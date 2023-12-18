التعاون يتيح لشركة امتداد، شركة إدارة الطاقة التابعة لشركة إمداد، فرص الاستفادة من منصة تاليسن للاستدامة المؤسسية لتعزيز فعالية التكلفة واستدامة حلولها التكنولوجية

دبي: أبرمت مجموعة إمداد، مزوّد خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزّز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، شراكة استراتيجية مع شركة تاليسن تكنولوجيز، لتطوير حلول ذكية جديدة مدعومة بالبيانات لتحسين استهلاك الطاقة وتعزيز رفاهية السكان. وسيتمكن عملاء إمداد وشركائها من الاستفادة من هذه الشراكة والحصول على خدمات إدارة المرافق المتكاملة التي تقدم أحدث التقنيات بسهولة وبأعلى مستويات الجودة.

وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل شركة "امتداد"، وحدة الأعمال التابعة لإمداد التي تركز على إدارة الطاقة المستدامة والفعالة من حيث التكلفة. وكجزء من هذا التعاون، ستتمكن شركة "امتداد" من الاستفادة من منصة تاليسن للاستدامة المؤسسية لتطوير ونشر حلول مبتكرة لتسهيل إدارة موارد الطاقة بأفضل صورة ممكنة، عبر تسخير تقنيات إنترنت الأشياء وتحليل البيانات المتقدمة.

وتمثّل "خدمة مركز التحكم في الأوامر" أهم الحلول الذكية التي ستستفيد منها "امتداد"، فيما تشتمل حزمة الحلول الكاملة على ميزات إضافية؛ من أهمها: نظام مراقبة الطاقة وترشيد استخدامها، والتحقق الآلي من فواتير المرافق، واكتشاف الأخطاء وتشخيصها بواسطة البيانات.

وتتيح الشراكة مع تاليسن خيارات واسعة لتفعيل مبادرات إمداد في مجالات تطوير الموارد البشرية، والابتكار التكنولوجي، وتنمية الإيرادات، والكفاءة التشغيلية، والاستدامة. كما أن خبرات تاليسن وقدراتها التقنية ستدعم تمكين الموارد البشرية في إمداد عبر تبادل المعرفة وتحسين المهارات، والاستفادة المثلى من إمكانات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل أنماط استخدام الطاقة، واكتشاف أخطاء المعدات، وتقديم رؤى تنبؤية للحلول التقنية مستقبلاً.

وسيساعد العمل المشترك بين إمداد وتاليسن على تدعيم إيراداتهما، وتعزيز قاعدة عملائهما في أسواق الشرق الأوسط. كما سيكون لنظام منصة تاليسن للاستدامة المؤسسية دور كبير في تعزيز جهود "إمداد" لترقية عملياتها المستدامة في الإمارات، والوصول لمستويات عالية من الكفاءة التشغيلية والعملياتية.

وتعليقاً على الميزات المتنوعة التي توفرها الشراكة مع تاليسن، قال محمود رشيد، المدير التنفيذي للعمليات في إمداد: " يؤكد التعاون المشترك بين امتداد وتاليسن تكنولوجيز التزامنا بتعزيز الابتكار والحفاظ على القدرة التنافسية في هذا القطاع الذي يتسم بالتطور السريع. وإلى جانب تنمية قدراتنا التكنولوجية وكفاءتنا التشغيلية، ستساعدنا هذه الشراكة على تعزيز مكانتنا الرائدة في مجال الاستدامة وقطاع إدارة المرافق من خلال الحلول المبتكرة والمستدامة المتقدمة. وكل ثقة بأن الأهداف المشتركة لإمداد وتاليسن تحمل فرصاً واعدة لكلا الطرفين، وكذلك لفرق عملنا وعملائنا".

بدوره، قال جورج بريل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تاليسن تكنولوجيز "نتطلع قدماً لهذه الشراكة التي ستمكننا من المساهمة في التصدي لتأثيرات تغير المناخ من خلال التكنولوجيا، وستدعم إمداد بمنصة تاليسن للاستدامة المؤسسية التي ستمكن المجموعة من تطوير ونشر الحلول لعملائها وشركائها بكفاءة عالية. ما من شكٍ أن الجمع بين قدراتنا التقنية وخبرات إمداد في السوق وتميز منسوبيها سيوفر انسجاماً وتكاملاً بين فرق العمل والعمليات والتقنيات من أجل ابتكار وتوسيع نطاق خدمات إدارة المرافق المتميزة على مستوى الشرق الأوسط.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن إمداد

إمداد مجموعة من الشركات مقرها دبي؛ توفر حزمة من الخدمات المتكاملة المستدامة لإدارة المرافق؛ التي تعزز الكفاءة التشغيلية. وتمتلك الشركة، التي تأسست عام 2007، إلى جانب مقرها الرئيس في دبي، فروعاً ومكاتب ميدانية في الإمارات العربية المتحدة كلها، ومن ذلك أبو ظبي. وتشتمل حلول إمداد الجاهزة للتشغيل على إدارة المرافق المتكاملة، وإدارة المرافق المباشرة، والخدمات المنزلية "هوم برو"، والخدمات البيئية؛ كإدارة النفايات الصلبة، والمياه العادمة، وتأجير معدات النظافة. كما تتيح منصة "إمداد" لإدارة المرافق بيانات فورية التوقيت حول الأداء الحالي والعام للأصول والبيئات المتصلة؛ من أجل التزويد بمقترحات بشأن الصيانة الوقائية والإجراءات التصحيحية.

يقع المقر الرئيسي لشركة إمداد في دبي، ويشمل حضورها الإقليمي اليوم مكاتب وفروع ومشاريع مشتركة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وعمان ومصر. ونظرًا لنموذج أعمالها المخصص الذي يعتمد على تقديم خدمات مستدامة ومعقولة التكلفة، فقد نمت إمداد لتصبح الشريك المفضل للعملاء في مجموعة متنوعة من الصناعات. كما تتكون كوادرها الماهرة من تسعة آلاف فرد من مختلف الثقافات من أكثر من 45 دولة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.imdaad.ae.