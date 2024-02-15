• شركة الأهلي المالية توقِّع مذكرة تفاهم مع شركة ملاءة للتقنية المالية.

• تستهدف مذكرة التفاهم تعزيز صناعة التقنية المالية وتمكين الشمول المالي في المملكة.



المملكة العربية السعودية، الرياض: وقَّعت شركة الأهلي المالية، أكبر مدير للأصول في المملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة ملاءة للتقنية المالية، بهدف تسهيل وتأمين الوصول إلى الخدمات المالية، وزيادة مرونة المعاملات المالية.



وجاء الإعلان عن هذه الشراكة، على هامش النسخة الأولى من "ملتقى الأهلي المالية لصناع الاستثمار"، في العاصمة الرياض، وسيتوفّر بموجبها لعملاء "ملاءة"، إمكانية الوصول إلى صناديق ومنتجات "الأهلي المالية"، وسيُسهم هذا الوصول إلى التقنيات المتقدمة والرؤى المستندة إلى البيانات، في مساعدة العملاء على اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بتخطيطهم المالي الشامل.



وتعزيزًا لفاعلية وكفاءة الخدمات المالية المُقدّمة عبر "ملاءة"، سيعمل الفريق الاستثماري في الأهلي المالية، على تطوير خدمة "المستشار الآلي" الحالية للتطبيق، عبر تزويده بالخبرات اللازمة.



وتُعد هذه الخطوة إضافة كبيرة لعروض الخدمات للمستثمرين الأفراد في المملكة، وتُحفّز بدورها نمو وتقدم أسواقها المالية، كما تُعد خطوة جديدة تساهم في تطوير إدارة الثروات.



ويأتي هذا التعاون بين "الأهلي المالية" و"ملاءة، امتدادًا لالتزام "الأهلي المالية" بالاستفادة من التقنية في الأعمال الاستثمارية المستقبلية، وهو ما ينعكس إيجابًا على نمو الأسواق المالية المحلية والإقليمية، ويرفع كفاءة وإنتاجية الأصول والأفراد، عبر كامل سلاسل القيمة في القطاع المالي.



وفي هذا السياق، صرَّح الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية، راشد الشريف، قائلًا: "إن شركة الأهلي المالية ملتزمة بدعم قطاع التقنية المالية، وهو ما تعمل على تحقيقه من خلال توفير حلول مالية مبتكرة، من شأنها تمكين العملاء، وتعزيز المستهدفات الوطنية، عبر تبنّي مزيج من الخبرة والتقنية المالية بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، ما يعني أن الأهلي المالية لا تواكب عصر التحول الرقمي الجديد فحسب، وإنما تدفعه بفاعلية للتقدم، وهو ما يمثِّل علامة فارقة في تطور القطاع المالي، وتوفير فرص جديدة للنمو."



ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة ملاءة للتقنية المالية، علي العريني، قائلًا: "نفخر بشراكتنا مع شركة الأهلي المالية، والتي ستدعم وتعزز بدورها من رؤيتنا في إعادة تعريف إدارة الثروات للأفراد في المملكة، فمنذ تأسيس "ملاءة" في أكتوبر 2021، ونحن نعمل بجهودٍ دؤوبة لتقديم تجربة مالية فريدة ترتكز على الأتمتة، وتحقيق الأهداف المالية المختلفة لعملائنا، مستغلين أحدث التقنيات في المصرفية المفتوحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار الآلي، وستساعدنا هذه الشراكة في تكامل سلاسل القيمة، ورفع الكفاءة، وخفض التكاليف."



هذا، ويأتي هذا التعاون بين "الأهلي المالية" و"ملاءة"، متماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية التي حددتها رؤية السعودية 2030، والرامية إلى تعزيز نمو قطاع التقنية الماليه في المملكة، باعتباره واحدًا من أهم عناصر الاقتصاد الوطني.



وقد أرست الاستراتيجية أهدافًا طموحة، تشمل إنشاء 525 شركة متخصصة في مجال التقنية المالية، وتوفير 18 ألف وظيفة من خلال هذا المجال، بالإضافة إلى إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بـ 13.3 مليار ريال، واجتذاب 12.2 مليار ريال من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع، بحلول عام 2030.



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