الرياض، في حدث استثنائي يجسد الثقة العميقة التي توليها شانجان أوتوموبيل للمجدوعي كشريك استراتيجي رئيسي في توسعها الإقليمي، شركة شانجان أوتوموبيل تختار العاصمة الرياض مركزاً للإعلان عن إطلاق عملياتها في المنطقة.

وشهد الحدث حضور نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس شركة شانجان أوتوموبيل السيد "وانج جون" في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط، والملحق التجاري الصيني في المملكة السيد "وو جيه" والسيد كلاوس زيسيورا، نائب الرئيس المسؤول عن عمليات التصميم العالمية لشركة شانجان، بالإضافة إلى وكلاء علامة شانجان في الشرق الأوسط وإفريقيا و ممثلي الصحافة والإعلام من مختلف أنحاء العالم.

استعرض حفل الافتتاح الإنجازات التي حققتها المجدوعي شانجان منذ تعيينه وكيلاً للعلامة التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث تمكنت من تعزيز تواجدها القوي وتقديم خدمات متميزة وعالية الجودة لعملائها في مختلف مناطق المملكة.

اليوم، يشهد أسطول سيارات شانجان نمواً مستمراً، حيث تسير أكثر من 150,000 سيارة على طرق المملكة، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء لجودة وموثوقية سيارات شانجان، كما تفخر المجدوعي بتواجد 32 فرعاً لعلامة شانجان تغطي كافة مناطق ومدن المملكة، وهو ما يساهم في تعزيز انتشار العلامة وتوفير خدماتها على نطاق واسع، و تعتز المجدوعي بشراكتها الاستراتيجية مع موزعيها المعتمدين وشركات تأجير السيارات، والتي ساهمت في تحقيق نجاحات متتالية وتوسيع نطاق خدمات شانجان لتشمل مختلف فئات العملاء في المملكة.

هذا النجاح جعل المملكة العربية السعودية وشركة المجدوعي للسيارات الوجهة الأولى لشركة شانجان أوتوموبيل في الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ أكدت شانجان أوتوموبيل أن هذا القرار الاستراتيجي للإعلان عن إطلاق جميع عملياتها في المنطقة عبر المجدوعي للسيارت، جاء نتيجة للثقة الكبيرة والنجاحات المستمرة التي حققتها المجدوعي للسيارات في السوق السعودي، كذلك تأكيداً على التزامها بالتميز والجودة ورغبتها في تحقيق المزيد من النجاحات في سوق السيارات بالشرق الأوسط، إذ يُعتبر هذا التعاون خطوة رئيسية نحو توسيع حضور شانجان وتعزيز مكانتها في الأسواق الإقليمية، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الخدمة والابتكار لعملائها.

كما يعكس هذا التعاون التفاني والالتزام المشترك من قبل المجدوعي وشركة شانجان لتقديم أفضل تجربة لعملائهم وتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات المميزة في السوق، مما يعزز من مكانة العلامة التجارية ويحقق مزيداً من النجاح في المستقبل.

في كلمته خلال الحفل، تحدث محمد بن علي المجدوعي، عضو مجلس إدارة مجموعة المجدوعي القابضة، عن فخره بهذا التعاون، قائلاً: "اختيار شانجان أوتوموبيل للمملكة العربية السعودية لتكون المنصة الأولى للإعلان عن إطلاق عملياتها في المنطقة يعكس الثقة العميقة والنجاح المشترك الذي حققناه معًا، نحن ملتزمون بتقديم أفضل ما لدينا لدعم هذا التعاون والنهوض به إلى آفاق جديدة."

من جانبه، أكد رئيس شركة شانجان أوتوموبيل "وانج جون" على أهمية هذه الشراكة قائلاً: "المجدوعي للسيارات ليست فقط شريكاً، بل هي الأساس الذي نبني عليه استراتيجيتنا في الشرق الأوسط، نحن فخورون بأن تكون السعودية هي المحطة الأولى في المنطقة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون والنجاحات المستقبلية."

على هامش الاحتفال، كشفت المجدوعي شانجان عن طرازي UNI-S و UNI-V Sport ولأول مرة في المنطقة، مما يعزز من تنوع الخيارات المتاحة لعملاء شانجان، وفي لفته مميزة تعكس ولاء شركة المجدوعي لعملائها، قامت الشركة بتكريم عميلها السيد سلطان الخبراني، تقديراً لإخلاصة لعلامة شانجان، وذلك بعد أن قطع بسياراته شانجان CS75 2016، أكثر من 500 الف كم، وذلك في رحله طويلة شاهدة على نجاح السيارة وإعتماديتها.

هذا وتعد هذه الأمسية التاريخية بداية لحقبة جديدة من النجاحات المشتركة بين المجدوعي للسيارات وشركة شانجان أوتوموبيل، وذلك بفضل الثقة المتبادلة والرؤية الاستراتيجية الواضحة، بين الجانبين مما يعزز من حضور شانجان في الشرق الأوسط وتقديم أفضل الحلول في عالم السيارات لعملائها في المنطقة.

وستظل المجدوعي للسيارات الحليف الأول لشركة شانجان في المنطقة، مستمرة في تحقيق التميز وتوسيع آفاق التعاون لتلبية تطلعات العملاء وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تجعل من المملكة العربية السعودية المحطة الأولى والأكثر أهمية في رحلة شانجان نحو المستقبل.

نبذة عن شركة شانجان :

تأسست في العام 1862 وبدأت انتاجها الفعلي للسيارات قبل 35 عام وارتفع مستوى مبيعاتها عاما بعد عام وقد حرصت على تعزيز قدراتها التقنيـة وصارت طرازاتها تتمتع بمختلف المواصفات العالمية المطلوبــة بعد ان قامت بتطويرمصانعها ومراكز الأبحاث لتواكب الاسواق العالميـــة، من جهتها تنوي شركة شانجان لصناعة السيارات التوسع في الاسواق العالمية بعد نجاحها الكبير في الاسواق الصينية وارتفاع مستوى الجودة في انتاجها، ومن اهم الأسواق التي سعت للدخول اليها سوق المملكة العربية السعودية بعد اتفاقها مع واحد من اكبر وكلاء السيارات واكثرهم خبرة وهي شركة المجدوعي للسيارات الذي يستثمر شبكة فروع تغطي كافة مدن المملكة بالإضافة الى مراكز مختلفــة من خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع غيار .

-انتهى-

#بياناتشركات