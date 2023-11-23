تسلط الشراكة الضوء على أجهزة "شاومي" المدعمة بالذكاء الاصطناعي خلال حدث حصري لعرض منزل من "إعمار"

دبي، الإمارات العربية المتحدة، كشفت "شاومي"، شركة تكنولوجيا عالمية بارزة، عن تعاون رائد مع "إعمار"، مشكلًا منعطفًا هامًا يدمج بسلاسة بين التكنولوجيا وتطوير العقارات. تلتزم هذه الشراكة الاستراتيجية بتقديم مزيج استثنائي من الابتكار والتواصل، مع التركيز بشكل خاص على مفهوم المنظومة الذكية لشركة "شاومي". ويتمثل جوهر هذا المشروع في منتجات "Mobile X AIOT"، التي تهدف إلى إحداث ثورة في مستقبل المعيشة الذكية المثالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تم الكشف عن الحدث الحصري في 21 و22 نوفمبر في "أرابيان رانشز3" بمشاركة روّاد صناعة المحتوى والمحررين التقنيين وممثلي وسائل الإعلام والوكلاء المعتمدين. تاحت الفرصة للضيوف لاستكشاف مفهوم المنزل الذكي المتكامل مع عرض أول منزل مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من قبل "إعمار"، مما يوفر نظرة عميقة للإندماج الكامل لمنتجات "شاومي" الذكية ضمن المساحات السكنية. تمكن الحاضرون من استكشاف مجموعة واسعة من تشكيلة أجهزة "شاومي" المدعمة بالذكاء الاصطناعي AIOTالمتنوعة ، تتراوح من المكانس الذكية ومنقّيات الهواء إلى الكاميرات وغيرها الكثير.

أعرب روني وانغ، المدير العام لشركة "شاومي" في الشرق الأوسط، عن حماسه للتعاون قائلا: "لقد كان التعاون مع "إعمار" تجربة ممتعة. إن الرصد والتعلم من هذه الشركة الاستثنائية قد عزز إيماننا بالنجاح الذي ستحققه هذه الشراكة للطرفين. أؤمن بقوة أن نظام المنزل الذكي من "شاومي" سيمكن المستهلكين في دولة الإمارات بطريقة غير مسبوقة، مما يوفر حلولا شاملة لأسلوب العيش الذكي.

عززت المناسبة جوًا ديناميكيًا، مما سهل تبادل الرؤى، والتقاط اللحظات مميزة، والتقدير للتطورات المبتكرة التي تتكشف في عالم الحياة الذكية. وقد أكد الحدث الحصري على نجاح التعاون بين "شاومي" و"إعمار" في تشكيل مستقبل البيئات السكنية الذكية.

ويتجلى التزام "إعمار" بالابتكار في تطوير أول منزل مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي. ويمثل هذا الإنجاز دور الشركة الرائد في دعم التقنيات المتقدمة في مجال البناء. تستفيد "إعمار" من أساليب البناء المبتكرة للبناء بشكل أسرع وبتكلفة فعّالة، مع تصاميم مميزة، مع المساهمة في تقليل فاقد البناء و التلوث الصوتي. وتتوافق هذه المبادرة الرائدة بسلاسة مع رؤية "المدينة الذكية" في دبي، مما يعزز تفاني "إعمار" في إعادة تعريف معايير التطوير العقاري والتناغم مع الأهداف التكنولوجية والمستدامة الشاملة للمدينة.

وفي الوقت نفسه، تظل "شاومي" ملتزمة بأن تكون الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المبتكرة في دولة الإمارات، حيث تقدم حلولاً متطورة تعيد تعريف حدود التكامل التكنولوجي. وقد نجحت الشركة التكنولوجية في ترسيخ نفسها بقوة كثالث أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية عالميًا، معززة مكانتها كثالث أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

"شاومي" و"إعمار" لا يؤثران فقط على الحاضر، بل تضعان أيضا حجر الأساس لمستقبل تحول فيه مساحات المعيشة الذكية المتصلة التي ينظر من خلالها الأفراد إلى العالم ويتفاعلون معها.

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