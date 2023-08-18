دبي، دولة الامارات العربية المتحدة: أعلن باونز، برنامج الولاء الرائد الخاص بأسلوب الحياة والذي يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً له، عن شراكة إستراتيجية مع إيروس، المجموعة المعروفة على نطاق واسع في بيع وتوزيع الأجهزة الإلكترونية.

وتتزامن هذه الخطوة مع موسم العودة للمدارس والعودة إلى مكاتب العمل بعد إجازة صيفية طويلة، ما يجعل من عائلة باونز أول شريك إلكتروني للمجموعة.

ويمكن للأعضاء ربح نقطة باونز واحدة مقابل كل 6 دراهم يقومون بإنفاقها على شراء الإلكترونيات، ونقطتين باونز مقابل كل 6 دراهم يتم إنفاقها على شراء إكسسوارات للأجهزة الإلكترونية في 9 من متاجر إيروس في دولة الإمارات ومن خلال التسوق عبر الموقع الإلكتروني للمجموعة ww.eros.ae

وسيتم تعزيز علاقة التعاون بين الجانبين في الربع الثاني من العام المقبل 2024، مع توفير خدمة الإيصالات الرقمية والشراء عبر التطبيق، التي ستضاف إلى قائمة الخدمات المتاحة، حيث سيتمكن أعضاء باونز من شراء إلكترونيات وإكسسوارات إيروس من نفس التطبيق.

وأكد سريدهار كريشنامورثي، الشريك الإداري والمؤسس المشارك في باونز، على التزام البرنامج بالتعاون الدائم مع أفضل الشركاء.

وقال في هذا السياق: "نهدف إلى الاستفادة من الإرث العريق لمجموعة إيروس وقاعدة عملائها الواسعة وشهرتنا المتميزة في السوق. نؤمن في باونز بأن الشركات الكبرى تسهم في الارتقاء بباقة المزايا الحصرية والعروض الأخرى المصممة خصيصاً لأعضائنا، وسنواصل التعاون وإبرام علاقات الشراكة وفق أعلى المستويات ".

وأضاف: "يوضح أحد المؤشرات الرئيسية المتعلقة بمشاركة العملاء، باستبدال ما يقارب 50٪ من ما يزيد على 600 مليون نقطة باونز في محافظ أعضائنا. إن هذه الأرقام المثيرة للإعجاب لبرنامج جديد مثل برنامجنا تعد دليلاً واضحاُ على قوة البرنامج وتبشر بالخير لشركاء مثل إيروس."

ويشمل برنامج باونز تحت مظلته كل من الشركاء شويترامس، وإمارات دراو، والجابر للبصريات، وجويا لوكاس كشركاء، كما طرح البرنامج مؤخراً تطبيقاً جديدًا متطوراً، يمكن تنزيله من متجر أبل، ومتجر هواوي، ومتجر جوجل بلاي.

ويعد التطبيق الجديد أكثر سلاسة، ويتميز بخاصية التحميل خلال وقت أسرع، واستجابة محسنة، كما يوفر تجربة تفاعلية أكثر سهولة وجاذبية للعملاء الحاليين والمحتملين.

من جانبه، قال محمد بدري، مدير الإدارة في مجموعة إيروس: "تشكل علاقة التعاون مع باونز إضافة قيّمة تعزز جهودنا لتحسين تجربة إيروس من خلال التعامل مع شريك الولاء الذي يجمعنا معاً نهج يركز على العملاء. وانطلاقاً من مكانتنا كمجموعة رائدة في مجال تجارة التجزئة والتوزيع في قطاع التكنولوجيا، سيسهم النهج الرائد لـ باونز الذي يستند إلى البيانات في مساعدتنا على تطوير إستراتيجية التفاعل مع المستهلك المعتمدة في باونز ".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن باونز

تأسس برنامج مكافآت باونز في عام 2021 وهو تطبيق مبتكر مجاني للعضوية، وتم إنشاؤه لتقديم قيمة سخية للمقيمين والسياح في دولة الإمارات العربية المتحدة، للتفاعل مع الشركاء في مختلف القطاعات المنضوية تحت تطبيق واحد يحمل اسم مكافآت باونز. وباعتباره برنامج الولاء الأول من نوعه، تتم مكافأة الأعضاء على تفاعلاتهم الأولى عن طريق تسجيل الدخول إلى متجر والموقع الإلكتروني الخاص بالشريك دون الحاجة إلى شراء أي منتج، ما يعني أنه يمكن للأعضاء البدء في جمع باونز قبل شراء أي شيء على التطبيق أو من أحد الشركاء.

نبذة عن مجموعة إيروس

إيروس هي مجموعة مرموقة تم تأسيسها منذ 54 عاماً ومتخصصة في البيع بالتجزئة وتوزيع أجهزة الإلكترونيات الاستهلاكية، والهواتف النقالة، وتكنولوجيا المعلومات، والأجهزة المنزلية، ومنتجات التواصل. تستفيد المجموعة من قاعدة واسعة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتمتع بموقع استراتيجي بين قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا مع إمكانيات كبيرة لخدمة أكثر من ملياري شخص، من خلال مزيج يضم تجار التجزئة المحترفين، وتجار التجزئة المستقلين، والأسواق، والمتخصصين في إعادة المصدرين وتكامل الأنظمة، والمهندسين المعماريين، والاستشاريين، والخبراء.

شهدت المجموعة تطوراً ملحوظاُ من بدايات انطلاقها كمتجر، ومن ثم علامة تجارية تمكنت من بناء مجموعة من العلامات التجارية العالمية ومتاجر البيع بالتجزئة بما فيها متاجر محلات البوتيك. تشمل عمليات المجموعة العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأسواق مختارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتفخر بعلاقات شراكة مع أكثر من 14 علامة تجارية عالمية، وتدير 15 متجراً بما في ذلك صالتي عرض لسامسونج وهواوي وثلاث مراكز لخدمة العملاء في جميع أنحاء الإمارات. تواصل مجموعة إيروس العمل من خلال عمليات لوجستية سلسة يومياً لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في إسعاد العملاء.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.erosgroup.ae أو www.eros.ae