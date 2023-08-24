تهدف اتفاقية الشراكة لتقديم حلول وخدمات متقدمة مع التركيز على مجالات الهندسة والصيانة والسحب من الخدمة والبحث والتطوير

أبوظبي: أعلنت "المسعود للخدمات التقنية"، وحدة الأعمال التابعة لـ "مجموعة المسعود - القطاع الصناعي"، اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون تجاري مع شركة "جون كوكريل سيرفيسز إنترناشيونال". ويشهد هذا التحالف الاستراتيجي رؤية مشتركة لتقديم حلول مبتكرة وتقنيات متطورة للعملاء مع التركيز على قطاعات الطاقة النووية والنفط والغاز ومزارع الرياح وغيرها من القطاعات المتطورة.

ويعد هذا التعاون بمثابة إنجاز استثنائي جديد لمجموعة "المسعود"، يسلط الضوء على اهتمامها المستمر بتأسيس علاقات تجارية قوية تقدم حلولاً مبتكرة لعملائها، مع التركيز على ضرورة الاحتفاظ بهم. كما تهتم الشركة بالاستثمار في مجالات البحث والتطوير والتدريب على أوسع نطاق، لضمان ريادتها عبر القطاعات الصناعية، باعتبارها مزود خدمات سريع النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال هاني التنير، الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي في مجموعة "المسعود": "متحمسون للتعاون مع شركة جون كوكريل سيرفيسز إنترناشيونال لتعزيز قدراتنا وتزويد عملائنا بالتقنيات المتخصصة، بالإضافة إلى أفضل الحلول المبتكرة. ويعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ باتباع الممارسات العالمية الأمثل، واعتماد أعلى معايير التميز على مستوى الخدمات."

وتتماشى هذه الشراكة الجديدة بين"جون كوكريل سيرفيسز إنترناشيونال" و"المسعود للخدمات التقنية" مع أهداف مبادرة "إي-فيوجن"، التي تم إطلاقها إثر اتفاق استراتيجي بين القطاعين النوويين بدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا، بهدف تعزيز الفرص المتاحة للبلدين والارتقاء بالرؤى التطويرية الخاصة بسلسلة التوريد المحلية.

من جهته، قال فرانك باسكواليني، الرئيس التنفيذي لشركة "جون كوكريل سيرفيسز إنترناشيونال": "يسرنا التعاون مع مجموعة المسعود، والاستفادة من خبراتها وشبكتها الواسعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن على ثقة تامة من نجاح جهودنا التعاونية، في إطار رؤيتنا المشتركة لمستقبل قطاعات الطاقة النووية والنفط والغاز، وتميزنا في توفير خدمات وحلول عالية الجودة فريدة من نوعها على مستوى المنطقة."

ويشمل النطاق الواسع للخدمات التي تغطيها هذه الاتفاقية، هندسة المعدات والعمليات النووية وتصميمها وتصنيعها واختبارها وتشغيلها وصيانتها. كما ستشمل الشراكة أنشطة دورة الوقود، والسحب من الخدمة والتفكيك، وإدارة النفايات، ومفاعلات البحوث، وعمليات البحث والتطوير.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://johncockerill.com/en/services/

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نبذة عن "المسعود للخدمات التقنية"

تعد "المسعود للخدمات التقنية" مزودا رائدا للخدمات في قطاعات الطاقة النووية والنفط والغاز، وتقدم مجموعة متنوعة من الخبرات والخدمات للعملاء بالتعاون مع مجموعة من الشركاء المتخصصين. والتزاماً منها بمعايير السلامة والكفاءة والاستدامة، توفر "المسعود للخدمات التقنية" مجموعة شاملة من الحلول، بما في ذلك الوقاية من الإشعاع ورصده، وإدارة النفايات النووية، وتقييم الأمان والمخاطر، ودعم عمليات إيقاف التشغيل، والتدريب، والدعم الهندسي البحري والبري، وإدارة سلامة الأصول، وسلامة خطوط الأنابيب وتفتيشها، والامتثال والمراقبة البيئية، فضلا عن الاستشارات الفنية والتدريب. ويضمن نهج الشركة الذي يركز على العملاء خدمات مخصصة تعمل على تحسين الأداء وخفض التكاليف والامتثال للوائح التنظيمية. والتزاما بأعلى المعايير الدولية، تركز "المسعود للخدمات التقنية" على مبادئ الجودة والسلامة، وتستثمر بنشاط في عمليات البحث والتطوير والتدريب للمساهمة في التنمية المستدامة للقطاعين النووي والنفطي والغاز في دولة الإمارات.

نبذة عن جون كوكريل

تدعم شركة جون كوكريل سيرفيسز إنترناشيونال صناعات القطاعين العام والخاص في البناء والإدارة التشغيلية والصيانة وتعزيز عمليات مرافقها. وتساعد عملائها من خلال التدخلات المتخصصة المبرمجة أو عند الطلب، والخدمات المحلية، على تحسين الأداء الفني والاقتصادي والبيئي لمنشآتهم. يوتوفر الشركة خدماتها الشاملة والمتقدمة تقنياً لمجموعة واسعة من القطاعات، مثل الطاقة النووية والنفط والغاز وصناعة الصلب والسكك الحديدية والموانئ والممرات المائية الداخلية والأسمنت والتعدين والمحاجر والبنية التحتية ومعالجة المياه التقليدية. كما تقوم بتصميم وتوريد معدات جديدة ومكونات صناعية، فضلا عن قطع الغيار. وتعتمد شركة جون كوكريل سيرفيسز إنترناشيونال، الموجودة في مناطق مختلفة من العالم، على شبكة مترابطة من وحدات التدخل المحلية وورش العمل ومكاتب التصميم المتخصصة.