يسعى الشريكان إلى توفير الحلول المبتكرة والتحول الرقمي لأكبر عدد ممكن من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في منطقة الشرق الأوسط

تعتزم عنكبوت، شبكة الإمارات المتقدمة للتعليم والبحوث التي تربط المؤسسات الأكاديمية في الدولة بجميع شبكات التعليم في جميع أنحاء العالم، التعاون مع شركة "أوراكل" لتوسيع نطاق أحد برامج التعليم الرائدة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، حيث وقعت المؤسستان مذكرة تفاهم خلال معرض جايتكس العالمي 2022 تحدد أوجه التعاون بين الشريكين مستقبلًا.

وتؤكد الشراكة على الدور المحوري الذي ستقوم به "أوراكل" كمزود للحلول التكنولوجية لـ "عنكبوت" لأمد طويل وشريك تكنولوجي استراتيجي، يمكنه الاستفادة من التطبيقات السحابية المتكاملة في الشبكة ومن خدمات البنية التحتية، كما تهدف "عنكبوت" من اختيار "أوراكل" كشريك لها إلى بناء منظومة تعليمية جديدة ومنصة للخدمات السحابية. وبموجب الشراكة، ستتعاون المؤسستان في مجال توسيع نطاق المشروع الحالي باستخدام أوراكل، وفي المقابل تعزيز مكانة دولة الإمارات كرائدة في مجال خدمات التعليم وتسريع التحول الرقمي، حيث ستمكن خدمات "أوراكل" للمنصات السحابية الموسعة شبكة "عنكبوت" من تقديم خدمات مبتكرة للمعلمين في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.

وفي هذه المناسبة، قال فاهم النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "عنكبوت": "يسرنا في شبكة عنكبوت أن نوسع علاقتنا الحالية مع أوراكل باعتباره مزود حلول طويل الأمد وشريك تقني استراتيجي، حيث أن ستؤسس عنكبوت من خلال العمل مع "أوراكل" خدمات سحابية للتعليم متميزة في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط بأكمله مع إمكانية جعلها في متناول المزيد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية. لقد

قررنا توسيع بصمة تلك السحابة والاستفادة من تكنولوجيا "أوراكل" المتقدمة لقيادة رحلة التحول الرقمي لصناعة التعليم ".

وأضاف: "تنضوي رؤية شبكة عنكبوت على إنشاء بيئة رقمية تقدمية تفتح فرصًا كثيرة ومتعددة لتحقيق المزيد من التعليم والتعاون في المنطقة، حيث ستدعم "أوراكل" من خلال هذه الشراكة التوسع في خدمات التعلم الإلكتروني في شبكة "عنكبوت" من خلال تمكين بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات تتمتع بالاستقلالية والأمان والقابلية للتطوير".

تضم "عنكبوت" حاليًا أكثر من 30 عضوًا مؤسسيًا لهم صلات بأكثر من 70 موقعًا في جميع أنحاء دولة الإمارات، حيث توفر للمؤسسات الأكاديمية والبحثية في الدولة إمكانية الاتصال بشبكات التعليم الأخرى في جميع أنحاء العالم.. تدار عنكبوت من قبل جامعة خليفة.

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لمحة عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات تركز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب، تهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نمواً متسارعاً في أبوظبي والإمارات من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم.

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