الرياض: أبرمت "أرامكو الرقمية"، الشركة الرقمية والتقنية التابعة لشركة أرامكو، وأكسنتشر (المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز ACN) شراكة استراتيجية لدعم ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعزيز أجندة المهارات الرقمية في المملكة العربية السعودية.

وتهدف الشراكة إلى تمكين المملكة من تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخدامه في الابتكار على نطاق واسع، مما يساعد على تلبية متطلبات المواهب الرقمية المتطورة في مختلف الصناعات والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ووفقاً للشراكة الاستراتيجية المبرمة بين الطرفين، تستفيد أرامكو الرقمية من منصة أكسنتشر "ليرن فانتاج" للذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم محرك توصيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتنظيم محتوى التعلم وتقديم قدرات عميقة – بداية من تقييم فجوات المهارات والتعلم المخصص ووصولاً إلى منح الشهادات بعد توفير الدورات العلمية اللازمة- وذلك لمواءمة احتياجات التعلم الفردية مع أولويات النمو في المملكة والخطط التوسعية للمؤسسات. وستوفر هذه المنصة السحابية أيضًا شبكة واسعة من المدربين والمرشدين باللغتين العربية والإنجليزية من أكسنتشر، بمن فيهم كبار الخبراء والمختصين في مختلف الصناعات والأوساط الأكاديمية.

ومن خلال تقديم منصتها الشاملة لتعلّم الذكاء الاصطناعي التوليدي، ستزود أكسنتشر القوى العاملة لدى الشركات بالمهارات الأساسية والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وستساعد أرامكو الرقمية في مسعاها لأن تصبح أكبر مزود لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي في السعودية.

وقال طارق أمين الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو الرقمية: "يواصل الذكاء الاصطناعي التوليدي تعزيز دوره في تشكيل قطاع قطاعات الأعمال والمواهب في المملكة. وفي هذا الإطار، يأتي تعاوننا مع أكسنتشر بهدف ضمان استعدادنا للتحول في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، بل وقيادته أيضاً. ويسعدنا أن نعمل مع أكسشنتر على إتاحة قدراتنا العميقة وحلولنا الرقمية بمجال تعلّم الذكاء الاصطناعي التوليدي سعياً إلى خدمة القوى العاملة في المملكة والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030".

وستتعاون الشركتان في دعم إتقان الذكاء الاصطناعي من خلال توفير هذه القدرات لخدمة المؤسسات الأخرى في المملكة، ومن ثمّ تطوير المواهب اللازمة لمواكبة التغييرات التي أحدثتها التطورات التكنولوجية وتحقيق قيمة أكبر للمستقبل.

وبدوره، قال عمر بولس الرئيس التنفيذي لشركة أكسنتشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن حريصون على مساعدة المؤسسات في السعودية لتصبح صانعة للمواهب عبر إتاحة المعارف والخبرات المتراكمة لدى الشركة لإحداث نقلات نوعية في الحياة المهنية للأفراد من خلال دورات تدريبية متخصصة. ويمثل تعاوننا مع أرامكو الرقمية خطوة مهمة نحو تزويد القوى العاملة في المملكة بمهارات المستقبل، تأكيداً على التزامنا الحالي بدعم هذه السوق الواعدة وسريعة النمو من خلال المهارات الرقمية".

ومن جهته، قال كيشور دورغ الرئيس العالمي لدى "أكسنتشر ليرن فانتاج": "بفضل منصتها القائمة على السحابة والذكاء الاصطناعي، ستلعب أكسنتشر ليرن فانتاج دوراً أساسياً في تسريع اكساب المهارات الرقمية وضمان فعالية التعلم. ويسعدنا إبرام شراكة مع أرامكو الرقمية لتقديم حلول مبتكرة والمساعدة في تمكين العاملين بالمهارات اللازمة للمستقبل".

نبذة عن أكسنتشر

"أكسنتشر" شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المهنية تساعد كبرى الشركات في العالم والحكومات والمؤسسات الأخرى على التحول الرقمي وتحسين عملياتها وتسريع نمو الإيرادات وتعزيز خدمات المواطنين، مما يسّرع تقديم القيمة الملموسة على نطاق واسع، وتعتبر "أكسنتشر" شركة تقودها المواهب والابتكار ويعمل بها نحو 750,000 موظف يخدمون العملاء في أكثر من 120 دولة. ونرى أن التكنولوجيا هي جوهر التغيير اليوم، ونعتبر أحد الرواد في المساعدة على دفع هذا التغيير، من خلال بناء منظومة علاقات قوية. ونجمع بين الخبرة منقطعة النظير وقوتنا في المجال الرقمي والتقنيات السحابية والبيانات والذكاء الاصطناعي، لتقديم نتائج ملموسة وفريدة، بالاعتماد على مجموعتنا الواسعة من الخدمات والحلول والأصول في قطاع الإستراتيجيات والاستشارات والتكنولوجيا والعمليات ونموذج Industry X وSong. وتمكننا تلك القدرات، إلى جانب ثقافتنا المتمثلة في النجاح المشترك والالتزام بتقديم القيمة الشاملة، من مساعدة عملائنا على بناء وترسيخ علاقات موثوقة ودائمة. ونقيس نجاحنا من خلال القيمة الشاملة التي نوفرها لعملائنا والأفراد والمساهمين والشركاء والمجتمعات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.accenture.com.



نبذة عن أرامكو الرقمية

شركة أرامكو الرقمية هي شركة مملوكة بالكامل لأرامكو السعودية، وتعمل على تسريع التحول الرقمي ولأن تكون الرائدة عالميًا في مجال الابتكار الرقمي عبر تطوير أحدث الحلول التقنية المتقدمة التي تعزز الابتكار، وتخلق القيمة المضافة، وتضمن الاستدامة، مما يمكن كافة القطاعات من مواجهة التحديات المختلفة في عالم الأعمال. تقدّم الشركة حلولها التقنية المبتكرة من خلال ست وحدات رئيسية تشمل: الاتصالات، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، الاستدامة، الأمن السيبراني، وحلول العملاء. تهدف أرامكو الرقمية إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة الأعمال، ودفع عجلة التطور في القطاعات المتنوعة، بما يسهم في تعزيز اقتصاد المملكة الرقمي وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

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