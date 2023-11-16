بعد النجاح اللافت في تغطيات معرض جايتكس 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختارت اللجنة المنظمة للكونغرس العالمي للإعلام، الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات (وام) في الفترة 14- 16 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، شركة (سبايكا) للحلول الإعلامية كشريك رسمي لرصد أخبار المعرض وردود الفعل عليها والتفاعل الجماهيري مع ما يطرح فيه عبر الإعلام الاجتماعي .

وتعليقًا على هذه الشراكة، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة سبايكا للحلول الإعلامية، بهاء قاسم الزيود، بجهود اللجنة المنظمة للكونغرس، قائلًا: إن الفعالية نجحت قبل أن تبدأ حيث زادت أعداد الدول المشاركة في هذه الدورة بنسبة 22% لتصل إلى 172 دولة وارتفع عدد الشركات العارضة والعلامات التجارية المشاركة بنسبة 33% مقارنة بالدورة السابقة.

كما يشهد الكونغرس مشاركة واحد وثلاثين دولة للمرة الأولى؛ ما يدل على أن تأثير الدورة الحالية في الإعلام التابع للدول المشاركة والإعلام المحلي الذي يغطي هذه المشاركات، سيكون مختلفًا، ولهذا كانت الحاجة لحل تقني يواكب هذه المشاركة ويعطي المؤشرات الصحيحة لصانع القرار الإعلامي.

وأعرب الزيود عن شكره نيابة عن المؤسسات العاملة في المجال، لوكالة أنباء الإمارات والفريق التابع لها لاهتمامهم بالمتابعة الحثيثة لسوق الإعلام الرقمي وتقييم الشركات الفاعلة في هذا القطاع. وأفاد بأن اختيار المعرض شركة سبايكا لتكون الشريك الرسمي في الرصد الإعلامي يمثل خطوة متقدمة للشركات الإقليمية العاملة في مجال الحلول التقنية الإعلامية، ومؤشر قوي على تفوق شركة سبايكا في مجال الرصد الإعلامي وتحليل البيانات على مستوى عالمي.

يذكر أن شركة "سبايكا" هي من أوائل الشركات المتخصصة في المنطقة العربية التي تقدم لسوق الإعلام منظومةً إعلامية رقمية، تهدف إلى توفير الحلول الإعلامية المتكاملة والأدوات الرقمية الذكية في رصد الأخبار وإدارة المحتوى الإعلامي، إضافة إلى إدارة ومراقبة عملية النشر في مختلف وسائل الإعلام.

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