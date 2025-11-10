دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة شنجان للسيارات عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع مجموعة يانغو، الشركة التكنولوجية الإماراتية، في خطوة تمثل محطة جديدة في مسيرة توسع شنجان المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وقد جرى حفل التوقيع في المقر الإقليمي لشركة شنجان في الشرق الأوسط وإفريقيا، بحضور كبار التنفيذيين من كلا المؤسستين.

وشهد الحفل حضور كل من السيد لي مينغكاي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شنجان للسيارات، والسيد فو يوانهونغ، الممثل الرئيسي لقسم أعمال الشرق الأوسط وإفريقيا، والسيد شياو فنغ، المدير العام للقسم، والسيد ين تونغ، نائب المدير العام للقسم. كما حضر من جانب مجموعة يانغو السيد بولات، نائب الرئيس الأول لقطاع التنقل في المجموعة، برفقة وفد من الشركة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى يانغو موتورز – الذراع المتخصصة في قطاع السيارات التابعة لمجموعة يانغو، والتي تهدف إلى جعل المركبات أكثر سهولة في الوصول – مهام الموزع الرسمي لمركبات شنجان، بدءاً من ساحل العاج، مع خطط للتوسع لاحقاً في أسواق إفريقية أخرى. وتهدف هذه الشراكة إلى توفير سيارات موثوقة ومتينة تلبي احتياجات أسواق خدمات النقل التشاركي في إفريقيا، وتحسين تجربة التنقل للمستهلكين المحليين، مع تعزيز نمو التنقل المستدام في المنطقة.

وقال شياو فنغ، المدير العام لقسم أعمال الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة شنجان:

“تأتي شراكتنا مع مجموعة يانغو في إطار التزامنا الطويل الأمد بتمكين شركائنا العالميين وتسريع تطوير حلول التنقل الذكي في الأسواق الناشئة. ومن خلال الجمع بين تقنيات شنجان المتقدمة وشبكة التنقل الواسعة التابعة ليانغو، نسعى لتقديم قيمة أكبر وتجربة تنقل محسّنة للمستخدمين في جميع أنحاء المنطقة.”

وتعكس هذه الشراكة استمرار مجموعة يانغو في الاستثمار لتطوير منظومات تنقل ذكية ومتقدمة في إفريقيا والشرق الأوسط. وضمن استراتيجيتها للتوسع العالمي، تسعى المجموعة للتعاون مع أبرز علامات السيارات لتعزيز جودة وكفاءة واستدامة خدمات النقل التشاركي وتأجير السيارات في المنطقة.

ومن جانبه، قال السيد بولات، نائب الرئيس الأول لقطاع التنقل في مجموعة يانغو:

“نحن فخورون بتوحيد الجهود مع شنجان للسيارات لتسريع وتيرة التحول نحو التنقل الذكي والمستدام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. من خلال تقنياتنا المتقدمة وتحليلات البيانات وشبكة المستخدمين الواسعة، نهدف إلى تشكيل الجيل القادم من تجارب النقل التشاركي، وتحسين سهولة الوصول والسلامة وتقليل الأثر البيئي لملايين المستخدمين. وفي الوقت نفسه، نلتزم برفع جودة الأسطول، وتمكين الأعمال المحلية، ودعم السائقين الشركاء لتقديم تجربة أفضل باستمرار للجميع.”

وتُعد يانغو رايد (Yango Ride) – إحدى منصات النقل التشاركي التابعة لمجموعة يانغو العالمية – من أكبر المنصات في العالم، حيث تعمل في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية، وتنفذ أكثر من 1.2 مليار رحلة سنوياً بدعم من 2.1 مليون سائق نشط مسجل.

وتجسد هذه الشراكة تحولاً من نموذج الشراء الأحادي إلى نموذج تكاملي متعدد المستويات يشمل تطوير الأعمال المشتركة والترويج المتبادل للعلامتين التجاريتين، مما يضخ زخماً جديداً في مسيرة تطوير منظومات التنقل الذكي في المنطقة. وبناءً على هذا الأساس، يهدف الطرفان إلى توسيع نطاق التعاون ليشمل أسواقاً جديدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، لتقديم حلول تنقل أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة للمستهلكين.

ومن خلال تعاونها الوثيق مع مجموعة يانغو، ستوفر شركة شنجان للسيارات حلول تنقل فعالة وآمنة وصديقة للبيئة لعملاء خدمات النقل التشاركي في الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يسهم في بناء منظومة تنقل حضرية أكثر خضرة وذكاءً واتصالاً.

وتجسد هذه الشراكة نموذجاً ناجحاً للتكامل وتبادل الموارد والخبرات، مؤكدةً الدور المتنامي الذي تلعبه العلامات الصينية في الاندماج داخل منظومة التنقل في الشرق الأوسط وإفريقيا، ودفع الابتكار والاستدامة والنمو في المنطقة، مع الاستمرار في خلق قيمة طويلة الأمد في الأسواق الدولية.

