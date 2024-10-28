مسقط – حققت سي سي إينرجي ديفالوبمنت، وهي شركة عالمية تعمل في مجال استكشاف وإنتاج النفط، إنجازًا آخر تمثّل في إنتاج وتصدير 150 برميل نفط من منطقتي الامتياز 3 و4. يؤكد هذا الإنجاز على التزام الشركة الراسخ بتسخير موارد الهيدروكربون في عُمان بشكل مستدام لدفع النمو الاقتصادي وأمن الطاقة في السلطنة.

يعكس هذا الإنجاز الذي حققته الشركة في أقل من خمس سنوات من بعد تصديرها لبرميل النفط رقم 100 مليون، القيادة الحكيمة والابتكار التكنولوجي المتطور والتعاون المتكامل بين مختلف التخصصات الذي تتنباه شركة سي سي إينرجي ديفالوبمنت. وقد لعبت هذه العوامل دورًا محوريًا في التغلب على التحديات الرئيسية المتعلقة بإدارة الخزانات والتأثيرات المناخية والتعقيدات التي يفرضها الحفاظ على الإنتاج المستدام.

وتعليقًا على ذلك: قال والتر سمبسون، مدير عام شركة سي سي إينرجي ديفالوبمنت: "نعتز بتحقيقنا إنجازًا قياسيًا آخر، ونفخر بالمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان. إن هذا النجاح ما هو إلا ثمار الجهود الحثيثة وتفاني جميع أفراد فريق العمل. أتقدم بالشكر الجزيل لكافة أعضاء الفريق والشركاء على سعيهم الدؤوب والمتواصل لتحقيق هذا الإنجاز" .

كما أكد الفاضل سمبسون على الأهداف المستقبلية للشركة قائلًا: "مع تركيزنا على إنتاج 200 مليون برميل، ستكون الاستدامة وكفاءة تكلفة إنتاج النفط في صميم استراتيجيتنا. وفي إطار سعينا الدؤوب لاستكشاف موارد جديدة لضمان استمرار الإنتاج، فإن تحقيق التوازن بين التميز التشغيلي والابتكار الفني، مع اتخاذ قرارات مدروسة، سيشكل مسارنا نحو المستقبل."

يمثل إنجاز إنتاج 150 مليون برميل علامة فارقة في المسيرة الحافلة لشركة سي سي إينرجي ديفالوبمنت والتي تمتد لـ 16 عامًا في قطاع الشق العلوي في سلطنة عُمان، حيث بدأت هذه الرحلة مع استحواذ الشركة على منطقتي الامتياز 3 و4 في عام 2008. وتتمتع سي سي إينرجي ديفالوبمنت بحصة تشغيلية تبلغ 50%، بينما تمتلك شركة تيثيس أويل ليميتد السويدية حصة تبلغ 30%، وتملك شركة ميتسوي إي آند بي ميدل ايست بي في حصة تبلغ 20%. يعكس هذا التعاون الاستراتيجي التزام جميع الأطراف بتعزيز النمو والاستدامة في قطاع النفط في عُمان.

إضافةً إلى أنشطتها في الاستكشاف والإنتاج، تلتزم شركة سي سي إينرجي ديفالوبمنت بمبادرات الحد من الكربون كجزء من الاستراتيجية الوطنية لسلطنة عُمان لتحقيق الحياد الصفري الكربوني.حيث أطلقت الشركة في العام المنصرم، مبادرة هامة لتحويل الغاز إلى طاقة، حيث وفرت الكهرباء للآبار والمنشآت في منطقتي الامتياز 3 و4، مما أسهم بشكل فاعل في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة واستهلاك الديزل. تعكس هذه المبادرات التزام الشركة بالاستدامة وتعزيز الطاقة النظيفة في السلطنة.

علاوةً على ذلك، وضعت شركة سي سي إينرجي ديفالوبمنت خطة استراتيجية تتضمن مجموعة من المبادرات المبتكرة الهادفة إلى تقليل استخدام الديزل، والقضاء على الحرق الروتيني للغازات، وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل ملحوظ. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق خفض بنسبة 60% في انبعاثات الديزل بحلول عام 2025، و50% في الانبعاثات الإجمالية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى الحد من الحرق الروتيني لغازات الشعلة الهيدروكربونية بحلول عام 2030.

إن هذا الالتزام الراسخ بالاستدامة، إلى جانب أنشطة الاستكشاف والإنتاج المتواصلة، يضمن أن تظل شركة سي سي إينرجي ديفالوبمنت لاعبًا رئيسيًا في مشهد الطاقة في سلطنة عُمان لسنوات عديدة قادمة.

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