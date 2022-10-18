الشركة تعين لازلو فولوب رئيساً لإدارة العقارات و بنيامين بلاكابي رئيساً لإدارة المرافق

كشفت سَفِلز، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات العقارية، عن تعيين لازلو فولوب وبنيامين بلاكابي لتولي إدارة المرافق والعقارات في فرع الشركة بالمملكة العربية السعودية.

وجاء تعيين فولوب بمنصب رئيس إدارة العقارات للعمل على ضمان استقرار الخدمات المقدمة لأصحاب العقارات والمستأجرين واتساقها، حيث يشكل تعيينه قيمةً كبيرةً للشركة بفضل قدرته على تطبيق المفاهيم المبتكرة وتنفيذ أفضل الممارسات في مختلف مجالات عمله؛ بما في ذلك إدارة علاقات المستأجرين، والسياسات والعمليات، وإدارة البيئة والصحة والسلامة، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وإدارة التكاليف.

ويتمتع فولوب بخبرة تزيد عن عشرين عاماً في إدارة العقارات وتأجيرها في العديد من فئات الأصول، فضلاً عن تقديمه للخدمات الاستشارية لشركات التطوير العقاري وشاغلي العقارات. كما عمل فولوب، قبل انضمامه إلى سَفِلز، رئيساً لإدارة العقارات في مطار بودابست، حيث أشرف على إدارة محفظة من الأصول ضمّت 80 عقاراً ضمن قطاعي المكاتب والتجزئة والقطاع الصناعي لأكثر من 120 مستأجراً.

ويحمل فولوب درجة الماجستير في تطوير وإدارة العقارات من جامعة هيريوت وات، وهو عضو في المعهد الملكي للمساحين القانونيين والمجلس الدولي لمراكز التسوق.

ويزداد تركيز سَفِلز على قطاع إدارة العقارات في المملكة العربية السعودية، حيث يتولى فريقها حالياً إدارة برج تداول في مدينة الملك عبدالله المالية، والذي يبلغ إجمالي المساحات الطابقية فيه 130 ألف متر مربع. كما تتولى سَفِلز إعداد الاستراتيجية العامة وتشرف على أداء الأصول نيابةً عن العميل، بما في ذلك إدارة علاقات المستأجرين والإشراف على خدمات هيئة إدارة المرافق وإدارة العمليات والإدارة المالية. كما تشمل محفظتها من الأصول التي تتولى إدارتها مشروع بيزنس ديستريكت في الرياض والعديد من مجمعات الأعمال وغيرها من الخدمات اللوجستية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

كما تم تعيين بنيامين بلاكابي في سَفِلز المملكة العربية السعودية رئيساً لإدارة المرافق، قادماً من شركة سَفِلز المملكة المتحدة، حيث أمضى أكثر من ستة أعوام تولى خلالها العديد من المناصب؛ كان آخرها منصب مدير العمليات الذي أشرف بموجبه على جميع جوانب تنفيذ استراتيجية الشركة لضمان التدفق السلس للعمليات. وشغل بلاكابي قبل ذلك منصب المدير العام في رويال إكستشينج، حيث تولى إدارة جميع الجوانب المتعلقة بالعمليات اليومية، بما في ذلك إدارة ميزانيات رسوم الخدمة والتسوية وإعداد عروض نهاية العام.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بنيامين بلاكابي: "يسرني تولّي هذا المنصب، وسأحرص من خلاله على نقل المعرفة والخبرات التي اكتسبتها على مر السنين في شركة سَفِلز المملكة المتحدة إلى فرعها في المملكة العربية السعودية، والتي ستشرف اليوم على تنفيذ مجموعة رائعة من المشاريع. وأتطلع إلى ترسيخ علاقاتي القديمة وتعزيزها للمساعدة في توفير حلول ملائمة وشاملة للعملاء".

ومن جانبه قال لازلو فولوب: "أنا سعيد بالانضمام إلى سَفِلز، التي تعتمد نهجاً فريداً لوضع العملاء في قمة أولوياتها، فضلاً عن خبرتها الكبيرة في قطاع العقارات ومكانتها العالمية الرائدة، مما يجعلها إحدى أبرز شركات القطاع على الإطلاق. وأتطلع إلى العمل مع الفريق لتسجيل أفضل أداء في مجال إدارة العقارات، وتقديم التجارب المعززة لشاغلي العقارات والزوار والمستأجرين والسكان".

وبدوره، قال رمزي درويش، مديرعام سَفِلز المملكة العربية السعودية: "تستعد شركة سَفِلز المملكة العربية السعودية لتعزيز حضورها، حيث يؤكد تعيين فولوب وبلاكابي على النمو الذي تحققه الشركة. كما أننا مسرورون بانضمامهما للشركة لما سيضيفانه لها من خبرات واسعة تعزز الجهود الدؤوبة التي تبذلها للتوسع في مجالي إدارة العقارات والمرافق.

ونعمل اليوم على بناء علاقات قوية في قطاع العقارات السكنية مع أصحاب كبرى المجمعات، فضلاً عن إرساء علاقات متينة مع أبرز شركات التطوير العقاري، بعد أن كان تركيزنا الأساسي ينصب على الأصول التجارية فقط. ويُعد القطاع السكني اليوم أحد أبرز التوجهات في مجال توسيع نطاق خدمات إدارة العقارات والمرافق التي تقدمها سَفِلز".

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لمحة حول سَفِلز:

تعتبر شركة سَفِلز، المدرجة في سوق لندن للأوراق المالية، مزوّداً عالمياً للخدمات العقارية. واستناداً إلى حضورها المتميز في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عاماً، تقدم سَفِلز طيفاً واسعاً من الخدمات الاستشارية المتخصصة وخدمات المعاملات والإدارة العقارية في أسواق الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والبحرين ومصر والمملكة العربية السعودية. وتمتلك الشركة خبرة واسعة في مجالات الإدارة العقارية، وخدمات الوكالات السكنية والتجارية، وخدمات تقييم العقارات والأصول التجارية، والخدمات الاستشارية الخاصة بالاستثمارات وعمليات التطوير. وتأسست الشركة في المملكة المتحدة عام 1855، وتمتلك شبكةً عالميةً تضم أكثر من 600 مكتب وشريك، وتوظف أكثر من 39 ألف شخص في الأمريكيتين والمملكة المتحدة وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. لمزيد من المعلومات حول سَفِلز، يرجى زيارة www.savills.com

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