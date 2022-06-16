جدة: أعلنت مجموعة بوتيكات السعودية " أليرا" منصة التجارة الالكترونية الرائدة في السوق السعودي عن توقيع شراكات استراتيجية جديدة مع عدد من الشركات السعودية والعالمية الرائدة في مجال العطور وأدوات ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، وجاء التوقيع خلال حفل العشاء الذي أقامته أليرا بمطعم "لاونج نقطة تجمع" بمنطقة أبحر الشمالية بمدينة جدة بحضور لفيف من أصحاب السمو الأمراء وعدد من أصحاب المعالي السفراء، والإعلاميين والشخصيات العامة ومشاهير السوشيال ميديا، وذلك برعاية "هونشي " العلامة الفاخرة في عالم السيارات، حيث حرصت التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة "وكلاء هونشي بالسعودية" على رعاية الحدث دعما لشباب رواد الأعمال السعوديين.

وشهد الحفل توقيع عقود شراكة استراتيجية بين مجموعة "أليرا" ممثلة في مؤسسي الشركة رائدا الأعمال جبل قباني ومحمد الشريف، وممثلي: شركة جمالك للعطور الفاخرة وأدوات التجميل، وشركة ويلا العالمية الرائدة في مجال مستحضرات التجميل، وشركة تشارم الرائدة في مجال المنتجات الطبيعية والعضوية للعناية بالبشرة والشعر، وشركة شيخة منديل للعطور الفاخرة، ليرتفع بذلك عدد الشركات التي تعمل معها أليرا الى 36 شركة محلية وعالمية لتوفر لعملائها أكبر تشكيلة من منتجات المكياج والعطور والعناية بالجمال والأزياء والاكسسوارات من الماركات العالمية والمحلية التي تعرض حصريا على منصة "أليرا" الإلكترونية.

وفي تصريح بهذه المناسبة قال السيد جبل قباني مؤسس مجموعة بوتيكات السعودية أليرا: نحن سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة من أهم الشركات السعودية والعالمية في مجال العطور ومستحضرات التجميل والتي تمثل إضافة مهمة تلبي تطلعات عملائنا الباحثين عن التميز والتفرد من خلال تسوق المنتجات الحصرية التي نعرضها عبر منصتنا الإلكترونية، لتعزيز مبيعاتنا وتقديم أفضل المنتجات والعروض لعملائنا الكرام، وأضاف قباني: منذ تأسيسها شهدت أليرا نموا استثنائيا في المبيعات والإيرادات، كما نجحت الشركة في استقطاب 200 من أهم مشاهير السوشيال ميديا حيث تحرص الشركة على اختيار المشاهير المؤثرين وذوي المحتوى اللائق.

وأكد قباني في ختام تصريحه أن مجموعة "أليرا " وضمن خطتها الاستراتيجية المستقبلية تطمح للتوسع في جميع المجالات التجارية التي تتوافق ومستهدفات رؤية 2030، للمساهمة وبشكل

فاعل في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للشباب السعودي من الجنسين.

من جانبه أكد رائد الأعمال محمد الشريف الشريك والمؤسس لمجموعة بوتيكات السعودية أليرا: أن الشركة ساهمت منذ تأسيسها في تخفيض أسعار المنتجات التي توفرها لعملائها حصريا وبأسعار في متناول الجميع ، وأضاف إن منصة أليرا تعد المتجر الإلكتروني الأكثر تميزا في اتاحة الفرصة للشباب السعودي لعرض منتجاتهم التي يصعب عليهم تسويقها، جنبا الى جنب مع أشهر الماركات العالمية لتشجيع رواد الأعمال السعوديين، ويتحقق شعارنا الذي أطلقناه منذ تأسيس المنصة – مواطن سعودي .. يخدم الشعب السعودي- مشيرا الى أن أليرا تعد أول شركة تتيح لعملائها الشراء بالتقسيط حيث تضمن شركة تمرا إجراءات السداد والتعامل مع العملاء.

وأوضح الشريف: أن شركته تعد من الشركات الرائدة في عالم التسوق الإلكتروني الأخذ في النمو، وبرغم أنها بدأت كمتجر إلكتروني لمنتجات المكياج في السعودية، إلا أنها نمت بشكل هائل لتصبح الوجهة الأولى لأهم صيحات المكياج ومنتجات التجميل في الشرق الأوسط وأفضل تجارب التسوق لمحبي المكياج والأزياء حيث تسمح بالتواصل مع أحب المشاهير وخبراء التجميل ومشاهير السوشيال ميديا مما يمنح للمتسوقين إمكانية الوصول إلى عدد لا محدود من أحدث صيحات المكياج والموضة وأسرار الجمال والأزياء كما توفر نصائح خبراء التجميل وتوصيات المشاهير، ونتطلع لأن نكون المنصة السعودية الأشهر في عالم التجارة الإلكترونية.



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