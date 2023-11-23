خلال ندوة خاصة نظمها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار

تحمل عنوان "الاستثمار المؤثر: الاستعداد لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين"، رؤية ثاقبة وملهمة

الشارقة: نظم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ملتقى خاص بشبكة المستثمرين في الشركات والتقنيات الناشئة او ما يعرف بالمستثمرين "الملائكة" ، التي اطلقها المجمع في وقت سابق، حضر الملتقى عدد من كبار المستثمرين ورواد الأعمال في مختلف القطاعات الابتكارية والتقنية الواعدة في الدولة، بهدف التعريف بنموذج هذا النوع من الاستثمار ودوره في النهوض بقطاع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشارقة لتقديم التمويل والمساعدات اللازمة لرواد الأعمال الابتكارية الناشئة وربطها بالخبرات المختلفة.

هذه الجلسة، التي تحمل عنوان "الاستثمار المؤثر: الاستعداد لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين"، رؤية ثاقبة وملهمة، تحدثت بها صوفيا أوشيبسكا، وهي متحدثة بارزة في هذا المجال، حيث تم تسليط الضوء على الفروق الدقيقة في الاستثمار المؤثر في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).، كما تم استعراض عدد من الشركات الناشئة أفكارها المبتكرة وامكانياتها أمام المستثمرين لمواءمة الاستثمارات مع المشاريع المستدامة والمؤثرة.

وتطرقت الجلسة للعديد من الموضوعات الهامة بداية من التعريف بنموذج هذا الاستثمار بشكل عام، بالاضافة لفهم وإدارة مخاطر وآفاق الاستثمار "الملائكي"، والتأكيد على ضرورة امتلاك محفظة متنوعة لتقليل المخاطر واستكشاف فرص جديدة لدعم الشركات المحلية، كما تم مناقشة أفضل الوسائل الممكنة التي يمكن من خلالها الوصول إلي مجتمع رجال الأعمال المحتملين، سواء من خلال إطلاق المبادرات وعقد اللقاءات والجلسات التعريفية، كما تم تحديد المعالم الرئيسية للمرحلة القادمة.

هذا وقد تم اطلاق شبكة الشارقة للمستثمرين بالتقنيات والشركات الناشئة ( Angel investors) بهدف إلى دعم الشركات الناشئة الابتكارية ورواد الأعمال، ضمن منظومة متكاملة تعمل عليها دولة الامارات لترسيخ مكانتها كموجهة عالمية للابتكار ومن شأن هذه المبادرة المساهمة في أن يصبح الاقتصاد الإماراتي مختبراً عالمياً مفتوحاً لتجريب المفاهيم الجديدة لتكنولوجيا المستقبل المتقدّمة ومنصّة عالمية للابتكار وريادة الأعمال، ما يسهم في تطوير صناعات وقطاعات جديدة تكون الدولة سبّاقة في تطويرها أو تبنيها عالمياً.

وقال حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ان شبكة الشارقة للمستثمر الملائكة تقوم بتحويل الأفراد ذو الملاءة المالية إلى مستثمرين متخصصين في هذا النوع من الاستثمار , وتشجيعهم على الاستثمار في التقنيات الناشئة، حيث ستساعد هذه الشبكة في دعم رواد الأعمال في هذا النوع من الاستثمار الواعد، وتوفير رؤوس الأموال في مراحل مبكّرة لتحويل البحوث والأفكار إلى مشاريع عملية، وتطوير تجمّعات اقتصادية عالمية في الدولة في مجالات الابتكار والإبداع والتصميم، ما يجعل الشركات المحلية ضمن الأفضل عالميا في التكنولوجيا والخدمات المتقدّمة، كما ستساعد الشبكة أصحاب الشركات في تلقي الاستثمارات والتفاوض على شروط كل صفقة من خلال الانضمام إلى مسرعة الأعمال وإعداد بياناتهم المالية والاستعداد لعرض أفكارهم على المستثمرين "الملائكة".

#بياناتشركات

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