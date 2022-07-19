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ضمن خطتها التوسعية في الشرق الأوسط
«سي إن إن بي» تعتزم بناء وتشغيل وتوسيع نطاق عملياتها ونمو فريق عملها في دول مجلس التعاون الخليجي
دبي، الإمارات العربية المتحدة ومدينة الكويت، الكويت : أعلنت شركة «سي إن إن بي» لحلول التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط والمتخصصة في تعزيز مبيعات العلامات التجارية مباشرةً إلى المستهلك من مقرها في دبي اليوم، عن افتتاح مكتبها الجديد في مدينة الكويت. حيث تعتزم الشركة في بناء وتشغيل وتوسيع نطاق عملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي ونمو فريق عملها المؤلف من 50 موظفًا من 9 جنسيات مختلفة ضمن الدول التي تتواجد فيها مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر.
وفي تعليق له حول التوسع في الكويت، قال نيكولاس برايلانتس، المؤسس ومدير الرؤية في «سي إن إن بي»: "يسعدنا اليوم إفتتاح مكاتبنا الجديدة للإنطلاق بعملياتنا في مدينة الكويت وذلك ضمن خطتنا التوسعية في المنطقة وتعزيز تواجدنا وتحقيق إنتشار أوسع في دول الخليج. حيث تتمتع الكويت بنسمة سكانية مليئة بالشباب النابضون بالحياة، ودخل مرتفع ومعدلات عالية في استخدام الهواتف الذكية والإنترنت. وجميع هذه العوامل تجعل من الكويت سوقًا جذابًا لممارسة التجارة الإلكترونية فضلًا عن الطلب المتزايد من العلامات التجارية الكبرى التي ندعمها لاغتنام فرص رائعة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت داخل الدولة".
وتشير الأرقام بأن أكثرعن 90% من سكان الكويت حاليًا هم من مستخدمي الإنترنت عبر هواتفهم المتحركة، بينما يتسوق النصف من خلال التجارة الإلكترونية ويبلغ عدد المتسوقين عبر الإنترنت 2.4 مليون شخصًا. كما تشير أرقام شركة ستاتيستا Statista إلى أن العائدات السنوية الخاصة بالتجارة الإلكترونية في الكويت وبحلول نهاية عام 2022 سوف تتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي.
وتنوي «سي إن إن بي» لحلول التجارة الإلكترونية بتوظيف متخصصين لمناصب رئيسية في مكاتبها في الكويت حيث يمكن للراغبين زيارة صفحة الوظائف الشاغرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة: cnnbsolutions.com/careers
وتساعد «سي إن إن بي» لحلول التجارة الإلكترونية في دعم العلامات التجارية الكبيرة من خلال استراتيجية تعزيز مبيعات الشركات مباشرةً إلى المستهلك بهدف الوصول إلى أكبر عدد من العملاء وتحقيق المزيد من عمليات البيع عبر الإنترنت. حيث تضع العلامات التجارية العالمية مثل لوريال L’Oréal وإيستي لودر Estée Lauder وعطورات سويس آربيانSwiss Arabian Perfumes ثقتها بفريق «سي إن إن بي» لدعمها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتدير «سي إن إن بي» مهام النشاط التجاري وتعزيز العمليات عبر الإنترنت للعلامات التجارية من خلال تحسين وظائف مختلفة من ضمنها التوزيع، تخطيط المخزون وعمليات التخزين، وتطوير وإدارة الواجهة الخلفية للموقع الإلكتروني، إعداد الطلبات، التوصيل وتَتبُع الشحنات، ودعم عمليات الشحن والتوزيع والحلول المتعلقة بالدفع ودعم تحسين تجربة العملاء من خلال التقارير وتحليلات الأعمال؛ وتحسين جميع عمليات التشغيل وتقديم الحلول للمواقع والأسواق الإلكترونية المتخصصة مثل brand.com لتحسين تجربة العملاء وزيادة المبيعات وتعزيز عمليات تحويل الزوار إلى زبائن واستبقائهم. فضلًا عن تقليل المرتجعات إلى 1% مقارنةً مع نسب التجارة الإلكترونية التقليدية التي تتعدى 30%.
#بياناتشركات
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نبذة عن سي إن إن بي CNNB
"سي إن إن بي CNNB" والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، هي الشركة الرائدة في حلول التجارة الإلكترونية والمتخصصة في تعزيز مبيعات العلامات التجارية من خلال تقديم عمليات بيع سلسة وموحدة مباشرة إلى المستهلك.
تأسست الشركة من قبل نيكولاس برايلانتس، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لقناة سيتروس، ورئيس العمليات السابق، شربل نصر، وتعزز الشركة عملياتها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومراكز لإدارة العلامات التجارية في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر من قبل فريق عمل يتمتع بخبرات تمتد لأكثر من 15 عامًا في تقديم حلول فعّالة لمساعدة العلامات التجارية في بناء وتشغيل وتوسيع نطاق عملياتهم. ويقوم فريق من الخبراء بإدارة وتوسيع وتكثيف نطاق الخدمات الإلكترونية بما في ذلك عمليات التوزيع وتخطيط المخزون وإدارة قوائم الجرد، وتطوير وإدارة المواقع الإلكترونية، واستلام الطلبات، الإنجاز والدعم العالمي؛ وحلول عمليات الدفع، وتحسين تجربة العملاء. وتعمل "سي إن إن بيCNNB " مع العديد من العلامات التجارية العائلية والإقليمية والعالمية، كما تسّهل مبيعات إلكترونية بملايين الدولارات سنوياً.
البريد الإلكتروني: info@cnnbsolutions.com
لينكدإن: CNNB
«سي إن إن بي» لحلول التجارة الإلكترونية في الإمارات تفتتح مقرًا جديدًا في الكويت
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