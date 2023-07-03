أبوظبي: أبرمت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل ش.م.ع "مصدر" مذكرة تفاهم لتعزيز شراكتهما والتعاون في مبادرات مختلفة من خلال منصة مصدر "شباب من أجل الاستدامة" (Y4S)، بما في ذلك المشاريع البحثية المشتركة، وبرامج التبادل للعلماء والباحثين والطلبة.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تسهيل التبادل المعرفي، والأوراق البحثية والدراسات ضمن مجالات تخصّص المؤسستين. ووقّع الاتفاقية كل من الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية؛ والدكتورة لمياء فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، خلال حفل أقيم في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية يوم 19 يونيو 2023، وبحضور مجموعة من كبار مسؤولي الجانبين.

وتُحدد مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون في عددٍ من المجالات، لا سيما النظر في برامج التدريب المشتركة، وتنسيق جهود الاتصال، وإطلاق مشاريع وفعاليات مشتركة، وتبادل الخبرات التنظيمية.

وقال سعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: "تجسّد هذه الشراكة الاستراتيجية حرص أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية على تعزيز التعاون كقوةٍ دافعة للتقدم، وإيمانها بأهمية تضافُر الجهود محلياً ودولياً في تمكين جيلٍ جديد من الدبلوماسيين الطموحين. وتعكس مذكرة التفاهم التزامنا المشترك تجاه التميّز، وتُبرز الآفاق الكبيرة التي يُتيحها التعاون مع المؤسسات الإماراتية المرموقة."

وقال الدكتور محمد ابراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: "بينما نقوم بإجراء المشاريع البحثية المشتركة وإرساء بيئة مواتية للحوار وتبادل المعرفة، ستعمل أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالتعاون مع "مصدر" على تنظيم اجتماعات وزيارات وندوات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وتدعم هذه الجهود المشتركة تبادل أفضل الممارسات والأبحاث المبتكرة، وتعكس حرص المؤسستين على تحفيز المواهب وتمكين جيل جديد من خبراء السياسة والكوادر الدبلوماسية".

وقالت الدكتورة لمياء فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في مصدر: "سنقوم من خلال هذا التعاون بتصميم وتنظيم سلسلة من ورش المحاكاة الخاصة بمفاوضات المناخ للشباب، وتزويد أكثر من 200 من الشباب بالمهارات اللازمة للتعامل مع بعض أصعب التحديات المُلحة في عصرنا. ومن خلال إتاحة الفرصة أمام الشباب للاستفادة من هذا التبادل القوي للأفكار والرؤى، سنتمكن من بناء أسس متينة للمشاركة الهادفة لتعزيز الجهود المبذولة نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات".

وحدّدت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومصدر ثلاثة أهداف رئيسية لتعاونهما، تشمل إطلاق وتنسيق سلسلةٍ من ورش عمل "محاكاة لمفاوضات الشباب المناخية" لدعم أكثر من 200 مفاوضٍ مناخي من جيل الشباب، وذلك عبر رفدهم بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة للمشاركة الفعّالة في المفاوضات المناخية. كما تلتزم الجهتان بتبادل الرؤى والأفكار ووجهات النظر ذات الصلة بمجالات البحث والتدريب المرتبطة بأهداف كل منهما.

وستضم ورش العمل الخاصة بمفاوضات المناخ أعضاء من برنامج "شباب من أجل الاستدامة" (Y4S). ومنذ العام 2016، قدّم برنامج مصدر "شباب من أجل الاستدامة" الدعم لمجموعة تزيد عن 39,000 من الشباب، تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاماً، لاكتساب معرفة بمواضيع الاستدامة ومهارات القيادة عبر مجموعة من الفعاليات الافتراضية والواقعية.

ويُمهّد توقيع مذكرة التفاهم الطريق أمام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومصدر للمضي قدماً في تحقيق أهدافهما المشتركة، وإحداث تأثيرٍ إيجابي من خلال التعاون في المبادرات الثنائية وتعزيز مسارات تبادل المعرفة.

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نبذة عن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية:

تتخذ أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية من أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. وتعد الأكاديمية مركزاً دبلوماسياً متميزاً ومعترف به عالمياً، حيث تقدم برامج تعليمية وتدريبية معتمدة مخصصة لإعداد دبلوماسيي المستقبل، ورياديي الأعمال القادة في القطاعين الحكومي والخاص. وتجمع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بين النطاقات الدبلوماسية والأكاديمية والبحثية. وبوصفها كمركز بحثي إقليمي متخصص، تعمل الأكاديمية على إنتاج البحوث التي توفر المعرفة ذات الصلة بأهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وكذلك إعداد المراجع الموثوقة عبر ما تنتجه من منشورات ودراسات بحثية متخصصة. للمزيد، يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني http://agda.ac.ae/

نبذة عن مصدر:

تعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، شركة الطاقة النظيفة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة واحدى أكبر شركات الطاقة النظيفة في العالم، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية. تأسست الشركة في عام 2006 وتنشط في أكثر من 40 دولة حول العالم لتساهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف هذه الدول في قطاع الطاقة النظيفة وتعزيز التنمية المستدامة. وهي مملوكة من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، وتسعى "مصدر" إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط من الطاقة المتجدّدة ضمن محفظة مشاريعها المحلية والعالمية، وتوسيع نطاق أعمالها في مجال الهيدروجين الأخضر لتبلغ قدرة إنتاجية سنوية تصل إلى مليون طنٍ من الهيدروجين بحلول العام 2030.