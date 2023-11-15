أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت جامعة أبوظبي و"زانادو كوانتوم تكنولوجيز"، الشركة الكندية الرائدة في مجال الحوسبة الكمومية، مذكرة تفاهم لتطوير إمكانات الجامعة التعليمية في مجالات الحوسبة الكمومية، ورفد الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة للارتقاء بقدراتهم في مجال تكنولوجيا الحوسبة الكمومية الذي يشهد تطورات متسارعة في عالم اليوم.

حرصت جامعة أبوظبي على مدى السنوات العشرين الماضية، على تطوير مهارات طلبتها وإعدادهم على نحو مميز لعصر الكم الواعد، وكان لها دور بارز وفاعل في منظومة الكم في أبوظبي. وتسعى كل من الجامعة وشركة "زانادو كوانتوم تكنولوجيز"، من خلال إبرام هذه المذكرة، إلى تعزيز مهارات الكم لدى الطلبة والمجتمع عموماً في دولة الإمارات، من خلال إطلاق مشاريع بحثية تعاونية وتبادل الموارد التعليمية وإعداد مناهج دراسية متقدمة للحوسبة الكمومية وتطوير برمجيات تستفيد من مفاهيم الفيزياء الكمومية لتشغيلها على أجهزة الحواسيب الكمومية، وتزويد الطلبة بالمفاهيم والأدوات اللازمة لإجراء عمليات محاكاة للحوسبة الكمومية مثل منصات "ستروبيريز فيلدز" و"بني لاين" و"زاندو كواتوم كلاود".

وقع مذكرة التفاهم الدكتور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي والدكتور كريستيان ويدبروك، الرئيس التنفيذي لشركة "زانادو كوانتوم تكنولوجيز"، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأكد الدكتور منتصر القسايمة، الأستاذ الهندسة الكهربائية و نائب مدير الجامعه المشارك للبحوث والتطوير الأكاديمي بجامعة أبوظبي، على أهمية هذا التعاون بين جامعة أبوظبي وشركة "زانادو" المرموقة، وشدد على التزام الجامعة الدائم بالارتقاء بالتعليم وتعزيز البحث العلمي في مجال التقنيات الكمومية، وأضاف: نحن على ثقة بأن بناء علاقات قوية بين الأوساط الأكاديمية وقادة القطاع، سيتيح لنا الفرصة لدعم رسالتنا الهادفة إلى تزويد طلبتنا بخبرات تعليمية معاصرة ومتنوعة، مع إعدادهم على نحو مميز لمواجهة التحديات واغتنام الفرص المستقبلية."

من جانبه، قال د. كريستسان ويدبروك، الرئيس التنفيذي، زانادو كوانتوم تكنولوجيز: "نحن سعداء بهذا التعاون الذي أبرمناه مع جامعة أبوظبي، أول شريك رسمي لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، شريكٌ نجح في وضع أساس ممتاز لمنظومة الكم في أبوظبي. ونتطلع للمضي قدماً في تعزيز التعليم الكمي في المنطقة، وتسريع الأبحاث في هذا المجال باستخدام منصة "بني لاين" (PennyLane).

ومن المتوقع أن تسهم الشراكة بين جامعة أبوظبي وشركة "زانادو كوانتوم تكنولوجيز" في إحداث تأثير إيجابي كبير على تطوير التعليم والبحث الكمي في المنطقة، ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لكلا الكيانين. كما سيعزز هذا التعاون مكانة الطرفين كرواد في مجال إعداد الجيل القادم من خبراء الكم، في وقت تعمل فيه التقنيات الكمومية على رسم ملامح مستقبل الحوسبة على نحو مطرد.

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نبذة عن جامعة أبوظبي:

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عبر تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وفق أفضل المعايير العالمية.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 8,000 طالب وطالبة، ينتمون إلى حوالي 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة خمس كليات: الآداب والعلوم، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

وتتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في تأثير وتوثيق المراجع البحثية، وذلك وفق "تصنيف التايمز للجامعات العالمية"، الذي وضعها أيضاً ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات، والأولى في محور التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2023"، حلّت الجامعة في المرتبة الـ 58 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 59 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

وصُنفت الجامعة ضمن أفضل 580 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2024»، وحصلت على 5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية.

تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).