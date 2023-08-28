ستمنح المستخدمين فرصة للوصول إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية

أعلنت شركة "بي اتش ام كابيتال المالية"، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن شراكتها الاستراتيجية مع تطبيق "تواصل سوبر آب"، التطبيق الرائد في مجال الاتصالات وأسلوب الحياة. وستوفر هذه الشراكة لمستخدمي تطبيق "تواصل سوبر آب" وصولًا لا مثيل له إلى الأسواق المالية المحلية والدولية عبر منصة “بي اتش ام كابيتال” المالية.

بموجب هذا التحالف الاستراتيجي، يقدم تطبيق "تواصل سوبر آب" لمستخدميه فرصاً غير محدودة، اذ يمكنهم الآن متابعة تحديثات سوق الأسهم بشكل مباشر، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات التداول عبر منصة "بي اتش ام كابيتال" المتطورة وتمكّن هذه الخدمة المبتكرة والفريدة من نوعها المستخدمين من البقاء على اطلاع دائم بمعلومات فورية وموثوقة حول تغيرات سوق الأسهم، مما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

صرح لويس كوريول، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة "تواصل لتكنولوجيا المعلومات ذ.م.م“: "نؤمن بأهمية تزويد مستخدمينا بالأدوات اللازمة التي تمكنهم من قيادة رحلتهم المالية، وتأتي شراكتنا مع ”بي اتش ام كابيتال“ لتعزيز هذه الرؤية من خلال توفير بوابة متطورة لخدمات الوساطة المالية. بالتعاون مع بي اتش ام كابيتال، اذ تهدف” تواصل“ إلى تقديم تجارب مالية سهلة وابتكارية ووضع مستخدميها في طليعة الرواد في هذا المجال“.

من جانبه قال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بي اتش ام كابيتال": "نؤمن بأن هذه الشراكة الاستراتيجية مع تطبيق "تواصل سوبر آب"، ستعزز رؤيتنا وموقعنا كمقدم رائد للخدمات المالية الحديثة، والتي تعكس بدورها التزامنا الراسخ بالنمو والتطوير لكافة الخدمات التي تقدمها شركة "بي اتش ام كابيتال" لعملائها، ونعمل بشكل جدّي على إحداث تغييرٍ ملموسٍ في البيئة التنافسية بين الشركات، وخلق مسارًا جديدًا لجميع مقدمي الخدمات المالية في المنطقة“.

هذا وستقدم واجهة المستخدم في تطبيق تواصل سوبر آب" وصولاً سلساً للمعلومات إلى منصة "بي اتش ام كابيتال" للتداول، حيث يمكنهم إنشاء حساب تداول وتنفيذ جميع عمليات التداول بسلاسة. وستسهم هذه الخدمة الحصرية المقدمة لمستخدمي تواصل في تعزيز تجربتهم الشاملة داخل التطبيق.

ويسعى تطبيق "تواصل سوبر آب" إلى توسيع نطاق خدماته وفقًا لنهجه القائم حول تحسين تجربة المستخدم. اذ يقدم التطبيق مجموعة متنوعة من الخدمات، بدءاً من المكالمات عالية الجودة والرسائل، وصولًا إلى تقنية مساعد التواصل الافتراضي "ميلو" العاملة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب العديد من المزايا التي يوفرها التطبيق.

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نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:

يذكر أن "بي اتش ام كابيتال" هي مؤسسة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة من الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية.، تعد الشركة واحدة من أعلى الشركات تصنيفاً في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.bhmuae.ae

نبذة عن شركة تواصل لتكنولوجيا المعلومات:

تعتبر تواصل لتكنولوجيا المعلومات شركة رائدة في مجال تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة ومخصصة لتطوير التقنيات. ظهرت الشركة في سوق الإمارات في عام 2022، وتسعى لتقديم منصة واحدة محلية الصنع تلبي احتياجات جميع المستخدمين، مع تقديم حلول عالية الجودة وسهلة الاستخدام لتتماشى مع التطورات المستمرة في المشهد الرقمي. حيث أن الاتصالات، الأمان، السلامة الرقمية، وخدمات التحسين تعد من مبادئ شركة تواصل.

تطبيق "تواصل سوبر آب" هو المنتج الرئيسي لشركة تواصل لتكنولوجيا المعلومات، وقد تم إطلاقه في سوق الإمارات في مارس 2022، وحقق شهرة متزايدة في المنطقة، حيث وصل إلى أكثر من 2 مليون مستخدم بسهولة. يقدم تطبيق "تواصل سوبر آب" المتوفر عبر متاجر آبل وغوغل وهواوي، مجموعة واسعة من الخدمات، بدءًا من التواصل عبر الدردشات والمجموعات والمكالمات الصوتية والمرئية، وصولًا إلى خدمات أسلوب الحياة مثل الأخبار والألعاب والرياضات والمساعد الافتراضي الذكي وغيرها الكثير.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.tawasal.ae