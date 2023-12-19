

القاهرة: أعلنت كلٌّ من شركة "اينوفت للتعليم"، وهي شركة ناشئة رائدة في مجال تقديم الخدمات التعليمية لمرحلة الطفولة المبكرة، وشركة "سيرا للتعليم"، أكبر شركة قطاع خاص في مجال الخدمات التعليمية المتكاملة في السوق المصري، عن عقد شراكة استراتيجية مع "مجموعة نهضة مصر"، الرائدة في مجال التعليم وبناء القدرات بالشرق الأوسط. وبموجب هذه الشراكة؛ ستصبح مجموعة نهضة مصر مساهمًا استراتيجيًّا جديدًا في شركة "اينوفت للتعليم"؛ وبذلك ستكون ملكية أسهم شركة "اينوفت للتعليم" موزعة بحصص متساوية بين "سيرا للتعليم"، و"نهضة مصر" والشريك المؤسس.

وتم توقيع الشراكة الاستراتيجية بحضور الدكتورة "نيفين القباج"، وزيرة التضامن الاجتماعي، وهو ما يعكس حرص سيادتها الدائم على تعزيز وتطوير قطاع الطفولة المبكرة في مصر ودعم المؤسسات الرائدة في هذا المجال وضمان انتشار خدماتها في مختلف أنحاء البلاد لتلبية الاحتياجات التعليمية المتنوعة للمواطنين.

وتهدف تلك الشراكة الاستراتيجية إلى زيادة رأس مال شركة "اينوفت للتعليم" للتوسع في أعمالها على صعيد إطلاق وتشغيل المزيد من مؤسسات الطفولة المبكرة في جميع أنحاء مصر؛ حيث سيتم الاستفادة من الخبرات القوية التي تحظى بها "مجموعة نهضة مصر" في مجال تقديم الحلول التعليمية المختلفة من تطوير المناهج والحلول التعليمية الرقمية المبتكرة والبرامج التدريبية التعليمية، والسجل الحافل بالنجاحات لشركة "سيرا" في إنشاء وتشغيل المؤسسات التعليمية الرائدة، والخبرة الاستثنائية التي تحظى بها شركة "اينوفت للتعليم" في قطاع التعليم ما قبل المدرسي، وهو ما سيثمر عن التوسع في تقديم باقة من الخدمات التعليمية عالية الجودة لمرحلة الطفولة المبكرة في مختلف أنحاء مصر والمنطقة العربية.

وسوف يركز هيكل المساهمين الجديد على توسيع نطاق أعمال "اينوفت للتعليم" ليشمل 3 ركائز أساسية جديدة، وهي، أولًا: تطوير مناهج تعليمية مبتكرة، وتوفير الموارد التعليمية للمعلمين المصممة بعناية فائقة لتناسب طبيعة المرحلة التعليمية للأطفال حتى سن الخامسة. ثانيًا: تقديم دورات وبرامج تدريبية للارتقاء بكفاءة وقدرات معلمي مرحلة ما قبل المدرسة، ومشرفي الفصول، والتربويين، ويشمل ذلك تأهيل معلمي الطفولة المبكرة ومقدمي خدمات الرعاية، ومعلمي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحهم فرص الحصول على شهادات معتمدة. وأخيرًا، سيتم تزويد مؤسسات التعليم ما قبل المدرسي بالأدوات والتقنيات الأساسية لتوفير بيئة تعليمية تتسم بالشمول تضم الأطفال من أصحاب الهمم وذوي المواهب الخاصة، وتشمل هذه الأدوات: وسائل التكنولوجيا المساعدة وبرمجيات التعليم، واستشارات التصميم الشامل، والبرامج التدريبية.

وفي هذا السياق، أعربت دينا عبد الوهاب، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "اينوفت للتعليم"، عن سعادتها بانضمام "نهضة مصر" كشريك استراتيجي جديد بالشركة؛ وذلك في إطار سعيها المتواصل لتوفير خدمات تعليمية فائقة الجودة في قطاع تنمية الطفولة المبكرة. وأضافت "عبد الوهاب" أن استثمار "نهضة مصر" في شركة "اينوفت للتعليم" بمثابة شهادة على رؤية الطرفين المشتركة والمعنية بإحداث تغيير جذري ونوعي في قطاع تنمية الطفولة المبكرة بما يلبي الاحتياجات التعليمية المختلفة لكل طفل. وأكدت "عبد الوهاب" أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستؤدي إلى تعزيز التزام الشركة الراسخ بتحقيق التميز التشغيلي، وستعزز من جهود الشركة لتحقيق إنجازات غير مسبوقة فيما يتعلق بتوفير أحدث الحلول التعليمية المبتكرة والفعالة، منوهة كذلك بأهمية الشراكة الجديدة التي تضم "سيرا للتعليم" و"اينوفت للتعليم" و"نهضة مصر" لقيادة دفة الابتكار، والارتقاء بالمعايير الدراسية ووضع معايير جديدة في قطاع تعليم ما قبل المدرسي في مصر والمنطقة العربية. وأعربت "عبد الوهاب" عن تطلع الشركة إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التي تحظى بها هذه الشراكة، مؤكدة على التزام الشركة المتواصل بتوفير الخدمات التعليمية الشاملة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للأطفال.

ومن جانبه أكد محمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة "سيرا للتعليم"، على الأهمية الجوهرية لهذه الشراكة الجديدة في مسيرة نجاح شركة "اينوفت للتعليم" لتعزيز مكانتها الرائدة في قطاع الخدمات التعليمية لمرحلة الطفولة المبكرة، حيث ستثمر عن التطوير المتكامل للمنظومة التعليمية لهذه المرحلة بدءًا من تأهيل المعلمين بالشهادات اللازمة، وصولًا إلى تطوير المناهج الدراسية. وأضاف "القلا": أن شركة "اينوفت للتعليم" تتمتع بسجل حافل في تقديم الخدمات التعليمية الاستثنائية للأطفال بمؤسسات الطفولة المبكرة. وأوضح "القلا" أن الشراكة الجديدة مع "نهضة مصر"، المؤسسة الإقليمية الرائدة في تقديم المواد التعليمية المبتكرة بدايةً من تطوير المناهج الدراسية والتعليم الرقمي وحتى تطوير البرمجيات، وخبرة "سيرا"، المتخصصة في تطوير وتشغيل المؤسسات التعليمية الرائدة على مستوى البلاد، ستُمكِّن شركة "اينوفت للتعليم" من الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لقطاع تنمية الطفولة المبكرة في مصر. الجدير بالذكر، أن التعاون بين شركة "سيرا للتعليم" وشركة "اينوفت للتعليم" أثمر عن الإطلاق الناجح لثماني حضانات جديدة في جميع أنحاء مصر بإجمالي طاقة استيعابية تصل إلى 1,400 طفل في مرحلة ما قبل المدرسي منذ بداية الشراكة في عام 2021. وبموجب الشراكة الجديدة مع "نهضة مصر" سيتم مواصلة البناء على هذا النجاح القوي للتوسع بنطاق الخدمات التعليمية المقدمة لمرحلة الطفولة المبكرة من خلال إعداد جيل جديد من المعلمين المؤهلين بكفاءة، والمؤسسات التعليمية المجهزة بأحدث تطورات تكنولوجيا التعليم والمناهج الحديثة، فضلًا عن تلبية الاحتياجات المختلفة للأطفال.

وفي سياق متصل، صرحت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة "نهضة مصر" بأن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل علامة فارقة في مسيرة "نهضة مصر" الممتدة على مدار 86 عامًا في قطاع التعليم، مشيرة إلى أن تركيز الشركة في المقام الأول يتمثل في تطوير مناهج التعليم لمرحلة التعليم الأساسي وقبل الجامعي (K-12)، فضلًا عن تقديم برامج التطوير المهني للمعلمين، والتعليم الرقمي وحلول تكنولوجيا التعليم والتعليم المهني. وأضافت "داليا": أن الشراكة الجديدة مع "اينوفت للتعليم" و"سيرا للتعليم" تعد فرصة عظيمة للتوسع في نطاق أعمال الشركة، لما يمتلكوه من خبرات واسعة في قطاع تنمية الطفولة المبكرة الذي يحظى بإمكانيات نمو واعدة، وأن الشركة لديها توقعات بأن هذا التعاون سيثمر عن توفير مناهج مبتكرة، ومحتوى تعليمي فعال، وتجارب تعليمية تفاعلية جديدة، وهو ما سيعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية، مشيرة إلى التزام الشركاء بقيادة التطوير الشامل لقطاع تنمية الطفولة المبكرة في مصر والعالم العربي، لضمان مستقبل أكثر إشراقًا للأطفال والمجتمعات.

#بياناتشركات

-انتهى-

