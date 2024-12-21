الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "شارابانك ترانسبورتيشن" عن إطلاق حافلات "أنكاي"، التي صنّعتها شركة Anhui Ankai Automobile المحدودة الصينية، في دولة الإمارات. يمثّل هذا الإطلاق خطوة مهمة لتعزيز قطاع النقل في الدولة. وقد تم تصميم حافلات أنكاي خصيصاً لتناسب متطلبات السوق المحلي، حيث توفر موثوقية وأماناً واستدامة لا مثيل لهم عبر مختلف القطاعات، مع تكنولوجيا متطورة وأداء متميز للمركبات.

وكشفت "شارابانك ترانسبورتيشن" عن أربعة طرازات من حافلات "أنكاي": حافلة فاخرة تُتيح للسياح تجارب سفر متميزة، حافلة كهربائية بالكامل تقدم حلول تنقُّل صديقة للبيئة وتراعي معايير الاستدامة التي تركز عليها الهيئات الحكومية والشركات، حافلة مدرسية للتنقل بأمان وموثوقية، بالإضافة إلى حافلة مُخصصة لنقل الموظفين براحة وكفاءة. تتمتع جميع هذه الطرازات بميّزات سلامة متقدمة، بما في ذلك حماية من التدهور، وأنظمة التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC)، وتحذير مغادرة المسار (LDW)، فضلاً عن امتثالها لأعلى معايير وشهادات السلامة العالمية. تتميز الحافلة الكهربائية بمدى قيادة يصل إلى 350 كيلومتراً، بالإضافة إلى نظام (eControl) الذي يقلّل استهلاك الطاقة بنسبة تتجاوز 10%، مما يجعلها الخيار الأمثل لدعم أهداف الاستدامة في دولة الإمارات.

وقال "هولدن زانغ"، نائب المدير العام لمجموعة "أنكاي" والمدير العام لـ"أنكاي إنترناشيونال": "لطالما كانت مجموعة "أنكاي" في طليعة الابتكار في مجال حلول الحافلات الكهربائية والتجارية على مدار الخمسين عاماً الماضية. وتزخر السوق الإماراتية بفرص استثنائية لنمو العلامات التجارية العالمية مثل أنكاي. من خلال هذا الإطلاق، نسعى للاستفادة من قطاع التنقُّل المزدهر في الدولة وتعزيز مكانتنا في السوق الإقليمية، بدعم من شريكنا – "شركة شارابانك ترانسبورتيشن". تُجسّد هذه الخطوة التزامنا الثابت بدعم أهداف التنقُّل الأخضر في دولة الإمارات عبر تقديم حلول تنقُّل آمنة وصديقة للبيئة، من أجل مستقبل أكثر استدامة".

تحمل "أنكاي" خبرة تمتد لعدة عقود في هذا القطاع، ولديها إمكانيات تكنولوجية متطورة يمكنها دعم السوق الإماراتي وتعزيز تنوعه. تتميز الحافلات التي أُطلقت حديثاً بتصميم أحادي الهيكل، مما يجعلها أكثر أماناً بستة أضعاف مقارنة بالحافلات التقليدية، بالإضافة إلى هيكل أخف وزناً يسهم في تحسين الكفاءة. تُعدّ هذه الخطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنقُّل الذكي والمستدام لدولة الإمارات، من خلال توفير حافلات كهربائية متطورة تسهم في تقليل البصمة الكربونية وتعزيز وسائل التنقُّل النظيف والكفء.

وقال "تورستن بورهايم"، المدير العام لشركة "شارابانك ترانسبورتيشن": " يسرنا أن نتعاون مع "أنكاي"، العلامة التجارية ذات الإرث العريق في تقديم حلول النقل والمواصلات. وتشمل تشكيلة "أنكاي" المتنوعة حافلات فاخرة مريحة، وحافلات كهربائية بالكامل تعكس التزامنا المشترك بتعزيز الاستدامة والابتكار، بالإضافة إلى حافلات مدرسية مخصصة للأطفال ومُصممة وفقاً لأعلى معايير السلامة والموثوقية، وحافلات مخصصة للنقل اليومي للموظفين بأعلى درجات الراحة والكفاءة، بما يلبي احتياجات التنقُّل المتنوعة."

مع إطلاقها الأول ودخولها السوق كشركة جديدة، تهدف "شارابانك ترانسبورتيشن" إلى ترسيخ مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع النقل بدولة الإمارات. تسعى الشركة إلى توسيع حصتها السوقية وتعزيز وجود علامتها التجارية من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة. كما تهدف إلى تقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات النقل المتنوعة في قطاعات مثل السياحة والتعليم والسفر المؤسسي. تماشياً مع رؤية الإمارات للنمو المستدام والابتكار، يُعد هذا الإطلاق جزءاً أساسياً من استراتيجية الشركة لقيادة تحوّل التنقّل الأخضر وتعزيز دورها كمساهم رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.

حول " شارابانك ترانسبورتيشن"

" شارابانك ترانسبورتيشن" هي شركة تابعة لمجموعة قرقاش، وتُعد الوكيل والموزع الرسمي لشركة "أنكاي" في دولة الإمارات، حيث تقدم خدمات متكاملة تشمل البيع وخدمات ما بعد البيع، بما في ذلك الصيانة وتوفير قطع الغيار. كما تعدّ مجموعة قرقاش إحدى الشركات الرائدة في دولة الإمارات، حيث ساهمت في طرح علامات تجارية عالمية في قطاع السيارات للمرة الأولى في السوق الإماراتي، من بينها مرسيدس بنز، ألفا روميو، جي أيه سي موتور، سيكست لتأجير السيارات، سيكست للتأجير، وسيكست ليموزين. وفي ديسمبر 2024، وسّعت المجموعة محفظتها بإطلاق "أنكاي"، التي تُعد إحدى الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحافلات التجارية.

حول "أنكاي"

"أنكاي" هي إحدى الشركات الرائدة عالمياً في صناعة الحافلات، حيث تلتزم بتوفير حلول نقل آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة. وتسعى الشركة للابتكار والتميّز من خلال توفير مجموعة متنوعة من المركبات عالية الجودة، تشمل الحافلات الفاخرة، الحافلات الكهربائية، حافلات المدارس، وحافلات نقل الموظفين.

وتُصدّر "أنكاي" مركباتها إلى أكثر من 100 دولة، حيث تجمع بين إمكاناتها ومواردها المتقدمة وتركيزها على الاستدامة لتطوير حافلات كهربائية بالكامل بهدف تقليل الأثر البيئي. وتحرص الشركة على الامتثال لأعلى معايير الجودة، ما تجسّد في حصولها على شهادة الجودة للسيارات ISO/TS 16949، كما حازت على أكثر من 100 جائزة وطنية وفي مجال الصناعة، معزّزة مكانتها كعلامة تجارية موثوقة في تصنيع الحافلات عالمياً.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف:+971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com

-انتهى-

#بياناتشركات