دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن لف، أول وأكبر بنك رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة من بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن إبرام شراكة استراتيجية مع تعاونية الاتحاد، إحدى أكبر الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستطلق المؤسستان بالتعاون مع "ماستركارد" بطاقتي ائتمان مشتركتين بهدف تعزيز تجربة التسوق ومكافأة المتسوقين في الدولة.

وتقدم بطاقتا "لف تميّز ماستركارد بلاتينوم الائتمانية" و"لف تميّز ماستركارد وورلد الائتمانية" للعملاء استرداداً نقدياً يصل إلى 10% على مشترياتهم من تعاونية الاتحاد، سواءً داخل فروعها أو عبر الإنترنت. كما تتيح هاتان البطاقتان للعملاء الحصول على استرداد نقدي من مشترياتهم خارج نطاق منظومة تعاونية الاتحاد، منها ما يصل إلى 3% على الإنفاق الدولي وما يصل إلى 2% على الوقود والمطاعم. ويتم تحويل الاسترداد النقدي إلى حساب عضوية برنامج الولاء الخاص بالعميل في تعاونية الاتحاد على شكل نقاط "تميّز"، والتي يمكن استخدامها لاحقاً في عمليات الشراء.

وإلى جانب الاسترداد النقدي، توفر بطاقتا "لف تميّز" مجموعة مميزة من مزايا نمط الحياة العصري تشمل تذاكر سينما مجانية من "ڤوكس سينما"، وخصومات على المأكولات والمشروبات، ودخول مجاني إلى صالات الانتظار في مئات المطارات حول العالم، وخصومات خاصة لدى أفضل المقاهي، ما يعزز تجربة العملاء اليومية في التسوق. علاوة على ذلك، يحصل عملاء بطاقة "لف تميّز ماستركارد وورلد الائتمانية" على مكافأة ترحيبية قدرها 1000 درهم، ما يعزز قيمة مشترياتهم اليومية بشكل كبير.

وبهذه المناسبة، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "تتيح لنا هذه الشراكة مع تعاونية الاتحاد دمج الخدمات المصرفية ضمن الإنفاق اليومي للعملاء بطريقة متميزة وتتناسب مع السياق وقابلة للتوسع. كما يعد هذا التعاون مثالاً قوياً على طريقة بناء عروضنا المقدمة بما يحقق المشاركة على المدى الطويل والنمو المستدام لكلا الطرفين."

ومن جانبه، قال روهيت جارج، رئيس منتجات الأفراد والمسؤول الرئيسي للتقنيات الرقمية - الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني : "بالجمع بين قدراتنا المصرفية القوية والعلامة التجارية لتعاونية الاتحاد وبرنامجها للولاء، تمكنا من تقديم بطاقة مشتركة تحمل العلامة التجارية للجانبين توفر قيمة حقيقية عند الإنفاق والتسوق اليومي وتجربة رقمية سلسة لعملائنا."

وبدوره، قال محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: "تعكس هذه الشراكة مع بنك لف رؤية تعاونية الاتحاد الاستراتيجية الرامية للارتقاء بتجربة التسوق وتقديم قيمة حقيقية ومستدامة لجميع شركائنا. وبدمج منصة ’تميّز‘ الرقمية مع حلول مصرفية مبتكرة، يمكننا تقديم مكافآت ملموسة على إنفاق العملاء اليومي وتعزيز ولائهم من خلال تجربة ذكية وسلسة تتماشى مع تطلعات مجتمع الإمارات ومتطلبات الحاضر والمستقبل".

وقال جيه. كيه. خليل، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم شرق الجزيرة العربية في ماستركارد: "كانت ماستركارد وما زالت جزءاً لا يتجزأ من مسيرة نمو دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار أربعين عاماً، وقد تعزز التزامنا تجاه الدولة وشعبها على مر العقود. ونحن في ماستركارد، بصفتنا الشريك التقني لأنظمة الدفع، نفخر بدعم هذا التعاون. وتستند شراكتنا مع بنك لف وتعاونية الاتحاد إلى هذا الإرث العريق، حيث تجمعنا العلاقات الراسخة والطموح المشترك لتقديم منتجات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستهلكين. ولا شك أنه من خلال الجمع بين الخبرة العالمية وعقود طويلة من المعرفة والإلمام بالسوق المحلية، فإننا نساهم في تبسيط عمليات الدفع اليومية وجعلها أكثر أماناً وفائدة للأفراد والعائلات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة."

وبصفتها أكبر جمعية تعاونية استهلاكية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال ما يزيد على 30 فرعاً، أطلقت تعاونية الاتحاد منصة الولاء الرقمية "تميّز" في منتصف عام 2025، والتي تصل نسبة مستخدميها النشطين حالياً إلى 87%. وسعياً لتلبية احتياجات المستهلكين، يقدم بنك الإمارات دبي الوطني، من خلال لف، تجارب رقمية مبتكرة بالإضافة إلى الأدوات التي تساعد المستهلكين على تحقيق النجاح.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني:

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وحتى 31 ديسمبر 2025 بلغ مجموع أصوله 1.164 تريليون درهم (يعادل تقريباً 316.5 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 787 فرعاً إضافة إلى 4,526 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يُبرز بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في مجال الاستدامة من خلال كونه أول بنك على مستوى العالم ينشر تقريراً متوافقاً مع معياري الإفصاح IFRS S1 وIFRS S2، إلى جانب توفير تأكيد مستقل للانبعاثات الممولة، وكذلك من خلال الإصدار التاريخي لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة في العالم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من قبل مصرف الإمارات الإسلامي، والمتوافقة بالكامل مع إرشادات الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA). ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم المجتمعات من خلال برنامجه التطوعي الرائد "إكستشينجر"، الذي أكمل عشرة أعوام في عام 2025، مساهماً بأكثر من 160 ألف ساعة تطوعية لخدمة القضايا المجتمعية، طال أثرها أكثر من 1.1 مليون مستفيد.

