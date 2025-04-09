مسقط، سلطنة عمان: أعلنت شركتا "أواصر"، الرائدة في مجال توفير خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض في سلطنة عمان، و"نول للتوصيل"، الشركة المتخصصة في خدمات التوصيل السريع، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق خدمات ومنتجات "أواصر" في جميع أنحاء السلطنة.

تأتي هذه الشراكة كخطوة مهمة نحو تسهيل وصول العملاء إلى خدمات ومنتجات أواصر، حيث سيتمكن العملاء الآن من الاستفادة من خدمات أواصر عبر مكاتب شركة نول المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الخدمات من خلال أمناء توصيل نــول، مما يضمن راحة وسهولة أكبر في الحصول على حلول الاتصالات المتطورة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال المهندس عدنان بن محمد العلوي، الرئيس التنفيذي لشركة أواصر: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع نول للتوصيل، حيث ستساهم هذه الخطوة في تحسين تجربة العملاء وتعزيز حضور أواصر في مختلف المناطق. نؤمن بأن التكامل بين خدمات الاتصالات والتوصيل سيتيح لنا تقديم تجربة أكثر كفاءة وسهولة لعملائنا".

من جانبه، أعرب أ. نوح الحمداني، الرئيس التنفيذي لشركة نول للتوصيل، عن بالغ سعادته بهذه الشراكة قائلاً: "نحرص في نول على الالتزام بتوفير خدمات لوجستية متطورة تسهّل حياة الأفراد والشركات. ويعكس تعاوننا مع أواصر رؤيتنا المشتركة في تقديم خدمات متكاملة تواكب تطلعات عملائنا في السلطنة".

ومن خلال هذه الشراكة، ستتمكن أواصر من توسيع نطاق خدماتها والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء، مع توفير خيارات مرنة لاستلام المنتجات والاستفادة من الخدمات بسهولة وأمان.

حول شركة أواصر

تعد أواصر أول شركة متخصصة في تقديم خدمة الإنترنت عالي السرعة في سلطنة عُمان وتتميز بتقديم حلول تقنية مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، وكانت الرائدة في إطلاق خدمات الإنترنت بسرعة 1 جيجابت في الثانية للمستهلكين في عام 2017، ثم تلى هذا الإنجاز إعلانها عن تقديم سرعات 10 جيجابت في الثانية لأول مرة في السلطنة في عام 2024.

تتمحور رؤية أواصر حول تقديم خدمات الإنترنت عبر الألياف البصرية عالية الجودة، مع التركيز على تجربة عملاء متميزة تلبي تطلعاتهم في عالم رقمي سريع التطور، وتمكين المستخدمين من إرسال واستقبال البيانات بأعلى السرعات.

ومن خلال التزامها المستمر بالابتكار والجودة، تواصل أواصر لعب دور محوري في تعزيز الاتصال الرقمي في سلطنة عُمان، وتدعم التحول الرقمي في جميع القطاعات.

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