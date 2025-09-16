دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "جي جا العقارية" و"الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إقامة شراكة استراتيجية لتوفير التمويل وخدمات حساب الضمان، لمشروع "بيلتمور ريزيدنسز – الصفوح" في دبي، وهو مشروع سكني فاخر مستوحى من فندق "بيلتمور" الشهير في لوس أنجلوس.

وسيوفر "الإمارات الإسلامي" من خلال خدمات حساب الضمان إطاراً مالياً متكاملاً يضمن أعلى مستويات الآمان والشفافية في إدارة التدفقات النقدية الخاصة بالمشروع، بما يتوافق مع الجدول الزمني المحدد للمشروع. ويؤكد هذا التعاون على أهمية الدور الذي تلعبه الأنظمة المالية المتقدمة والمنظمة في سوق العقارات الفاخرة في دبي، وخاصة بالنسبة للمشترين من النخبة حول العالم. وبدعم من حلول "الإمارات الإسلامي" المصرفية الرقمية المتطورة، ستعزز خدمات إدارة حساب الضمان ثقة المستثمرين وتبسط تمويل المشاريع مما يعزز مكانة دبي كمركز ناشئ في قطاع العقارات الفاخرة.

وفي هذا السياق، قال علي غالب جابر، الرئيس التنفيذي لشركة "جي جا العقارية": "نتقدم بخالص الشكر والتقدير ’ للإمارات الإسلامي‘ على دعمه المتواصل وتعاونه المتميز. وأؤكد بكل ثقة أن ’الإمارات الإسلامي‘ لم يكن مجرد مؤسسة مالية فحسب، بل كان شريكاً استراتيجياً موثوقاً به في مسيرة نمونا وتطورنا."

وأضاف: "لقد ساهم إيمانهم برؤيتنا، وسرعة استجابتهم، والتزامهم بالتميز في لعب دور محوري في نجاح مشاريعنا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس النهج الاستشرافي لـ ’ الإمارات الإسلامي‘ وحلوله المالية المبتكرة مكانة هذه المؤسسة المالية الرائدة، والتزامها بتمكين الشركات والمساهمة الفعالة في تعزيز المشهد الاقتصادي للدولة."

وتابع: "نُثمن هذه الشراكة تقديراً عالياً، ونتطلع إلى تعزيزها مع إطلاق مشاريع جديدة وفتح آفاق أوسع مستقبلاً. ونهدف من خلال تعاوننا إلى تعزيز القيمة المضافة ومواصلة تحقيق الإنجازات التي تعكس التقدم والابتكار في قطاعي العقارات والضيافة."

ومن جانبه، قال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي": "يسر ’ الإمارات الإسلامي‘ الإعلان عن شراكته الجديدة مع شركة ’جي جا العقارية‘ لتقديم خدمات حساب الضمان الآمنة والشفافة، والإدارة المالية لمشروع ’بيلتمور ريزيدنسز‘. وستضمن هذه الشراكة إدارة الحساب وتخصيص الأموال بما يتماشى مع إنجاز مراحل البناء، مما سيسهم في النهاية في تعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز الكفاءة في مختلف المشاريع والمعاملات."

وأضاف: "لطالما لعب ’الإمارات الإسلامي‘ دوراً فاعلاً في دعم نمو وتطور قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيواصل المصرف تقديم منتجات مالية تركز على تلبية احتياجات المتعاملين، بما يتماشى مع رؤيتنا في أن نكون المصرف المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ابتكاراً لمتعاملينا وموظفينا ومجتمعاتنا."

يقدم مشروع "بيلتمور ريزيدنسز الصفوح" فرصة استثمارية جاذبة، تجمع بين فخامة العيش وتحقيق عوائد واعدة، وهو مصمم خصيصاً لنخبة المستثمرين والمقيمين. وتعزيزاً لنجاحها في عجمان، أطلقت "جي جا العقارية" مشروع "بيلتمور ريزيدنسز الصفوح" في دبي، وهو مشروع فاخر من علامة بيلتمور التجارية المرموقة. ويقع البرج المكون من 44 طابقاً في قلب دبي، ويضم 448 وحدة سكنية ومرافق عالمية المستوى. يوفر هذا المشروع الفاخر إطلالات بانورامية خلابة على معالم دبي، بما في ذلك الخليج العربي وبرج العرب. وقد تم الانتهاء حالياً بنسبة تزيد عن 70% من المشروع، ومن المقرر تسليمه مطلع عام 2026. ويوفر "بيلتمور ريزيدنسز الصفوح" مجموعة من الشقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم، بالإضافة إلى شقة بنتهاوس فاخرة بتشطيبات عصرية ومساحات داخلية واسعة.

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM:EIB) والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 40 فرعاً و229 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، الذي يشهد نمواً متسارعاً، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي بالمجمل" و"المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "إسلاميك فاينانس نيوز 2024". كما حصل على جائزة "البنك الإسلامي الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع "جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2024".

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.emiratesislamic.ae .

