الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر ("شاكر"، أو "الشركة")، الشركة الرائدة في استيراد وتصنيع وتوزيع أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع فوكس سبا دي رينزو بومباني "بومباني" في حدث أقيم يوم 25 مايو في مقرها في الرياض، وذلك بحضور محمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي لشاكر، وإنريكو فينتو، الرئيس التنفيذي لشركة بومباني.

تتناول مذكرة التفاهم سبل إطلاق مصنع مشترك بين شاكر وبومباني لإنتاج أفران الطهي في المملكة العربية السعودية. ما سيؤدي إلى توسيع بصمتها التصنيعية، وتوليد المزيد من الفرص في السوق الاستهلاكي المحلي وأسواق التصدير الإقليمية.

وفي هذا الصدد، قال محمد إبراهيم أبو نيان، الرئيس التنفيذي لشاكر:"من المتوقع أن يشهد سوق الأجهزة المنزلية الاستهلاكية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي نمواً كبيراً من الآن وحتى عام 2030. ونحن نعتقد اعتقاداً راسخاً أنه وفي ضوء استمرار العمل وفق رؤية2030، سيتوسع قطاع المستهلكين في السعودية بشكل كبير، لذلك فنحن في شاكر مستعدون للمساهمة في هذا النمو من خلال تطوير شراكتنا المثمرة مع "بومباني". وسيعمل خبرائنا إلى جانب خبراء "بومباني" في مشروعنا المشترك لتقديم مجموعة استثنائية من أفران الطهي عالية الجودة. وتتماشى هذه الشراكة مع جهودنا المستمرة لتنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية للنمو والابتكار والتنويع."

وأضاف أبونيان بالقول: "سيقدم المشروع المشترك دفعة قوية لجهودنا المستمرة للارتقاء بالتصنيع المحلي، كما سيعزز موقعنا كأحد رواد برنامج "صُنع في السعودية" الذي تقوده الهيئة السعودية لتنمية الصادرات لدعم الشركات المحلية عبر تشجيع المستهلكين على شراء المزيد من المنتجات المُصنعة محلياً. بالإضافة إلى ذلك، ستعطي هذه الشراكة دفعة كبيرة للتصنيع المحلي في المملكة وستساهم في توفير فرص عمل في القطاع الخاص للسعوديين بما يتماشى مع برنامج التوطين الذي أطلقه صندوق التنمية الصناعية السعودي."

من جانبه، قال إنريكو فينتو، الرئيس التنفيذي لشركة "بومباني":"مما لا شك فيه بأن إطلاق هذا المشروع المشترك سيتيح لنا في "بومباني" الاستفادة من الخبرة المحلية والإقليمية لشاكر. ونتطلع قدماً إلى فتح آفاق جديدة في استكشاف أنشطة الأعمال المبتكرة لتنمية الأعمال التجارية، وذلك استناداً على شراكتنا الناجحة السابقة في عام 2020. وأنا واثق من أن هذا التحالف بين شاكر وبومباني سيوفر تبادلاً مستمراً للمعرفة والخبرة. بالإضافة إلى ذلك، تأتي أهمية هذا التعاون في إحداث نمو وتطوير شامل لسوق الأجهزة المنزلية، لا سيما مع الطبيعة المتطورة والديناميكية للأسواق العالمية."

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نبذة عن " الحسن غازي إبراهيم شاكر ":

انطلقت مسيرة الأعمال لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عام 1950م، وكانت من إحدى الشركات الأولى التي أدخلت أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية عموماً إلى المملكة. شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر هي المستورد والموزع للعديد من العلامات التجارية الرائدة بما في ذلك ”ميتاج“، و ”أريستون“، و”إنديسيت“، و ”ميديا“،

”بومباني“ في المملكة العربية السعودية، وهي أيضاً الوكيل الحصري لمكيفات "أل جي" في السعودية. وتختص وحدة خدمات الطاقة (ايسكو)، إحدى الشركات التابعة لشاكر، بتوفير حلول الطاقة. شاكر هي شركة مساهمة عامة مدرجة في تداول منذ عام 2010. ونجحت شاكر منذ تأسيسها في تعزيز مكانتها ضمن قائمة الشركات السعودية الرائدة، حيث قدمت مجموعة من الحلول المتكاملة في مجال التكييف والأجهزة المنزلية في السعودية. لمزيد من المعلومات، يًرجى زيارة الموقع: http://www.shaker.com.sa/

حول بومباني:

بومباني هي علامة تجارية إيطالية معروفة منذ عام 1954 بتصميم وتصنيع واعتماد جميع الأجهزة المنزلية بما فيها أجهزة المطبخ وأفران الطهي والمواقد وشفاطات الهواء، والغسالات، وغسالات الأواني، والمجففات، والثلاجات. تستند الشركة في تصنيع الأجهزة على أحدث التقنيات والمواد الجديدة، والتصميم المتطور، حيث تجمع هذه الأجهزة بين الأداء العملي والراحة، وذلك وفقًا لفلسفة الشركة: "طهي وعيش بأسلوب إيطالي".

للاطلاع على تاريخ وقيم بومباني، يرجى مشاهدة على الفيديو التاليhttps://youtu.be/qjvjpYQwAb0 ، والموقع الإلكتروني للشركة it.html-https://www.bompani.it/cubom

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