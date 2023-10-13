أول مجموعة قابضة عالمية تركز على الاستدامة وتحقيق أهداف الأمم المتحدة لعام 2050 للانبعاثات

بخبرات ونجاحات ممتدة لأكثر من عقدين في مجال الاستدامة وريادة الأعمال، يقود المهندس فارس سعيد شركة "سي القابضة" من موقعه كرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، وصلاح حبيب كنائب الرئيس التنفيذي للشركة.

تتضمن مجموعة "سي القابضة" شركات مثل "المدينة المستدامة" و"دايموند ديفلوبرز" و"سيتي سولار" و"تدوير" وغيرها من الشركات التجارية التي تركز على تطوير بنى تحتية ومدن مستدامة لتسريع الوصول إلى أهدف الحياد المناخي لعام 2050، وبناء مستقبل مستدام

تقود "سي القابضة" تطوير ثلاث مدن مستدامة في كل من أبوظبي والشارقة ويتي في مسقط حيث من المقدر أن تستوعب المشاريع السكنية المستقبلية للشركة أكثر من 100 ألف شخص

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "سي القابضة" المحدودة، توحيد أقسامها وأصولها لتعزيز هيكل أعمالها والتزامها بتصدّر التوجه العالمي نحو حيادية الانبعاثات، مستفيدة من خبراتها ونجاحاتها الممتدة لأكثر من عقدين، في مجال الاستدامة وتحقيق تأثير اجتماعي وبيئي واقتصادي بنّاء على المجتمع.

وتتضمن مجموعة "سي القابضة"، شركات رائدة من بينها "المدينة المستدامة" التي تقدم نموذجًا حياً لمدن المستقبل. وشركة "دايموند ديفلوبرز" و"سيتي سولار" و"تدوير"، بالإضافة إلى شركات استثمارية أخرى تركز على تصميم البنى التحتية والمدن المستدامة والاستثمار فيها وبنائها بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للحياد المناخي 2050.

وقال المهندس فارس سعيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "سي القابضة": "يعد توحيد أعمال شركاتنا في مجموعة قابضة عالمية واحدة تركز على الاستدامة، بمثابة علامة فارقة مهمة في مسيرتنا. فنحن لا نهدف وحسب إلى خفض الانبعاثات، بل نسعى إلى إيجاد الفرص للآخرين وتفعيل دورهم في هذا الجهد. وبينما نبقى ملتزمين بالمساهمة في تحقيق أهداف أجندة دولة الإمارات للاستدامة، فإن رؤيتنا تمتد إلى تحقيق تأثير عالمي في قيادة مستقبل الحياد المناخي، والمساهمة في الوصول لأهداف الأمم المتحدة لعام 2050 للانبعاثات وللتنمية المستدامة. وهذا لا يأتي فقط في إطار جهودنا لتنمية أعمالنا، بل يعد التزامًا منّا بتحقيق ما نعد به، وتأسيس عالم تزدهر فيه الإنسانية والطبيعة في تعايش متناغم، مما يمهد الطريق إلى عالم أكثر أمانًا وازدهارًا لأطفالنا والأجيال القادمة."

ومن جهته، قال صلاح حبيب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "سي القابضة" والرئيس التنفيذي لشركة "سي ديفيلوبرز": "باعتبارنا مجموعة قابضة متكاملة ومستدامة، نجحنا في ترسيخ مكانتنا الفريدة، بما لدينا من قدرات ومعارف وخبرات تسهم في تسريع العمل المناخي. ومن خلال توحيد جهودنا، سنتمكن من تبسيط عملياتنا والوفاء بالتزاماتنا بشكل أكثر فاعلية، ودفع نمو أعمالنا وتأثيرنا على مستوى الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. نحن لا نهدف وحسب إلى خفض الانبعاثات، بل نسعى إلى تسريع عجلة الاقتصاد الأخضر وتوفير الفرص التي تمكن شركائنا حول العالم من الوصول لأهدافهم الاقتصادية مع تحقيق اكبر خفض في الانبعاثات"

تعمل الشركات التابعة لشركة "سي القابضة" معًا على تطوير مُدن مستدامة ترفع شعار "العيش والعمل والازدهار"، وهي مجتمعات مصممة لتقديم أعلى مستويات جودة الحياة مع تقليل الانبعاثات إلى أدنى حد، وقد برهنت على ذلك، "المدينة المستدامة" في دبي، التي لم تنجح في تحقيق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات وحسب، بل تم تصنيفها أيضًا على أنها "أسعد مجتمع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي" في حفل توزيع جوائز العقارات الخليجية 2022 الذي نظمته دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتضم "المدينة المستدامة" مقر معهد "سي انستيتيوت" الذي يحقق حيادية الانبعاثات، والذي يعمل بشكل وثيق مع "سي القابضة" في برامج الأبحاث والتطوير الخاصة بالشركة. كما تحتضن "المدينة المستدامة" أيضًا "قرية سند"، أكبر مركز في المنطقة لفهم اضطرابات طيف التوحد والاضطرابات الأخرى المتعلقة به.

وتعمل "سي القابضة" حاليًا على الاستثمار في تطوير ثلاث مدن مستدامة في كل من أبوظبي والشارقة ومسقط، وهي المشاريع التي سترفع طاقتها الاستيعابية السكنية إلى أكثر من 23 ألف شخص، بالإضافة إلى مشاريع قيد التنفيذ، والتي يقدر أن تستوعب سكانًا يتجاوز تعدادهم 100 ألف شخص.

وتعمل "سي القابضة" على تمكين شركائها الآخرين في القطاع من الوصول إلى أهداف حيادية المناخ، وإطلاق إمكاناتهم في تقليل الانبعاثات، وتعزيز القيمة المحلية المضافة وإيجاد فرص العمل ودعم الاقتصاد الدائري الأخضر، من خلال الاستفادة من خبرة "سي القابضة" وسجلها الحافل في تحقيق النجاحات في مجال الاستدامة. كما تقدم "سي القابضة" أيضًا خدمات استشارية شاملة فيما يخص تحقيق أهداف صافي صفرية الانبعاثات من خلال مشاركة أفضل الممارسات عبر مختلف القطاعات.

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