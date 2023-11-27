أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، و"إيتورو"، شبكة الاستثمار الاجتماعي، اليوم حصول "إيتورو" على ترخيص الخدمات المالية لممارسة أنشطتها من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، كوسيط للأوراق المالية والمشتقات المالية والعملات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال يوني آسيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إيتورو": "يعد الترخيص الذي حصلنا عليه من قبل سوق أبوظبي العالمي لممارسة أنشطتنا في دولة الإمارات علامة فارقة ضمن خطط توسعنا عالمياً. حيث تعتبر أبوظبي مركز للتكنولوجيا المالية، ونحن فخورون بأن نصبح جزءاً من هذه المنظومة المزدهرة."

وأضاف يوني آسيا: "بدعم من فريقنا في أبوظبي بقيادة جيسون هيوز، المسؤول التنفيذي الأول في الشرق الأوسط، جورج نداف، المدير الإقليمي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتطلع إلى توطيد علاقاتنا في هذا السوق الديناميكي ومساعدة عملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على تنمية معرفتهم المالية وثرواتهم باعتبارهم جزءاً من مجتمع المستثمرين العالمي."

وقال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي: "يسعدنا الترحيب بانضمام "إيتورو" إلينا في سوق أبوظبي العالمي. إننا على ثقة تامة من أن منظومتنا الديناميكية واللوائح التنظيمية التقدمية في سوق أبوظبي العالمي، ستساعد "إيتورو" على تحقيق رؤيتها، لاسيما وأن سوق أبوظبي العالمي يعتبر أكبر سلطة منظمة للأصول الافتراضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونتوقع أن تكون مشاركة "إيتورو" إضافة قيّمة إلى منظومته الحيوية والموثوقة من منافذ تداول الأصول الافتراضية والبورصات العالمية ومقدمي الخدمات، فضلاً عن تعزيز القيمة الاستراتيجية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة في سوق التمويل العالمي".

وقد تأسست "إيتورو" في عام 2007، ولديها أكثر من 34 مليون مستخدم مسجل، وتزاول عملياتها في أكثر من 100 دولة، كما أنها تقدم خدماتها مترجمة إلى أكثر من 20 لغة. ومن خلال التزامها بتزويد المستخدمين بالأدوات التي يحتاجونها لتنمية معرفتهم وثروتهم، يمكن للمستثمرين الإطلاع على محافظ المستثمرين الآخرين والأرقام الإحصائية ذات الصلة بهم، والتواصل معهم عن كثب لتبادل الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات.

عن طريق "إيتورو" يمكن للمستخدمين الاحتفاظ بالأصول التقليدية مثل الأسهم أو العملات أو السلع إلى جانب الأصول الأحدث مثل العملات المشفرة. وتوفر "إيتورو" لمستخدميها خيارات حول طرق وكيفية الاستثمار، إذ يمكن للمستخدمين التداول بأنفسهم بشكل مباشر، أو الاستثمار في محفظة، أو تبني استراتيجية الاستثمار الخاصة بمستثمرين آخرين على منصة "إيتورو" من دون أي تكلفة إضافية بنقرة واحدة.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول إيتورو

إيتورو هي شبكة استثمار اجتماعي تُمكن الأشخاص من تنمية معرفتهم وثرواتهم. تأسست إيتورو في عام 2007 بهدف فتح الأسواق العالمية بحيث يمكن للجميع التداول والاستثمار بطريقة بسيطة وشفافة. تعد إيتورو اليوم مجتمعاً عالمياً يضم أكثر من 34 مليون مستخدم مسجل من أكثر من 100 دولة. نحن نؤمن بأن هناك قوة في مشاركة المعرفة وأنه يمكننا أن نصبح أكثر نجاحًا من خلال الاستثمار معًا. لذلك قمنا بإنشاء مجتمع استثماري مصمم لتزويدك بالأدوات التي تحتاجها لتنمية معرفتك وثروتك. يمكن للمستخدمين بسهولة شراء الأصول وحيازتها وبيعها ومراقبة محفظتهم في الوقت الفعلي وإجراء المعامالت متى أرادوا.