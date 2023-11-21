دبي: أعلن نادي شباب الأهلي، والعربية للسيارات الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن تجديد شراكتهما للعام الرابع على التوالي.

واحتفالاً بهذه المناسبة، أُقيم حفل توقيع تحت شعار "نحن الأبطال" وهو الهتاف الذي رددته جماهير نادي الشباب الأهلي، عند فوز النادي بلقب دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي.

وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي خليفة سعيد سليمان، و خالد عبد الواحد الرستماني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني، وعضوا مجلس إدارة نادي شباب الأهلي سعادة اللواء طلال أحمد الشنقيطي، وسعادة هشام القاسم، وميشيل عياط، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات.

وحضر من جانب شباب الأهلي د.خالد الزاهد المدير الاداري، ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية، ومن جانب نيسان صلاح يموت، المدير التنفيذي للعمليات في العربية للسيارات وحسام بغدادي، المدير الأول للمبيعات والتسويق لشركة العربية للسيارات.

وتعكس هذه الشراكة حرص نادي شباب الأهلي على مد جسور التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية، والتزام الشركة العربية للسيارات بدورها في جعل إمارة دبي وجهة رياضية عالمية رائدة تجمع على أرضها المواهب الرياضية المحلية والعالمية، توافقاً مع رؤية حكومة الإمارة الرشيدة، وتؤكد التزامها بدعم مواهب الشباب في شتى القطاعات ومنها القطاع الرياضي.

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نبذة عن الشركة العربية للسيارات

الشركة العربية للسيارات هي الشركة الرئيسية في مجموعة شركات عبد الواحد الرستماني. وتعمل الشركة في قطاع السيارات منذ ما يزيد على 50 عاماً، وتعتبر واحدة من الشركات الرائدة في قطاع توزيع السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، والموزع الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والإمارات الشمالية. وبعد مرور أكثر من 50 عاماً من التميز وشغف الريادة، لا تزال رؤية العربية للسيارات مكرسة نحو إثراء تجارب العملاء، وأن تظل الخيار الموثوق في قطاع السيارات.

وأصبحت العربية للسيارات أول شركة سيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على جائزة دبي للجودة المرموقة – الفئة الذهبية، من قبل اقتصادية دبي في مايو 2017. وفي السنة ذاتها، فازت إنفينيتي بجائزة أفضل العلامات أداءَ في فئة السيارات من برنامج دبي للتميز في الخدمة، وهي الجائزة ذاتها التي فازت بها نيسان سابقا في العام 2016، ورينو في العام 2015. وفي العام 2015، حصلت العربية للسيارات على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأداء المتميز، وفي العام 2013، أصبحت أول شركة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة تدخل قاعة الشهرة لمؤسسة البلاديوم، وذلك لتفوقها في منافسة تطبيقات بطاقة الأداء المتوازن والتراصف الاستراتيجي. وتحمل العربية للسيارات حاليًا جائزة نيسان العالمية لخدمات ما بعد البيع، وهي الموزع الوحيد لعلامات نيسان الذي يفوز بهذه الجائزة بواقع 21 مرة للسنة العاشرة على التوالي خلال الفترة من العام 2007 وحتى العام 2016.

وضمن شبكتها في دبي والإمارات الشمالية، تتولى العربية للسيارات تشغيل ما يلي: