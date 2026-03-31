عجمان، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة التعليم الصحي في دولة الإمارات، أعلنت جامعة عجمان، ومستشفيات الشيخ خليفة، التي يديرها ويشغّلها المكتب الطبي التابع لمجموعة بيورهيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، عن توقيع مذكرة تفاهم تحدد أطر التعاون بين الجانبين للارتقاء بالتعليم الصحي في دولة الإمارات.

ووقّع مذكرة التفاهم كلٌ من الأستاذ الدكتور خالد الصالح، نائب مدير جامعة عجمان للشؤون الأكاديمية، والرؤساء التنفيذيين للمستشفيات المشاركة، خلال فعالية رسمية أُقيمت في مدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان، حضرها أيضاً الدكتور عارف الشحي، الرئيس التنفيذي للمكتب الطبي، وعدد من أبرز قيادات المكتب الطبي، وممثلين رفيعي المستوى من المستشفيات المشاركة، إضافة إلى عدد من القيادات الأكاديمية في الجامعة. وعكس الحدث الالتزام المشترك للشركاء بتأسيس منصة لإطلاق مبادرات تعاون مستقبلية تعود بالنفع على قطاع الرعاية الصحية والمجتمع الأكاديمي على حد سواء.

وتهدف هذه الشراكة إلى ربط التميّز الأكاديمي بالممارسة السريرية من خلال إتاحة فرص تدريب متقدمة للطلبة في مرافق الرعاية الصحية المتطورة التابعة للشبكة، حيث تعكس الشراكة التزام المكتب الطبي بتعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق السريري، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعداد كوادر صحية مؤهلة وجاهزة لمتطلبات المستقبل.

وبموجب الاتفاقية، سيحصل طلبة كليات الطب والعلوم الصحية في جامعة عجمان على فرص تدريب سريري متقدم ضمن شبكة مرافق الرعاية الصحية الحديثة التابعة للمكتب الطبي، بما يسهم في سد الفجوة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي في بيئات الرعاية الصحية.

وسيحصل طلبة جامعة عجمان بموجب الاتفاقية على تدريب سريري عملي داخل شبكة مستشفيات الشيخ خليفة، والتي تشتمل على مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين، ومستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، ومدينة الشيخ خليفة الطبية في عجمان. وتضم هذه المرافق مجتمعةً حوالي 688سرير، ويعمل فيها أكثر من 2,500 من كوادر الرعاية الصحية، من بينهم نحو 460 طبيباً، مما يتيح للطلبة فرصة التعرف على مجموعة متنوعة من البيئات السريرية والتخصصات الطبية المتقدمة.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور عارف الشحي، الرئيس التنفيذي للمكتب الطبي: "تعكس مذكرة التفاهم هذه التزام المكتب الطبي بتطوير التعليم الصحي والبحث العلمي في دولة الإمارات. ونفخر بشراكتنا مع جامعة عجمان في إعداد الجيل القادم من الكوادر الصحية، من خلال إتاحة الفرصة للطلبة للاستفادة من شبكة مستشفيات الشيخ خليفة والتعلم تحت إشراف نخبة من الأطباء والخبراء، مما يسهم في إعداد كوادر صحية مرنة وعالية الكفاءة قادرة على تلبية احتياجات المستقبل. كما تؤكد هذه الاتفاقية الرؤية الاستراتيجية للمكتب الطبي الرامية إلى إرساء شراكات رائدة مع أبرز الجهات الأكاديمية لتعزيز التكامل وضمان تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة".

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور خالد الصالح، نائب مدير جامعة عجمان للشؤون الأكاديمية: "تؤكد هذه الشراكة مع مستشفيات الشيخ خليفة على التزامنا المشترك بتطوير التعليم والبحث العلمي في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات. إذ فمن خلال إتاحة الفرصة لطلبتنا للتدرب على أحدث الممارسات السريرية داخل مرافق مستشفيات الشيخ خليفة المتميزة، نضمن تخرّج الجيل القادم من الكوادر الصحية وهم يحملون التميّز الأكاديمي والكفاءات العملية التي تحتاجها مجتمعاتنا. ونتطلع إلى إرساء تعاون مثمر ومستدام مع شبكة المكتب الطبي خلال السنوات المقبلة".

من خلال هذا التعاون، يسعى الجانبان إلى تطوير التعليم السريري، وتعزيز البحث العلمي في قطاع الرعاية الصحية، والإسهام في إعداد كوادر صحية مستدامة وعالية الكفاءة في دولة الإمارات.

-انتهى-

#بياناتشركات