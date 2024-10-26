اتفاقية التعاون تحدد إطار عمل لدمج حمولات "ايدج" المتقدمة على منصات أنظمة الطيران دون طيار من "بايكار"

أبوظبي: أبرمت "ايدج"، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وشركة "بايكار"، الرائدة عالمياً ضمن مجال الطائرات دون طيار وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، اتفاقية تعاون خلال معرض "ساها اكسبو 2024". ووقّع الاتفاقية حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "ايدج"، وخلوق بيرقدار، الرئيس التنفيذي لشركة "بايكار"، وذلك على هامش المعرض. وتضع الاتفاقية إطار عمل لتعزيز الروابط بين الطرفين والارتقاء بقدراتهما وتعزيز حضورهما في السوق.

وبموجب الاتفاقية، سيتمحور التعاون حول دمج ذخائر وحمولات "ايدج" الموجهة على منصات أنظمة الطيران دون طيار من "بايكار". وستقود "بايكار" جهود الدمج، بينما ستقدم مجموعة "ايدج" مساعدة تقنية تشمل تصميم وتصنيع ودعم المعدات اللازمة لضمان دمج ناجح. وتهدف تلك المبادرة إلى تلبية متطلبات السوق بسرعة وفعالية، وضمان أمن سلاسل التوريد وتوفير حلول عالية الأداء للعملاء.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "تمثل الاتفاقية مع شركة بايكار محطة بارزة باتجاه تعزيز تعاوننا المستمر. وعبر دمج حلولنا المتقدمة على منصات أنظمة بايكار للطيران دون طيار المثبتة ميدانياً، يمكننا الاستجابة بسرعة لمتطلبات السوق دائمة التطور بالتوازي مع الارتقاء بالقدرات التي نقدمها لعملائنا. كما تؤكد تلك الشراكة على الأهمية الاستراتيجية للتعاون مع الشركات الراسخة في تركيا والاستفادة من منظومتها الدفاعية المتينة. ونعمل معاً على توطيد التزامنا بتقديم أحدث التكنولوجيا المتطورة بمرونة وكفاءة وابتكار، إلى جانب ضمان سلاسل توريد آمنة ومرنة".

وقال خلوق بيرقدار، الرئيس التنفيذي لشركة بايكار: "وقّعنا اليوم مع الرئيس التنفيذي لـ ايدج، إحدى أكبر مجموعات الدفاع في دولة الإمارات وإحدى أكبر 30 مؤسسة دفاع حول العالم، اتفاقية لدمج الذخائر الذكية التي تطوّرها ايدج في منصاتنا ولعقد تعاون مشترك. وأقامت دولة الإمارات وتركيا خلال السنوات الأخيرة علاقات دفاعية قوية، حيث تعتبر دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لتركيا في الشرق الأوسط. وأود التعبير عن خالص امتناني لإبرام الاتفاقية، آملاً أن تسهم في دعم استقلالية وأمن الدولتين".

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

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قسم الاتصال في مجموعة ايدج Comunications@edgegroup.ae

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