دبي، الإمارات العربية المتحدة- يسرّ مجموعة سي أف أي المالية، المزود الرائد في المنطقة لخدمات التداول عبر الإنترنت، الإعلان عن شراكتها الرسمية مع فعالية "ليالي السعديات"، وذلك كجزء من تعاونها الاستراتيجي مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. وتؤكد هذه الشراكة التزام سي أف أي بدعم مجتمعاتها المحلية وتقديم تجارب ثقافية وترفيهية مميزة لعملائها في واحدة من أكثر الوجهات النابضة في العالم.

تتألق النسخة الثانية من "ليالي السعديات" وتجذب الجماهير باختيارها فنانين عالميين أسطوريين وعشاق الفن في موقع جزيرة السعديات، المعلم المميز والشهير. وتستمر الفعالية من ديسمبر حتى فبراير، وتضم عروضًا رائعة لفنانين مثل "بويز تو مين"، كريستينا أغيليرا، روبي ويليامز، مايكل بوبليه، لينينغراد، إيبي، وعمر خيرت، حيث أبهر بعضهم الجماهير بأدائهم الملفت على المسارح، والبعض الآخر يُنتظر بفارغ الصبر.

من خلال هذه الشراكة، ستستفيد سي أف أي من ظهور علامتها التجارية بشكل بارز في كل فعالية، بالإضافة إلى تقديم وصول مميز لعملائها إلى عروض وتجارب لا تُقدّر بثمن، بما في ذلك فرص للقاءات حصرية مع أبرز الفنانين الأسطوريين.

وقال هشام منصور، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لسي أف أي: "من خلال هذا التعاون، تعزّز سي أف أي حضور علامتها التجارية في كل فعالية ضمن ليالي السعديات في أبوظبي، الوجهة الرئيسية للثقافة والتواصل العالمي. كما تعكس هذه الشراكة التزامنا بتعزيز الروابط الهادفة، ودعم المبادرات الثقافية، وتوفير فرص لعملائنا للتفاعل مع تجارب عالمية المستوى تتوج رحلتهم مع سي أف أي."

من خلال هذه الشراكة، تفخر سي أف أي بدعم مكانة أبوظبي كوجهة ثقافية رائدة في المنطقة، مع التزامها المستمر بتقديم تجارب تداول استثنائية للمتداولين، والتفاعل مع المجتمعات المحلية التي تشبهنا وتتلاقى مع رؤيتنا.

حول مجموعة سي أف أي:

تأسست مجموعة سي أف أي المالية في العام 1998 وهي اليوم الوسيط الرائد في التداول عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخبرة تزيد عن 25 عامًا. وتعمل المجموعة من عدّة مدن رئيسية مثل لندن، أبوظبي، دبي، كيب تاون، باكو، بيروت، عمان، والقاهرة، وتوفر إمكانيات الوصول المتكاملة إلى الأسواق المحلية والعالمية. وتقدّم سي أف أي خيارات تداول متنوعة تشمل الأسهم، العملات، السلع، وغيرها، كما تتيح للعملاء شروط تداول متفوّقة تشمل فروقات سعرية تبدأ من صفر نقطة، والتداول بدون عمولات، وتنفيذ سريع للغاية.

وتُعتبر المجموعة رائدة في استخدام أدوات التداول الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقدّم حلولاً مبتكرة وسهلة الاستخدام للمتداولين من جميع المستويات. وتعزز سي أف أي الوعي المالي من خلال المحتوى التعليمي المتعدد اللغات وتسعى لتحقيق التميّز من خلال شراكات مع رموز عالمية مثل نادي إيه سي ميلان، وفيبا وصل، وفريق MI Cape Town، بالإضافة إلى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. ومن خلال تعيين السير لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1، سفيرًا عالميًا لعلامتها التجارية، تعكس سي أف أي التزامها المشترك نحو الابتكار والنجاح، دعمًا للمبادرات الثقافية والمجتمعية حول العالم.

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للاستفسارات الإعلامية: سيسيليا ناتاليا حاج، مديرة العلاقات العامة c.hage@cfi.trade

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