البيانات أو التعقيدات التنظيمية. كما ستسهم الشراكة أيضًا في تعزيز التنافسية بين الشركات، حيث سيتمكن عملاء "دو" من الشركات الاستفادة من هذه التقنيات المتقدمة في تحسين تجربة عملائهم، وزيادة كفاءة العمليات، وتحقيق مستويات أعلى من الرضا في سوق رقمي سريع التغير.

جديرٌ بالذكر أن شركة "جيو هابتك" تمتلك حضورًا قويًا في السوق الإماراتية، حيث تشمل قائمة عملائها عددًا من الشركات والعلامات التجارية البارزة، مثل مجموعة الفطيم، كريم، مجموعة لالس، المندوس، وبرايم للرعاية الصحية. وتأتي هذه الشراكة لتعزز من مكانة "جيو هابتك" في المنطقة كشركةٍ رائدة في مجال تقديم الحلول المبتكرة التي تساعد الشركات على تحسين تواصلها مع عملائها وتعزيز جودة خدماتها.

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