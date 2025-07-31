ترسيخ مكانة أبوظبي كواحدة من أكثر مدن العالم ارتباطًا، مع أكثر من 300 وجهة حول العالم

التعاون مع أهم شركات الطيران، مثل الخطوط الجوية الإثيوبية، والخطوط شرق الصين الجوية، وطيران سيشل، وطيران أوروبا، وأكاسا للطيران لجلب المزيد من الناقلات إلى أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - تواصل الاتحاد للطيران تعزيز مكانتها كشركة رائدة في قطاع الطيران العالمي، مع توسيع شراكاتها الاستراتيجية التي تربط شركات الطيران العالمية بأبوظبي، وتوفر فرص السفر لملايين الضيوف.

مع أكثر من 40 شريكًا بالرمز ضمن شبكتها، تربط الاتحاد المسافرين بأكثر من 300 وجهة حول العالم، مما يجعل أبوظبي واحدة من أكثر المدن سهولة في الوصول إليها عالميًا.

تشمل اتفاقيات التعاون الأخيرة مع شركات طيران رائدة شراكات استراتيجية مع الخطوط الجوية الإثيوبية، وخطوط شرق الصين الجوية، وطيران أوروبا، إلى جانب اتفاقيات المشاركة بالرمز مع طيران سيشل، وأكاسا للطيران، وتاب البرتغالية، وسكاي إكسبرس، مما يؤكد الدور المحوري للاتحاد للطيران في جذب شركات الطيران العالمية الكبرى إلى العاصمة الإماراتية.

في هذه المناسبة، قال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "تفخر الاتحاد للطيران بكونها ركيزة من ركائز البصمة العالمية المتنامية لأبوظبي. كل شراكة نبنيها تعزز التواصل والخيارات لضيوفنا، مع ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رئيسية. فمن خلال شراكاتنا الاستراتيجية، جلبنا شركات طيران رئيسية مثل الخطوط الجوية الإثيوبية، وخطوط شرق الصين الجوية، وطيران سيشل، وطيران أوروبا، وأكاسا للطيران إلى أبوظبي."

"لا تقتصر هذه الشراكات على توسيع نطاق الوصول إلى أسواق حيوية مثل الصين وأمريكا الشمالية وأفريقيا وأوروبا فحسب، بل تُسهم أيضًا في نمو السياحة في أبوظبي بشكل مباشر، مؤكدةً دور المدينة كمركز للابتكار والسياحة والأعمال العالمية".

يضم برنامج الولاء الحائز على جوائز من الاتحاد للطيران الآن شراكات مع 25 شركة طيران، وهو أكبر عدد من الشراكات لشركة طيران غير تابعة لتحالف. وتوفر هذه الشبكة الواسعة للمسافرين الدائمين مرونة وراحة وقيمة أكبر، مما يُمكّنهم الضيوف من كسب واسترداد المكافآت بسهولة عبر مئات الوجهات العالمية.

مع تزايد عدد شركات الطيران التي تختار أبوظبي كنقطة انطلاق لعملياتها الدولية، تظل الاتحاد للطيران ملتزمة بتعزيز التعاون والتواصل والنجاح المشترك للعاصمة الإماراتية.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة.

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