دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرم معهد "سي إنستيتيوت"، المركز الرائد والمتخصص في التعليم والتدريب والأبحاث المتخصصة بالاستدامة، شراكة استراتيجية مع منصة "ابتكارات للبشرية" العالمية المخصصة لدعم الابتكارات الأكاديمية ذات التأثير الاجتماعي والبيئي. وتستهدف هذه الشراكة تعزيز الممارسات المستدامة ودفع الابتكار المؤثر وتعزيز مقوماته في دبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة.

ستعمل هذه الشراكة على فتح آفاق جديدة لدخول السوق، وتعزيز فرص اختبار واعتماد التكنولوجيا المبتكرة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال توظيف خبرات الطرفين والاستثمار الاستراتيجي في مواردهما، سيسعى الجانبان إلى تحديد ودعم مبادرات ابتكارية رائدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ويجسد هذا التعاون التزامًا راسخًا بدفع عجلة الابتكار والاستدامة، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للحلول المتقدمة القادرة على إحداث تغيير وتحول إيجابي والوصول لمستقبل أكثر استدامة.

جرى التوقيع على الشراكة الاستراتيجية في مقر معهد "سي إنستيتيوت" بالمدينة المستدامة في دبي الذي يُعدُّ أول مبنىً صافي صفري الانبعاثات في المنطقة ويمثل نموذجاً يُحتذى للاستدامة والابتكار، ما يؤكد التزامه بتعزيز المعيشة منخفضة الكربون وتسريع جهود ومبادرات العمل المناخي من خلال التدريب المهني المتخصص والتوعية العامة ودعم الأبحاث في هذا المجال، يلعب المعهد لعب دورًا رئيسيًا في تعزيز جهود الاستدامة ودفع استراتيجيات الوصول إلى حيادية الانبعاثات عبر مختلف القطاعات.

في سياق تعليقه على الشراكة، قال المهندس فارس سعيد؛ مؤسس ورئيس معهد "سي إنستيتيوت": "نحن ندرك أن تعزيز الابتكار وتبنّي الحلول المتقدمة أصبحا من أكثر الضرورات إلحاحاً وأهميةً إذا ما أردنا فعلاً مواجهة التحديات البيئية والمجتمعية في عصر التقدم التكنولوجي السريع. وإننا على ثقة في أن شراكتنا مع مبادرة "ابتكارات للبشرية" تضمن أن التطورات المبنية على الاستدامة ستواكب مجمل الاحتياجات العالمية، وتقدم حلولاً واقعية فاعلة تدفع العمل المناخي خطواتٍ متقدمة إلى الأمام، كما ستعزز مرونة البيئة الاجتماعية والاقتصادية وتزيد قدرتها على مواجهة التحديات. نحن نتطلع من خلال تعاوننا مع مبادرة "ابتكارات للبشرية" إلى إنشاء منصة داعمة للأفكار اللامعة والمبتكرة وتعزيز فرصها للازدهار والنجاح، فمن شأن ذلك الإسهام إلى حدٍّ بعيد في ترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار القائم على الاستدامة".

تدعم مبادرة "ابتكارات للبشرية" التي أطلقتها "مجموعة آرت دبي" المبدعين الأكاديميين ممن يبتكرون حلولاً ملموسة وناجحة لمواجهة التحديات المعقدة من خلال سلسلة من البرامج، مثل برنامج "حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية" الذي يفتح الأبواب أمام طلاب الجامعات المتفوقين لمشاركة أفكارهم وترويج مشروعاتهم في جميع أنحاء العالم وتجربتها وتطويرها في دبي.

من جانبه، قال بنديكت فلويد؛ الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ"مجموعة آرت دبي": "من غير الممكن أن يتحقق الإبداع أو يؤتي ثماره من دون توفير فرص النمو الملائمة له. ومن خلال هذا التعاون مع معهد سي إنستيتيوت، نضمن أن بعض الأفكار الأكثر استشرافاً للمستقبل تتجاوز بقاءها مجرد أفكار لتصبح عملاً منجزاً وهادفاً. ومن خلال توفير هيكلية الدعم المناسبة، يمكننا تحويل البحوث الأكاديمية الجريئة إلى حلول قابلة للتطوير يكون لها تأثير حقيقي في جميع الصناعات والمجتمعات".

يقطع معهد سي إنستيتيوت و"ابتكارات للبشرية" عبر هذه الشراكة خطوات واسعة نحو معالجة التحديات البيئية والمجتمعية معتمدين على ممارساتٍ وحلول مبتكرةٍ، الأمر الذي يصب في النهوض بمكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للتقدم المبني على الاستدامة.

حول معهد "سي إنستيتيوت"

يعد معهد سي إنستيتيوت مركزاً للتعليم المستدام والبحوث التطبيقية والمؤسسية وحاضنةً للأعمال، ويسعى إلى تعزيز تبادل المعرفة وتعزيز الشراكات وتمكين الممارسات المستدامة في جميع أنحاء العالم. يشرف المعهد على منهج متنوع من برامج التعليم المهني، ويتولى إدارة مشروعات بحثية تعتمد على البيانات بالتعاون مع الحكومات ورواد هذه الصناعة والأوساط الأكاديمية، ويقدم دعماً كبيراً للشركات الناشئة المبتكرة في مجال الاستدامة.

يستضيف المبنى الرائد الذي يمتاز بصافي صفرية الانبعاثات فعالياتٍ ومؤتمراتٍ عالميةَ المستوى، والتي ترتقي بها التكنولوجيا الحديثة والمسرح الغامر والوجهة الثقافية. يستخدم معهد سي إنستيتيوت موقعه في المدينة المستدامة في دبي كمختبر حي لاختبار النماذج الأولية وجمع البيانات وتشغيل برامج تجريبية في سياقات الحياة الواقعية.

حول مبادرة "ابتكارات للبشرية"

ابتكارات للبشرية هي التجمع الأكثر تنوعاً للابتكارات القادرة على إحداث تغيير كبير على مستوى العالم، ويقدم برامج وأنشطة لزيادة الوعي بالمشكلات العالمية والاحتفاء بالحلول النوعية وتحفيز العمل من أجل تحقيق تأثير إيجابي على المستويين الاجتماعي والبيئي. أعلنت مبادرة "حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية"، التي أطلقتها "مجموعة آرت دبي" وتمتد مسيرتها إلى عقد من الزمن، عن تطور كبير في حدثها السنوي في العام 2024، من خلال إطلاق برنامج "حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية" بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل. ويقام البرنامج تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

-انتهى-

#بياناتشركات