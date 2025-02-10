الرياض، المملكة العربية السعودية – تم تكريم الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سَدافكو) كواحدة من أفضل الشركات أداءً في مجال حوكمة الشركات المُدرجة في "تداول"، وذلك بناءً على تقييم مؤشر حوكمة الشركات للسنة المالية 2023. جاء هذا التكريم خلال حفل جوائز الحوكمة الثالث، الذي نظّمه مركز حوكمة الشركات بجامعة الفيصل، بالشراكة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، تحت الرعاية الكريمة لمعالي الدكتور ماجد الفياض.

واختتم المؤتمر الدولي الثالث لحوكمة الشركات فعالياته تحت الرعاية الكريمة لمعالي الدكتور ماجد الفياض، حيث شهد مشاركة واسعة من قادة القطاع، والخبراء، والمختصين، كما تميز المؤتمر ببرنامج غني ناقش أحدث التطورات في مجال حوكمة الشركات، ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية.

وأقيم المؤتمر هذا العام تحت شعار "ما وراء الامتثال: إعادة تصور حوكمة الشركات في عصر الذكاء الاصطناعي"، حيث تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، كما جرى تكريم الشركات المدرجة الأعلى أداءً وفقًا لتقييم يعتمد على هيكلة مجلس الإدارة، وحقوق المساهمين، والإفصاح والشفافية، وحقوق أصحاب المصلحة.

وتسلّم الجائزة سُلطان الغامدي، رئيس الشؤون القانونية، الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، وأمين سر مجلس الإدارة في سَدافكو، الذي أعرب عن فخر الشركة بهذا التكريم قائلًا:

"نلتزم في سَدافكو بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، بما يضمن الشفافية والمساءلة والاستدامة طويلة الأجل. ويؤكد هذا التكريم حرصنا المستمر على تعزيز ممارسات الحوكمة التي تعزز ثقة أصحاب المصلحة وتسهم في تحقيق النمو المستدام."

وتواصل سَدافكو تطوير نموذجها الخاص بحوكمة الشركات، وفقًا لأفضل المعايير الدولية، بهدف تحقيق التميز المؤسسي وتعزيز الاستدامة والنمو في المنطقة.

نبذة عن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو):

سدافكو هي شركة مساهمة سعودية تأسست عام 1976، تُعد من أبرز الشركات في إنتاج الألبان والأغذية تحت العلامة التجارية "السعودية". تتميز الشركة بمكانتها الرائدة في السوق المحلي، حيث تتصدر إنتاج الحليب ومعجون الطماطم والآيس كريم.

يقع مقر الشركة الرئيسي في جدة، وتدير سدافكو شبكة مبيعات وتوزيع تضم 24 موقعًا في جميع أنحاء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط. كما تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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