عمّان: أعلن "البنك الأهلي الأردني" عن توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجية مع بترا رايد، التطبيق الرائد في مجال خدمات نقل الركاب في الأردن، بهدف تسهيل عمليات دفع الأجور للسائقين فورًا في حساباتهم على "كون Qawn"، التطبيق التابع للبنك الأهلي الأردني والأول في المملكة للخدمات المالية بطابع اجتماعي بعدد مستخدمين يتجاوز 150 ألفا، دون فرض أي رسوم على الخدمة، مما يعزّز الاستقرار المالي لديهم، ويزيد المشاركة في منصة بترا رايد.

تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود البنك الأهلي الأردني لتقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية وأكثرها ابتكارًا، والتي تلبي احتياجات المستخدمين في مختلف القطاعات. وبموجبها، سيوفر تطبيق "كون Qawn" فرصًا اقتصادية أفضل للسائقين من خلال تحصيل أجورهم فورًا في أي يوم من أيام الأسبوع.

وفي تعليق له، قال الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي/ المدير العام لـ "البنك الأهلي الأردني": "تمثّل هذه الشراكة الجديدة بين البنك الأهلي الأردني وبترا رايد نقطة مهمة في تطوّر الشركتيْن؛ من خلال إحداث تغيير ثوري في عمليات الدفع بالنسبة للشركات المحلية العاملة في قطاع نقل الركاب وسائقيها ومستخدميها. وبربط تطبيق "كون Qawn" وميزاته المتطوّرة بالمنصة، فإنّنا نمكّن بترا رايد من معالجة التحديات التي يواجهها سائقوها، مما يضمن تعاملات سلسة وفاعلة وفورية دون أي رسوم إضافية. تمثّل هذه الخطوة التزامنا بالابتكار والتميّز، غير أنّها توسّع نطاق خدماتنا الرقمية المقدَّمة في السوق المحلي، وتوفّر حلولًا مالية متطورة تمكّن من حل المشكلات الواقعية".

من جهته، عبّر الدكتور إياد البستنجي، الرئيس التنفيذي لشركة بترا رايد، عن سعادته بهذه الشراكة قائلًا: خلال هذه الشراكة مع البنك الأهلي الأردني، سنوظّف في بترا رايد التطوّرات التكنولوجية المتقدمة لتشكيل حلول رقمية أفضل للمجتمع الأردني. ويشكّل ربط منصتنا بتطبيق "كون Qawn" البداية لتأمين خيارات الدفع الفوري للأجور، مما يجعل العمليات المالية سلسة وفاعلة بالنسبة لسائقينا. بتعاوننا مع البنك الأهلي الأردني، لا نكتفي بتحسين الاستقرار المالي لسائقينا فحسب، وإنّما نمهد الطريق أيضًا لإيجاد مستقبل مليء بالحلول المبتكرة التي تعود بالنفع على جميع مستخدمينا. ونحن ملتزمون بمواصلة ريادة التحسينات التي تؤمّن مستوىً جديدًا من الراحة للجميع.

تشكّل هذه الشراكة مثالًا ناجحًا على تعاون المؤسسات المالية والشركات التقنية لتقديم حلول عملية وفاعلة تعزز راحة المستخدمين وتساهم في تحسين جودة الحياة، وسيواصل البنك الأهلي الأردني السعي والتعزيز لمثل هذه الشراكات تحقيقًا لهذه الأهداف.

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