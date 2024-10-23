جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة بنده عن مبادرة جديدة وتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي) وشركة فادن للدعاية والإعلان (فادن ميديا) تهدف إلى تطوير مجال الإعلانات داخل متاجر شركة بنده للتجزئة، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في جمع وتحليل البيانات مع استراتيجيات الدعاية والإعلان، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة التسوق لعملائها وتمكين العلامات التجارية على تكوين معرفة أعمق لاحتياجات وتوجهات العملاء الاستهلاكية بشكل أدق وتلبية متطلباتهم.

وقد تم توقيع الاتفاقية في مقر مجموعة صافولا في جدة بحضور الدكتور بندر حموه، الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة، والأستاذ مبارك الودعاني، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي) والأستاذ محمد الخريجي، الرئيس التنفيذي لشركة العربية للتعهدات الفنية، والأستاذ حمد العنزي، الرئيس التنفيذي لشركة فادن للدعاية والإعلان، والأستاذ أحمد شحاده، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة بنده. إضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات الثلاثة. ويأتي هذا التعاون كنتيجة طبيعية لنجاح الشراكة الطويلة بين فادن ميديا وشركة بنده للتجزئة، حيث يحرص الطرفان على الدخول إلى حقبة رقمية جديدة من التعاون والتطور لتحقيق إنجازات نوعية في هذا القطاع.

وتعليقاً على هذه الخطوة النوعية، عبّر الدكتور بندر حموه الرئيس التنفيذي لبنده " فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تنسجم بشكل كامل مع رؤية بنده لتطوير تجربة التسوق لعملائنا حيث نلبي احتياجاتهم ونرتقي في خدمتهم. من خلال شراكتنا مع شركة سكاي وفادن ميديا، نوحّد الجهود والخبرات الرائدة في مجالي الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة تسوق ذكية ومتكاملة بهدف تقديم خدمات مخصصة لكل متسوق تعكس احتياجاته واختياراته الشخصية، مما يعزز من رضاه ويحقق تجربة استثنائية. يأتي ذلك انسجامًا مع خطتنا لترسيخ ريادتنا في قطاع التجزئة. هدفنا أن تبقى بنده في مقدمة الشركات التي تقدم حلولًا مبتكرة، ونواصل رفع معايير الخدمة لتحقيق أعلى مستويات التميز في المملكة".

كما أكد الأستاذ مبارك الودعاني، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة سكاي، قائلًا: " نفخر بشراكتنا مع شركة بنده وفادن ميديا كأحد أبرز الرواد في قطاعي التجزئة والإعلان في المملكة. هذا التعاون يشكل علامة فارقة في مسيرتنا نحو تسخير الحلول الإعلانية القائمة على الذكاء الاصطناعي. إن تبني هذه الحلول في الأصول الإعلانية لدى شركائنا لا يعد تطوراً فحسب، بل إعادة لتعريف كيفية الوصول للعملاء من خلال تعزيز التفاعل وتقديم نتائج مبنية على البيانات وتحليلات قابلة للقياس. نطمح مع شركائنا لإثراء التجربة الإعلانية في قطاع التجزئة وتحقيق نتائج استثنائية ومستدامة".

وعلق الأستاذ محمد الخريجي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية للتعهدات الفنية، قائلاً: "نحن ملتزمون بتطوير صناعة الإعلان واستثمار البيانات في المنطقة انطلاقًا من المملكة العربية السعودية، لنكون روادًا في تبني الابتكار والتقنية ودفع عجلة التحول الرقمي في هذا المجال وخلق نموذج فريد نواكب به أعلى ما توصلت له صناعة الإعلام والإعلان واستثمار البيانات. وانطلاقًا من شراكتنا الاستراتيجية مع شركة سكاي في تطوير الصناعة، حرصنا على دمج الذكاء الاصطناعي في الإعلان التجاري في عدة قطاعات ومن ضمنها قطاع التجزئة عقب استحواذنا على شركة فادن للدعاية والإعلان". وأضاف الخريجي: "إننا نفخر اليوم بشراكتنا مع بنده، الرائدة في تجارة التجزئة في المملكة، ونتطلع لأن تمهد هذه الشراكة الطريق نحو تحقيق نقلة نوعية في تبني حلول إعلانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يرتقي بحلول الإعلان في الأسواق".

من جانبه صرح الأستاذ حمد العنزي، الرئيس التنفيذي لشركة فادن ميديا: "بحمد الله، نفخر بشراكتنا مع شركة بنده للتجزئة الممتدة لعقد من الزمن ويسرنا أننا اليوم نعزز هذه الشراكة التي تدخل مرحلة جديدة تتسم بالابتكار الرقمي والتطور غير المسبوق. إننا على ثقة من إحداث نقلة نوعية في صناعة الإعلانات باستخدام الذكاء الاصطناعي في متاجر التجزئة ما من شأنه أن ينعكس في تقديم حلول تسويقية تخصصية باتجاهات وتفضيلات المستهلكين على اختلافاتها، وبالتالي منح العلامات التجارية قيمة مضافة في فهم احتياجات العميل وتلبية تطلعاته لمنحه تجربة تسوق مميزة".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تشكّل خطوة نوعية نحو تحويل تجربة التسوق داخل المتاجر إلى مستوى أعلى من التفاعل والتخصيص باستخدام حلول تقنيات الذكاء الاصطناعي.

حول بنده:

هي إحدى شركات مجموعة صافولا، وكبرى شركات قطاع البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، حيث يعمل بها أكثر من 16,000 موظف بتفانٍ والتزام من أجل تلبية احتياجات العملاء في 192 فرعًا موزعاً في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وتقدّم بنده خدماتها ومنتجاتها التي تجاوزت 30,000 صنف من المنتجات لأكثر من 300 مليون زائر سنويًّا، من خلال أسواقها المتنوعة ومنصاتها الإلكترونية.

حول سكاي:

أُطلِقَت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لدعم الأهداف الاستراتيجية للصندوق؛ وذلك من خلال تعزيز الابتكار في قطاعي الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. وتقدم الشركة حلولاً مؤثرة على نطاق واسع من شأنها التغلب على التحديات المعقدة، وتسريع النمو، وتحقيق نتائج إيجابية للأعمال. وتتمتع الشركة برؤية طموحة تتمثل في قيادة الجيل القادم من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وخلق قيمة عالمية من خلال منتجات وخدمات رائدة. وتنطلق "سكاي"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، من هذه الرؤية الطموحة لإحداث تغيير إيجابي، وتعمل كمحفز للمنظومة التي من شأنها صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي من خلال الشراكات المميزة، والاستثمارات المركزة، وتطوير الإمكانات العالمية المستوى، التي من شأنها ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً عالمياً تنافسياً للتقنيات المتقدمة.

حول فادن ميديا: هي شركة رائدة في حلول الإعلانات الداخلية والخارجية، وأول شركة سعودية متخصصة في مجال الإعلانات داخل أسواق ومتاجر التجزئة. تقدم الشركة حلولاً مبتكرة لتعزيز تواصل العلامات التجارية مع عملائها عبر منصات ووسائل متعددة، مما يسهم في تحقيق تأثير فعّال وبناء علاقات مستدامة بين العلامات التجارية وجمهورها.

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