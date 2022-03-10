دبي : كشفت سي بابلز SeaBubbles اليوم النقاب عن إكس بيرل X-Pearl كأول قارب طائر يعمل بطاقة الهيدروجين في معرض دبي العالمي للقوارب. يمثل القارب الجديد مستقبل التنقل الأخضر إذ يجمع بين الإحساس بالطيران والإبحار ويتميّز بملاحة خالية من الأمواج والضوضاء والانبعاثات.

استمدّت سي بابلز SeaBubbles إلهامها من تقاليد الغوص بحثًا عن اللؤلؤ الثمين في الإمارات العربيّة المتّحدة، ويحتفل إكس بيرل X-Pearl بهذا الإرث العريق من خلال إطلاق جوهرة حقيقية تُجسّد الابتكار بكافّة تفاصيلها. يشكّل إكس بيرل X-Pearl من سي بابلز SeaBubbles نسخة حصريّة تهدف إلى تكريم إرث دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها.

بمناسبة انعقاد معرض دبي العالمي للقوارب من 9 إلى 13 مارس، وقمّة ريتوسا العالمية لاستثمارات مكاتب العائلات، من 15 إلى27 مارس في الرياض، أعلنت بكلّ فخر الشركة الرائدة في مجال النقل المائي سي بابلز SeaBubbles والمسعود، وهي مجموعة تجاريّة تقدّم خدمات شديدة التنوّع تأسست منذ 50 عامًا، عن توقيع مذكرة تفاهم لتطوير المشاريع المشوّقة القائمة على الهيدروجين على الأراضي الإماراتية.

وفي هذا الإطار، قالت فيرجيني سورات، نائب رئيس سي بابلز SeaBubbles: "يمثّل هذا الحدث الخطوات الأولى لبداية عصر جديد للتنقل بطاقة الهيدروجين بحيث يمهد الطريق لمؤتمر تغيّر المناخ COP28، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين لتوريد الهيدروجين الأخضر. يوفّر الغوص لاكتشاف إرث تجارة اللؤلؤ في دولة الإمارات العربية المتحدّة فرصة فريدة لاختبار إحدى أكثر الثقافات القائمة على الابتكار في عالمنا الحديث، وهي ثقافة تعشق الاستكشاف والسعي إلى تحقيق التطور. تشارك سي بابلز SeaBubbles في هذه الرحلة المذهلة من خلال تقديم حلول التنقل البديل، عبر القنوات المائية، على متن كبسولة مُبتكرة حقيقية. يعد التنقل على متن إكس بيرل X-Pearl من سي بابلز SeaBubbles تجربة سلسلة سيتمتّع بها الركاب والبيئة على حدّ سواء، فهو يُحاكي لؤلؤة طائرة فوق المياه عالية التقنية وتتميّز بصافي انبعاثات صفريّة!"

أمّا راسو بارتنشلاغر، المدير العام لقسم الطاقة في شركة المسعود فقال: "المسعود شركة رائدة في مجال حلول النقل المائيّ، وهي تتمتّع بإرث قائم على تكتل متنوع بدأ بخدمة الصناعة البحريّة من خلال تقديم أوّل محطة لتحلية المياه في أبوظبي. بعد أن قمنا بإمداد السفن البحرية وقطاع التنقل بالطاقة لأكثر من 5 عقود، أصبحت خدماتنا المخصّصة لهذه الصناعة الحيوية موجّهة الآن نحو اعتماد حلول وأنظمة الطاقة المتجدّدة. يُجسّد عمل سي بابلز SeaBubbles ابتكارات متطوّرة في مجال دفع الهيدروجين المزعنف، والتي تتّحد لابتكار جوهرة ملاحة حقيقية صديقة للبيئة. من خلال انبعاث الماء والماء فقط من القارب، يسلّط إكس بيرل X-Pearl الضوء على أجمل نسق من الروائع التي تُغدق بها الطبيعة علينا. نحن نفتخر بالمشاركة في هذه الشراكة الرائدة وبتوفير التنقل الأخضر للأجيال القادمة.

تُظهر سي بابلز SeaBubbles ما يمكن أن توفره أحدث التقنيات لبناء مستقبل أكثر خضارًا. تولّد خلية وقود الهيدروجين الخاصة بها إمدادًا بالكهرباء للأنظمة الداخلية وأقراص الدفع فيما تدعمها حزمة بطارية أثناء الرحلة لموازنة احتياجات الطاقة. يتميز هذا التهجين بانبعاث المياه منه فقط ويهدف إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، تحدّ الزعانف من مساحة السطح المبللة، وتساهم في تحسين استخدام الطاقة على متن القارب، ما ينتج عنه توفيرًا بنسبة 35٪ من الطاقة اللازمة مقارنة بقارب عادي يسير بالسرعة نفسها.

صُمم سي بابلز SeaBubbles لنقل حتّى ثمانية ركّاب بأمان وسلاسة على متن كبسولة تكنولوجيّة حقيقيّة تتميّز برفاهيّة مُطلقة وراحة استثنائيّة، حيث يجمع بإبداع رفاهية السيارات الفاخرة، وراحة القوارب السريعة، وثبات الطائرات. إنه الخيار المثاليّ لمجموعة متنوعة من الفعّاليات التي تتطلب التنقل عبر المياه، حيث يمكن استخدامه كسفينة ركاب بطاقة الهيدروجين الكهربائي، وتاكسي مائيّ صافي الانبعاثات الصفرية، ومركبة مخصّصة لكبار الشخصيّات، وللاستمتاع بالمعالم السياحية البيئية في المناطق المحميّة، وللنقل داخل المدينة وبين المدن، وحتّى كيخت خاص.

يعتمد قارب إكس بيرل X-Pearl على أحدث الابتكارات والتقنيات من خلال مجموعة الدفع والحركة بطاقة الهيدروجين النظيفة لمنح الركاب الفرصة لتجربة طريقة جديدة للسفر، والتحليق فوق المياه بثبات تام وسكون، مع احترام الطبيعة وبتناغم مع البيئة. يعمل القارب عن طريق الطيران بفضل أجنحة مغمورة ترفع المركبة تمامًا فوق سطح المياه كما يحصل لدى إقلاع الطائرة ولا ينتج عنه أي انبعاثات ملوثة في الهواء بفضل طاقته الكهربائيّة والهيدروجينيّة.

وتابعت السيدة سورات قائلة: "يشكّل التنقل في المناطق الحضريّة محور البحوث المُبتكرة الرئيسيّة على مستوى العالم. فإمكانات النمو هائلة وهي ترسم مستقبل مدننا بدءًا بالهواء النقيّ ووصولًا إلى نمط الحياة المريح. ماذا يمكننا أن نفعل لإحداث تغيير؟ يمكننا اعتماد طرق جديدة للنظر إلى بنيتنا التحتية الطبيعية. منذ الأزل، بنى البشر مستوطناتهم بالقرب من مصادر المياه مثل البحيرات والأنهار والبحار، والتي لطالما كانت تُعتبر محور التجارة والاكتشافات. فعلى سبيل المثال، يبلغ عمر أقدم لؤلؤة في العالم 8000 عام وتم اكتشافها خلال أعمال التنقيب في جزيرة مروح في أبو ظبي. وهذا يدلّ على أن تجارة اللؤلؤ كانت موجودة بالفعل في العصر الحجري الحديث، وشكّل ذلك مصدر إلهام لإطلاق نسخة إكس بيرل X-Pearl الحصريّة في الإمارات العربية المتحدة."

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لمحة عن سي بابلز SeaBubbles

قامت شركة سي بابلز SeaBubbles، وهي شركة فرنسيّة تنتمي إلى منطقة الانبعاثات الصفريّة بتصميم وبناء أول قارب مزعنف بطاقة هيدروجينيّة كهربائيّة وبتصميم بيئيّ. يُعتبر إكس بيرل X-Pearl مُعجزة هندسيّة تقدم حلاً ملاحيًا صديقًا للبيئة وعالي التقنية للنقل المائيّ في المناطق الحضرية، مع الحرص على حماية الحياة البحريّة والإرث المائي الطبيعي. وهو يحظى بدعم المفوضية الأوروبية.

لمزيد من المعلومات عن سي بابلز SeaBubbles، يرجى زيارة https://www.seabubbles.com

لمحة عن قسم الطاقة في مجموعة المسعود

يمثل قسم الطاقة في مجموعة المسعود MTU وVolvo Penta وLeroy Somer في الإمارات العربية المتحدة والبحرين، ويتميّز بأعلى المعايير من حيث خدمات ما بعد البيع. يتمتّع الفريق المُحترف في القسم بمعرفة ودراية تكنولوجيّة متطوّرة كما يعمل على ابتكار وتنفيذ حلول مخصّصة وفعّالة لعملائه.

لمزيد من المعلومات عن منتجاتنا وخدماتنا والتزامنا بالتنقل المستدام، يرجى زيارة www.masaoodpower.com.